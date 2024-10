Nominations pour la semaine 12 – Réseau Big Brother

Waouh ! Les Big Brother 26 Houseguests venaient de terminer leur expulsion F5 lorsque le concours HOH est arrivé pour couronner le nouveau leader de la semaine. Mais la ruée ne s’est pas arrêtée là et nous avons également des spoilers de nomination du jour au lendemain !

Ce qui se passe ici, c’est que nous n’avons qu’un épisode avant la prochaine expulsion et au lieu d’en faire un autre événement inutile de deux heures, nous aurons un spectacle complet dimanche prochain avec HOH, les nominations et même la compétition et la cérémonie Veto. Cela va être une soirée chargée, alors maintenant nous avons besoin que tout soit terminé rapidement pour laisser le temps à la production de construire l’émission et de la préparer pour la diffusion.

Vous avez déjà vu les spoilers selon lesquels Chelsie a gagné HOH. Elle affrontait Cam et Rubina, donc ce n’est pas une surprise, mais peut-être que ces Noms surprendront. Maintenant, si c’est le cas, rappelez-vous simplement que les nominations ne concernent que le spectacle en F4. Tout se résume au pouvoir de veto pour décider du vote du tour.

Nominations pour Big Brother 26, semaine 12 :

Chelsie nominée : Cam & Makensy

Ce n’est pas grave, mais Makensy n’aimera probablement pas ça. Peu importe, cela n’a pas d’importance. Chelsie a dû procéder de cette façon puisque les deux Noms sont ses alliés et si elle partageait la situation avec Rubina là-haut, l’un pourrait penser qu’elle favorisait l’autre. Et même si je suis sûr que Chelsie a un favori parmi ces deux-là pour sa F2 idéale, elle ne va pas lever la main maintenant.

Si Chelsie remporte le veto, elle décidera qui votera. Celui qui remportera le veto obtiendra un siège en F3 et pourra se qualifier. Wise Chelsie n’aura pas à voter contre qui que ce soit ni à briser l’égalité. Elle est dans une excellente position ici.

La compétition de veto aura probablement lieu vendredi et nous en saurons plus avant la cérémonie de veto en direct lors de l’émission de jeudi. Cela vous rappelle que nous n’aurons pas de réunion Veto régulière avec des spoilers sur les flux. La production conservera la réunion Veto pour l’émission en direct de jeudi, car il s’agit essentiellement de la seule opportunité de vote tout en un.

Ne manquez pas un autre spoiler Big Brother ! Téléchargez notre application Big Brother et rejoignez-nous sur Facebook et Twitter pour en savoir plus tout au long de la saison.