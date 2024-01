Nominations aux Razzie : Expend4bles de Sylvester Stallone en tête avec sept

il y a 40 minutes

Le casting d’Expend4bles comprend Sylvester Stallone et Megan Fox

Le quatrième volet de la franchise de Sylvester Stallone, The Expendables, est en tête des nominations aux Razzie avec sept.

Stallone est nominé pour le pire acteur dans un second rôle, tandis que sa co-star Megan Fox est nommée pour la pire actrice dans un second rôle.

Parmi les autres nominés figurent L’Exorciste : Croyant et Winnie l’ourson : Sang et Miel, avec cinq nominations chacun.

Le film slasher de Winnie l’ourson a profité de l’expiration des droits d’auteur du conte classique d’AA Milne et a réinventé les personnages de Hundred Acre Wood en tant que tueurs en série vicieux.

Il a été nominé pour le pire film, le pire scénario et la pire arnaque, tandis que Winnie l’ourson et Porcinet sont nominés comme le pire couple à l’écran.

L’Exorciste : Croyant n’est pas le seul film sur le thème de l’exorcisme à avoir été nominé. Russell Crowe, lauréat d’un Oscar, figure dans la catégorie des pires acteurs pour son interprétation du père Gabriele Amorth, un prêtre qui a réalisé plus de 100 000 exorcismes, dans L’Exorciste du Pape.

Votés par plus de 1 000 membres de la Golden Raspberry Foundation basés aux États-Unis et à l’étranger, il existe neuf catégories Razzie, dont le pire réalisateur, le pire scénario et le pire préquelle/remake/arnaque/suite.