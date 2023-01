Nominations aux prix Juno 2023 : The Weeknd mène le peloton avec 6

The Weeknd est de retour au sommet des nominés aux prix Juno de cette année.

La chanteuse pop torontoise a remporté six nominations dans certaines des principales catégories, dont le single de l’année pour Sacrificealbum de l’année avec Aube FM et artiste de l’année.

Il s’agit d’une performance répétée pour le hitmaker, né Abel Tesfaye, qui a récemment été le meilleur candidat aux Juno il y a deux ans.

Parmi les autres grands prétendants à la plus grande remise de prix de la musique au Canada, mentionnons Tate McRae de Calgary, qui est à égalité avec Napanee, en Ontario. Avril Lavigne avec cinq nominations.

Les frères et sœurs country les Reklaws, le rappeur Nav et les nouveaux venus pop Preston Pablo et Rêve ont tous trois hochements de tête chacun.

L’histoire continue sous la publicité

Les prix Juno diffusés à partir d’Edmonton le 13 mars.

Lundi, avant la cérémonie des nominations, les organisateurs des Junos ont dévoilé l’album de rap ou l’EP de l’année en lice. Ils comprennent Boslen de Vancouver, Classified de Halifax et trois rappeurs de Toronto, Jazz Cartier, Nav et Tobi.

Vous trouverez ci-dessous une liste des nominés dans les principales catégories.

—

Choix des fans de TikTok Juno

Avril Lavigne

Lauren Spencer Smith

MacKenzie Porter

Preston Pablo

Rêve

Shawn Mendes

Tate McRae

Les Reklaws

Le weekend

Tyler Shaw

Célibataire de l’année

Mords moiAvril Lavigne

Les fleurs ont besoin de pluiePreston Pablo et Banx & Ranx

Quand tu es partiShawn Mendes

Elle est tout ce que je veux êtreTate McRae

SacrificeLe weekend

Album international de l’année

=Ed Sheeran

La maison d’HarryHarry Styles

MontéroLil Nas X

MinuitsTaylor Swift

Rouge (version de Taylor)Taylor Swift

Album de l’année

Qui t’a fait du mal ?Ali Gatie

Amour SuxAvril Lavigne

Des démons protégés par des angesNav

J’avais l’habitude de penser que je pouvais volerTate McRae

Aube FMLe weekend

L’histoire continue sous la publicité

Artiste de l’année

Avril Lavigne

Lauren Spencer Smith

Michel Bublé

Shawn Mendes

Le weekend

Groupe de l’année

Arcade Fire

Arkell

Billy Talent

Métrique

Les Reklaws

Artiste révolutionnaire de l’année

Dax

Devon Cole

Preston Pablo

RéelestK

Rêve

Groupe révolutionnaire de l’année

Banx et Ranx

Dommage et facilité

Américains rares

Tommy Lefroy

Rivières sauvages

Auteur-compositeur de l’année

Abel Tesfaye : Moins que zéro (co-auteurs-compositeurs Tomoko Yamaguch, Hamada Tetsuro, Daniel Lopatin, the Weeknd); “Out of Time” (co-auteurs-compositeurs Max Martin, Fragogian Josefsson, Axel Hedfors, Oscar Holter, Sebastian Ingrosso, Carl Nordstrom, Kevin Duane McCord); Sacrifice (co-auteurs-compositeurs Max Martin, Fragogian Josefsson, Axel Hedfors, Oscar Holter, Sebastian Ingrosso, Carl Nordstrom, Kevin Duane McCord).

Faouzi : Quelqu’un d’autre (co-auteurs-compositeurs Andre Davidson, Michelle Buzz, Sean Davidson); Fantoche (co-auteurs-compositeurs Andre Davidson, Johnny Goldstein, Sean Davidson); RIP, Amour (co-auteurs-compositeurs Fran Hall, Jakke Erixson).

Tate McRae : Chaotique (co-compositrice Victoria Zaro); “Feel Like Shit” (co-auteurs-compositeurs Victoria Zaro, Jacob Hindlin, Russell J Chell); Elle est tout ce que je veux être (co-auteur-compositeur Greogry Kurstin).

Villes de Tenille : La dernière fois (co-auteurs-compositeurs Gordon Sampson, Benjamin Goldsmith); Quand vous en avez besoin (co-auteur-compositeur Stephen Wrabel); Quand est-ce que ça va arriver (co-auteurs-compositeurs Stephenie Jones, Stephen Wrabel).

Tobie : Avant de paniquer (co-auteurs-compositeurs Alex Goose, Eric Hagstrom, John Stephen Sudduth, Kevin Martin, Tony Martin, Stephenie Jones, Stephen Wrabel); Fleurs (co-auteurs-compositeurs Alex Goose, Daniele Luppi, Homer Steinweiss, Nick Movshon, Nicole Wray, Leon Michels, Paul Spring); Bouge toi (co-auteurs-compositeurs Alex Goose, Jessica Lee Hansell, Jon Bap, Robin Hannibal, Tavon Thompson, Tyler Demorest).

L’histoire continue sous la publicité

Album country de l’année

Chemin de retourHaute Vallée

Renaissance HonkytonkJade Eagleson

BroncoOrville Peck

MascaradesTenille Townes

Bon vieux joursles Reklaw

Album alternatif adulte de l’année

Perdants nésAltameda

Le jardinBasia Bulat

Être quelque partDan Mangan

Flux plus froidsles Sadies

Comment se fait-il que je devrais regarder les étoilesLa Station Météo

Album alternatif de l’année

Rév bleuAlvvays

DualitéLuna Li

Cousu ensembleOmbiigizi

Le dénouement de PupTheBandChiot

LanguesTanya Tagaq

Album pop de l’année

En attendantAlessia Cara

Amour SuxAvril Lavigne

Le moment le plus solitaireCarly Rae Jepsen

J’avais l’habitude de penser que je pouvais volerTate McRae

Aube FMle weekend

Album rock de l’année

AltéritéAlexisonfire

crise de foiBilly Talent

Roulez, Nickelback

Hors de vueles chiens de berger

ExplosionProlongation de trois jours

Album francophone de l’année

Plaisir moyenAriane Roy

Mercure en maiDaniel Bélanger

Pictura de ipse: Musique directeHubert Lenoir

AccidentLes Louanges

Discothèque ChiacLisa Le Blanc

L’histoire continue sous la publicité

Album rap/EP de l’année

GonzoBoslen

Rétrospective (Acoustique)Classé

L’impression Fleur Vol. 2JazzCartier

Des démons protégés par des angesNav

Dois-je continuer ?Tobie

Enregistrement de danse de l’année

RémanenceBob Moses et Kasablanca

Yeux de ShinigamiGrimes

Ces nuits, Exploit de luxe fort. Gamin

Ctrl + Alt + SupprRêve

SpiraleRez

Artiste ou groupe autochtone contemporain de l’année

WatinAysanabee

ZhawenimCreuser des racines

Code rougeville indienne

Au-delà du réservoirJulien Taylor

Le passageSusan Aglukark

Vidéoclip de l’année

Fraude par Emma Higgins (Jessie Reyez)

Impie de Floria Sigismondi (Sam Smith et Kim Petras)

Aies pitié de Karena Evans (Chlöe)

Différent d’avant de Mayumi Yoshida (Amanda Sum)

Souviens-toi de moi pour moi de Sterling Larose (SonReal et Lily Moore)

—

Pour une liste complète de toutes les nominations par catégorie, veuillez visiter le site officiel Junos.