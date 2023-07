Nominations Bigg Boss OTT 2: les débutants Elvish Yadav et Aashika Bhatia rejoignent Avinash Sachdev et d’autres dans la zone de danger [VIEW COMPLETE LIST]

Bigg Boss OTT 2 devient intéressant de jour en jour. Alors que le spectacle se rapproche de la finale, les concurrents font de leur mieux pour obtenir autant de séquences que possible. La semaine dernière, aucune élimination n’a eu lieu. Salman Khan était absent de Weekend Ka Vaar et Bharti Singh-Krushna Abhishek a annoncé que personne n’était éliminé de l’émission. Cette semaine, une fois de plus, six concurrents sont dans la zone de danger. La tâche des nominations a eu lieu et des débutants comme Elvish Yadav et Aashika Bhatia sont sur la liste.

Bigg Boss a annoncé la tâche de nomination dans laquelle les candidats devaient choisir d’autres candidats qui devraient être éliminés de la maison. Outre Elvish Yadav et Aashika Bhatia, les autres nominés cette semaine sont Jad Hadid, Jiya Shankar, Falaq Naaz et Avinash Sachdev. D’autres comme Pooja Bhatt, Abhishek Malhan, Bebika Dhurve et Manisha Rani sont en sécurité. Manisha est le capitaine de la maison et elle est donc à l’abri de l’élimination. Les trois autres ont été sauvés par les concurrents restants. Pooja Bhatt, Abhishek Malhan et Bebika Dhurve sont parmi les concurrents les plus forts de la maison. Pooja est connu pour être la personne sage de la maison tandis qu’Abhishek Malhan est connu pour être honnête et un joueur intelligent. Bebika Dhurve est la grande gueule de la maison qui crie, hurle et se bat toujours avec tout le monde.

Candidats nommés pour cette semaine Elfique Yadav Aashika Bhatia Avinash Sachdev Falaq Naz Jad Hadid Jiya Shankar Commentaires- Qui va EVICT ?#BiggBossOTT2 #BiggBoss_Tak #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 17 juillet 2023

Depuis la tâche des nominations, Elvish Yadav est à la mode sur Twitter. Même s’il est un concurrent générique, il a réussi à ajouter le tadka de divertissement à Bigg Boss OTT 2 en un rien de temps. De son bhaichara avec Abhishek Malhan à ses coups de poing constants avec Avinash Sachdev, il a réussi à attirer autant d’attention et d’images que possible pour lui-même. Il a en fait ajouté de la vie au spectacle car il est amusant de regarder les plaisanteries amusantes d’Abhishek Malhan et d’Elvish Yadav. Il a nommé Avinash Sachdev en disant qu’il aime Falaq Naaz et qu’il le trouve être le «Kaata» entre eux.

Découvrez la vidéo d’Elvish Yadav ci-dessous :

Selon vous, qui sera éliminé cette semaine ? Tweetez-nous sur BollywoodLife.com et faites-le nous savoir.