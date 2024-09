Nominations de la semaine 10 – Big Brother Network

Nous avons atteint la semaine 10 de Big Brother 26 alors que les 7 derniers invités de la maison se rapprochent de la soirée finale et évitent le prochain tour vers la maison du jury. Il est maintenant temps pour deux autres HG de se rendre au Block pour leur propre voyage à travers la semaine alors que nous nous dirigeons vers la soirée Double Eviction jeudi prochain !

Makensy a remporté la victoire en empilant les bonbons pour devenir le nouveau HOH après le spectacle en direct de jeudi qui a envoyé T’kor rencontrer Quinn. Peu de temps après le retour des Feeds de nuit, nous l’avons vue parler avec Leah qu’elle voulait continuer sa poursuite du trio restant de T’kor… c’était un mensonge !

Au lieu de cela, Makensy a fixé comme objectif de supprimer Angela, la numéro 1 de Leah, mais ne leur dites rien et vous gâcherez la surprise. Leah a bien expliqué pourquoi Makensy avait gardé Angela hors du Block (Angela est un numéro pour vous, elle ne vous nommera pas, elle votera avec vous, etc.), mais cela n’a pas fonctionné.

Nominations pour la semaine 10 de Big Brother 26 :

Makensy nominé : Angèle et Kimo

C’est la sixième nomination pour Angela et la cinquième pour Kimo. Ces deux-là sont sans aucun doute les pros de Block de la saison !

Mais ce n’est pas encore fini pour Angela et Leah, car ces deux HG ont récemment multiplié les victoires par Veto, mais nous ne savons pas encore si Leah sera en compétition pour avoir une chance de sauver son allié. Bien sûr, une victoire de Leah serait intéressante cette semaine, mais voyons ce qui se passera ce week-end.

La compétition de veto aura lieu samedi et nous en saurons plus avant la réunion de veto de lundi. Pas d’arène puisque ce rebondissement est terminé, mais nous verrons Zingbot dans l’épisode de dimanche.

