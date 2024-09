Nominations de la semaine 9 – Big Brother Network

Ce fut une journée intéressante dans la Maison Big Brother 26 après avoir vu Jerry remplacer Julie, Quinn rejoindre le Jury et les Feeds être coupés pendant vingt heures. Mais attendez, il y a plus. Les invités de la Maison sont maintenant séquestrés dans l’arrière-cour pour Jankie’s World, le dernier rebondissement de BBAI qui permet à tout le monde de « profiter » de la vie de carnaval pendant une semaine entière avec rien d’autre que de la pizza et de la glace à manger. Eh bien, malgré tout ce plaisir, il restait encore quelques nominations à régler.

Alors, qui a été nominé cette semaine dans Big Brother ? Nous vous proposons tous les spoilers et toutes les infos intéressantes ci-dessous.

Notre nouvelle chef de famille est Leah pour son premier HOH de la saison et sa deuxième victoire en compétition également. Elle a balayé et arraché la victoire lors d’un HOH d’endurance qui était complètement coupé des Feeds. C’est dingue. Mais une fois qu’elle a eu de la puissance et que les HG se sont reposés, les discussions ont commencé pour que Leah prenne sa décision. Regardez, elle a deux options : cibler le trio n°1 ou cibler le trio n°2. Il est intéressant de noter qu’elle s’en prend à ce que j’aurais pensé être le moins menaçant des deux trios, mais chacun son truc.

Nominations pour la semaine 9 de Big Brother 26 :

Leah nominée : Kimo et Rubina

Kimo est en train de devenir un véritable pro du Block, n’est-ce pas ? De retour sur le Block, le Veto arrive. Si lui ou Rubina sont sauvés du Block, Leah envisage alors T’kor comme renom. Cela a du sens comme troisième étape du trio, mais si T’kor obtient elle-même le Veto, elle sera en sécurité et éliminera l’un de ses alliés. Ce serait intéressant !

En attendant, cette semaine, Angela est probablement aussi en sécurité qu’elle l’était dans son propre HOH. Enfin, à moins qu’il y ait un retournement de situation fou et c’est toujours possible, mais sinon, je ne vois aucune chance qu’Angela se retrouve dans la zone de danger cette fois-ci.

La compétition de veto aura lieu samedi et nous en saurons plus avant la réunion de veto de lundi. Pas d’arène cette semaine encore, mais peut-être que Jankie nous réserve une surprise ?

Ne manquez pas un autre spoiler de Big Brother ! Téléchargez notre application Big Brother et rejoignez-nous sur Facebook et Twitter pour en savoir plus tout au long de la saison.