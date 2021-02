La gamme SAG de cette année apporte d’excellentes nouvelles pour «Minari», un drame familial coréen-américain qui a manqué une reconnaissance majeure chez des précurseurs comme les Globes et les Gotham Awards. SAG a donné au film trois grosses nominations, reconnaissant la distribution d’ensemble du film ainsi que l’acteur principal, Steven Yeun, et l’actrice de soutien Youn Yuh-jung.

Contrairement aux Golden Globes étranges et loufoques, qui sont votés par un petit groupe de journalistes étrangers excentriques, la guilde des acteurs est plus comparable à l’académie par sa taille et ses membres. Au cours des trois dernières années, chaque lauréat du SAG a également remporté l’Oscar, donc en ce qui concerne les cloches de la saison des récompenses, peu de spectacles sonnent plus fort et plus vrais. (Désolé pour le nominé au Golden Globe de Sia « Musique »: cela signifie que votre règne de confusion de 24 heures est arrivé à sa fin.)

Vous cherchez un peu de clarté dans une saison de récompenses désordonnée et prolongée par une pandémie? Nominés aux Screen Actors Guild Awards ont été annoncés jeudi, et ces prix, remis par la guilde des acteurs hollywoodiens SAG-Aftra, peuvent fournir le meilleur aperçu à ce jour des prétendants avec les meilleurs coups pour faire les cinq derniers des Oscars.

Dans une réprimande aux Golden Globes, où la liste des meilleurs drames était composée de films avec des castings majoritairement blancs, quatre des cinq nominés pour le premier prix des SAG, meilleur casting – «Minari», «Ma Rainey’s Black Bottom», «Da 5 Bloods» et «One Night in Miami» – étaient principalement composés de personnes de couleur, avec «The Trial of the Chicago 7» d’Aaron Sorkin prenant la cinquième place.

Qu’est-ce que cela signifie pour les candidats comme «Nomadland» et « Le père, » qui sont supposées être de véritables menaces aux Oscars pour la meilleure image mais qui ont été laissées en dehors de la catégorie supérieure des SAG, alors même que leurs acteurs ont remporté des nominations individuelles? Il n’y a pas de raison de s’alarmer pour l’instant: les électeurs de SAG ont tendance à favoriser les grands ensembles avec plusieurs personnes partageant des scènes, et les films plus intimes ne parviennent souvent pas à faire la liste des meilleurs acteurs.

Pourtant, il y avait quelques snubs et surprises notables dans les catégories d’acteurs individuels. Bien que « Da 5 Bloods » ait remporté un signe de tête parmi les meilleurs acteurs et une nomination comme acteur de soutien pour Chadwick Boseman, le principal acteur du film, Delroy Lindo, a de nouveau été exclu. Pendant ce temps, la vedette de « Mank » Amanda Seyfried et la star de « Pieces of a Woman » Ellen Burstyn ont été laissées de côté de la liste des actrices de soutien, et la star de « The Little Things » Jared Leto s’est faufilée dans la cinquième finale des acteurs de soutien pour une compétition bien plus digne. , comme le snobé Paul Raci de «Sound of Metal».

L’émission des SAG Awards aura lieu le 4 avril et la cérémonie elle-même peut fournir d’autres indices sur la conclusion ultime de cette saison de récompenses: la victoire surprise du meilleur casting de l’année dernière pour «Parasite» a été un arrêt au stand crucial sur le chemin du meilleur historique de ce film. image victoire aux Oscars.

Voici les nominations dans les meilleures catégories de films:

Distribution exceptionnelle

«Da 5 Bloods»

«Fond noir de Ma Rainey»

«Minari»

«Une nuit à Miami»

«Le procès du Chicago 7»