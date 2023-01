Nominations Bigg Boss 16 : le voyage de Soundarya Sharma touche à sa fin ? Les fans estiment que Tina Datta est également à haut risque

Les fabricants de Bigg Boss 16 ont commencé le billet pour la semaine finale. Aujourd’hui, il y avait une tâche de nomination. Les candidats qui sont dans les nominations sont Soundarya Sharma, Tina Datta, Sumbul Touqeer Khan et Shalin Bhanot. Eh bien, le mandali a réussi à sauver Nimrit Kaur Ahluwalia qui se trouve également dans la zone à haut risque. On le sait, l’actrice traverse une phase creuse dans le show. Sumbul Touqeer Khan a une énorme base de fans dans la série, ce qui signifie que ses chances d’élimination sont inférieures à celles de Soundarya Sharma. Le mannequin et actrice n’a été vu que comme l’acolyte d’Archana Gautam au cours des trois dernières semaines.

Avec cela, Shalin Bhanot est devenu le candidat le plus nominé sur Bigg Boss 16 et peut-être dans l’histoire de l’émission. Il a donné du contenu dès le premier jour. De ses combats pour le poulet aux presque bagarres avec MC Stan et l’angle d’amour fastidieux avec Tina Datta, il a fait l’actualité à chaque week-end Ka Vaar. De nombreux fans pensent que Tina Datta pourrait quitter la série. En fait, les fans de Priyanka Chahar Choudhary veulent que l’un de ces deux-là parte. Ils sentent que Priyanka est éclipsée par le “faux couple” car elle est maintenant occupée à régler leurs différends. Voici comment les fans ont réagi aux noms des candidats nominés actuels…

Saundarya devrait expulser Moi (@moi19599276) 16 janvier 2023

Tina ou shalin ce koyi ek jayega toh accah hota priyanka ke liya bcz vo abi un 2no ka gourou bankar beta hai ..jauega toh ye mosibat hategi uski kanddo ce?#PriyankaChaharChoudhary #SumbuITouqeerKhan jannatunnessa (@jannatunnessa2) 16 janvier 2023

#SoundaryaSharma ko ab alvida kehna chahiye. Waise nimmo ko bhi nikal pheko elle ne méritait pas non plus d’être dans le top 100.???#PriyankaChaharChoudhary #priyankit Rishabh (@Rishabh72502409) 16 janvier 2023

Ils shud expulser #TinaDatta mais ils pourraient expulser #soundaryasharma. Kuch aur semaines Shatina ka natak dekhna padega Amyspeaks (@Amypensées2) 16 janvier 2023

Il est évident que Soundarya Sharma rentre chez lui selon toute probabilité. Tina Datta et Shalin Bhanot seront conservées car elles ont encore un potentiel de contenu. Le Mandali a réussi à sauver son max de membres.