Amazon a remporté des nominations lors de la préparation des Oscars pour des films comme « One Night in Miami » et « Borat Subsequent Moviefilm ». Hulu, avec son acquisition de «Nomadland», pourrait détenir les droits sur un favori potentiel, et son frère ou sœur Disney + a créé l’animation «Soul», le favori probable de cette catégorie.

C’est là que, théoriquement, Netflix entre en jeu. Plus tôt cette semaine, le service de streaming le plus largement distribué a reçu trois nominations (tout comme Amazon) pour la liste des nominés de la Producers Guild of America pour la meilleure photo, pour « Ma Rainey’s Black Bottom », « Mank « et » Le procès du Chicago 7. » Le premier d’entre eux, notamment, met en vedette Chadwick Boseman, dont la victoire posthume a fourni un point culminant émotionnel des Golden Globes autrement mal produits.

Ce manque de muscle populaire inclut des films qui ne concourent peut-être pas pour la meilleure image, mais qui ont tendance à accumuler une reconnaissance technique, avec des films comme « Black Widow », « Godzilla vs. Kong » et la dernière aventure de James Bond « No Time to Die » ont tous été retardés. de discorde. Trois films coûteux qui n’ont reçu que des critiques moyennement enthousiastes, «Wonder Woman 1984», «Mulan» et «Tenet», font partie des exceptions à gros budget.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy