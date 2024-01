Nominations aux Oscars : “Oppenheimer” en tête, “Barbie” snobée

Continuez à faire défiler pour des nouvelles et des critiques de divertissement plus récentes. De plus, écoutez notre podcast diffusé et projeté :

Hollywood ne dit pas « Salut, Barbie » lors des nominations aux Oscars ; Tours “Oppenheimer”

« Oppenheimer » semble être le film à battre.

Avec 13 nominations aux Oscars, il a la force de tout remporter dans plusieurs catégories.

On s’attendait à ce que son plus grand concurrent vienne de « Barbie ». Malgré huit nominations, le regard révisionniste sur la poupée Mattel n’a pas obtenu de récompense pour le meilleur réalisateur (Greta Gerwig), la meilleure actrice (Margot Robbie) ou la meilleure musique. Il a cependant décroché une offre d’acteur dans un second rôle pour Ryan Gosling, une offre d’actrice dans un second rôle pour America Ferrera et une nomination pour le meilleur scénario adapté pour Gerwig et Noah Baumbach. Il compte également deux entrées dans la catégorie Meilleure chanson (« I’m Just Ken » et « What Was I Made For ? »), ce qui pourrait garantir au moins un trophée avec « Barbie » dessus.

‘Et si?’ les conversations intriguent Andrew Scott dans « All of Us Strangers »

Lorsque le scénariste et réalisateur Andrew Haigh travaillait sur le scénario de « All of Us Strangers », il repensait à sa propre enfance, aux personnes qu’il avait perdues et aux expériences qu’il avait vécues.

« Même si le film n’est pas autobiographique, il est certainement très, très personnel pour moi », dit-il. “Les gens qui me connaissent peuvent me voir sur cet écran comme si j’y étais.”

Encore plus surréaliste : le film a été tourné dans la maison d’enfance de Haigh, une maison qui a apporté ses propres souvenirs.

Jouer avec la réalité : Charles Melton dépasse les tabloïds pour “Mai Décembre”

Pour décrocher un rôle dans « May December », Charles Melton a passé six heures à réaliser une auto-enregistrement.

“J’avais probablement sept jours pour faire mon auto-enregistrement et je me suis immédiatement plongé dans le vif du sujet”, explique Melton. «Je parlais avec mon coach, je regardais des films, je parlais à mon thérapeute des émotions humaines… et je me suis complètement épuisé.»

Le résultat a été une performance discrète qui « donnait l’impression que ce n’était pas seulement les lignes que je disais ».

Bien faire les choses : comment Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone ont étudié les rôles des “Killers”

Leonardo DiCaprio dit qu’il s’est senti très responsable de la réussite de “Killers of the Flower Moon”.

« Ce fut un chapitre très sombre de l’histoire américaine », dit-il à propos des meurtres de la nation Osage décrits dans le film. “Nous devions raconter l’histoire correctement et cela signifiait que nous devions écouter.”

Avant et pendant le tournage, DiCaprio, sa co-vedette Lily Gladstone et le réalisateur Martin Scorsese ont demandé conseil à la communauté Osage et se sont penchés sur les recherches considérables compilées par l’auteur David Grann.

« Les Osage sont toujours affectés par ce moment de l’histoire », dit-il. « Nous savions simplement que c’était notre travail et notre responsabilité d’écouter et d’obtenir leur point de vue. Beaucoup de ces rencontres ont abouti au film que vous voyez aujourd’hui.

CRITIQUE DVD : “The Marvels” a une ambiance télévisuelle distincte

Lorsque « The Marvels » sortira en DVD le mois prochain, vous vous sentirez comme chez vous. Le dernier film de super-héros ressemble à une émission de télévision.

Les effets spéciaux sont assez simples, l’intrigue sort tout droit d’un spécial parascolaire et le jeu des acteurs est, au mieux, au niveau du câble.

Pour aggraver les choses, il n’y a pas grand-chose à adopter pour un nouveau venu. Si vous ne connaissez pas l’histoire de Carol Danvers (Brie Larson), de sa super-fan Kamala Khan (Iman Vellani) ou de l’astronaute Monica Rambeau (Teyonah Parris), cela ne va pas aider.

