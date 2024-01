Nominations aux Oscars 2024 : les camouflets de Barbie et cinq autres sujets de discussion

Par Steven McIntosh

Source des images, Getty Images Légende, Gerwig (à gauche) a raté la nomination du meilleur réalisateur, tandis que Margot Robbie était absente de la nomination de la meilleure actrice

Greta Gerwig et Margot Robbie étaient absentes de certaines catégories majeures des Oscars de cette année. Mais étant donné les goûts des électeurs, est-ce vraiment un choc ?

Bien que Barbie ait reçu huit nominations mardi, ce qui en fait le quatrième film le plus reconnu au classement général, Gerwig a raté la nomination du meilleur réalisateur, tandis que Robbie a été exclu de la nomination de la meilleure actrice.

Le film a récolté des nominations pour sa bande originale, ses costumes, son scénario et sa conception de production, tandis qu’il y avait des clins d’œil pour America Ferrera et Ryan Gosling.

En conséquence, de nombreux cinéphiles n’ont pas tardé à souligner une évidence sur les réseaux sociaux : le fait que l’Académie reconnaisse Gosling mais pas Robbie était ironique pour un film sur le féminisme et le patriarcat.

Mais les experts qui suivent de près la course aux récompenses ont été moins surpris.

Légende, Le rôle plus sérieux d’America Ferrera dans Barbie a été reconnu, mais la performance de Robbie était plus comique

Les arguments en faveur de la nomination de Gerwig et Robbie étaient solides. Barbie a été le plus gros succès cinématographique de 2023, avec plus de 1,44 milliard de dollars (1,14 milliard de livres sterling) aux box-offices du monde entier.

L’Académie aurait tenu à récompenser un film qui a contribué à maintenir les cinémas à flot, et même si les Oscars évitent souvent les superproductions de pop-corn, Barbie avait également suffisamment de mérite artistique.

Dans l’événement, Gerwig a été nominée pour son scénario et Robbie en tant que producteur, mais leurs snobs de meilleur réalisateur et actrice ont laissé un goût amer dans la bouche des fans.

“Le fait que Ken soit nominé et non Barbie est honnêtement tout à fait approprié pour un film sur un homme découvrant le pouvoir du patriarcat dans le monde réel”, a écrit un fan sur les réseaux sociaux.

Même Gosling a exprimé sa déception. Tout en se disant “honoré” d’être nominé, il a ajouté : “Il n’y a pas de Ken sans Barbie, et il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie.”

Beaucoup pensaient que Robbie obtiendrait la nomination par pure bonne volonté envers le film – être le visage (et le producteur) d’un succès au box-office aurait été un facteur pris en compte par les électeurs de l’Académie.

Légende, Gosling s’est dit “déçu” que Robbie et Gerwig aient raté les nominations

Mais sa nomination était loin d’être certaine. Dans la catégorie de la meilleure actrice, quatre des cinq machines à sous semblaient mortes – Sandra Huller (Anatomy of a Fall), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Carey Mulligan (Maestro) et Emma Stone (Poor Things). Ces quatre-là ont effectivement été nominés ce jour-là.

Mais la cinquième place a été considérée comme une course à trois entre Robbie, Greta Lee de Past Lives et Annette Bening de Nyad – et Bening a émergé avec la nomination.

L’histoire offre quelques indices sur les raisons pour lesquelles les Oscars l’ont choisie. L’Académie a tendance à privilégier les performances sérieuses plutôt que la comédie, ce qui a souvent été noté par des personnalités de premier plan de la comédie et a sans doute désavantagé Robbie.

Cela aide également à expliquer pourquoi sa co-star Ferrera a été reconnue dans la catégorie actrice de soutien. L’ancienne actrice d’Ugly Betty livre l’un des rares moments sérieux du film : un monologue passionnant sur ce que signifie être une femme et les luttes quotidiennes auxquelles elles sont confrontées.

Pete Hammond de Deadline a noté que Ferrera “était très visible sur le circuit de la campagne où son monologue à élimination directe – le moment le plus sérieux du film – était joué en bonne place”.

Il est également légèrement plus facile d’obtenir une nomination de soutien qu’une nomination principale – et sans doute, les cinq bonnes actrices ont finalement été nominées.

Publication sur X, un fan a écrit : “[It’s] objectivement drôle que les actrices principales de deux excellents films, Anatomy of a Fall et Killers of the Flower Moon (ainsi qu’une réalisatrice pour le premier) aient été nominées, mais parce que la publicité de deux heures pour Mattel n’a pas dû faire semblant c’est une grande injustice.

Le classement prévu de Gerwig dans la catégorie du meilleur réalisateur avait été tout aussi précaire. C’était une catégorie très compétitive cette année, avec des piliers comme Martin Scorsese et Christopher Nolan dans la course.

Bien que Gerwig n’ait finalement pas été nominée pour le meilleur réalisateur, elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à avoir réalisé trois films nominés pour le premier prix du meilleur film (Lady Bird, Little Women et Barbie).

Autres sujets de discussion sur les Oscars

Légende, L’inclusion de Justine Triet dans Anatomy of a Fall signifiait que le meilleur casting de réalisateurs n’était pas entièrement masculin

1. Une lente « révolution » pour les réalisatrices

Gerwig étant exclue de la liste des meilleurs réalisateurs, la Française Justine Triet, qui a réalisé Anatomy of a Fall, était la seule femme dans cette catégorie cette année – et seulement la huitième dans l’histoire des Oscars.

S’adressant ensuite à Katie Razzall, rédactrice en chef de la culture de la BBC, pour savoir si les choses étaient en train de changer dans l’industrie cinématographique, Triet a déclaré que ces dernières années avaient été “le début d’une énorme révolution pour les femmes”.

Elle a déclaré : “Je suis très fière d’être dans cette catégorie, bien sûr. Cela signifie beaucoup pour moi. J’ai 45 ans, je n’ai pas 20 ans, donc j’ai vécu dans un monde d’avant, et maintenant je peux voir comment les choses changent pour les femmes.

2. Saltburn se fait brûler par l’Académie

Il n’y avait pas d’amour pour Saltburn aux Oscars, même s’il est devenu un succès culte, une sensation sur les réseaux sociaux et qu’il a été reconnu par d’autres prix.

Le film controversé d’Emerald Fennell sur un étudiant qui s’infiltre dans une famille riche a été nominé aux Golden Globes et a reçu la semaine dernière cinq nominations aux Bafta.

Cependant, les Baftas sont le terrain de jeu de Saltburn. C’est un film britannique, réalisé par un réalisateur britannique, mettant en vedette des acteurs majoritairement britanniques et irlandais.

Il semblerait que les électeurs légèrement plus conservateurs de l’Académie américaine, en revanche, aient trouvé les scènes dégoûtantes impliquant des baignoires et des cimetières un peu trop difficiles à gérer.

3. Polémique sur Golda et Maestro sur le « visage juif »

Légende, Golda, avec Dame Helen Mirren, et Maestro ont fait l’objet de débats sur la représentation juive à l’écran

Golda n’était pas un grand acteur aux Oscars, mais elle est apparue dans la catégorie du meilleur maquillage et coiffure.

Ceci en soi est controversé. Le film voyait Dame Helen Mirren incarner la Première ministre israélienne Golda Meir – suscitant un débat sur une actrice non juive jouant un rôle juif.

Ce n’est pas le seul film à faire l’objet d’un débat : Maestro a suscité une dispute similaire à propos de l’apparence de Bradley Cooper, qui a vu son nez s’agrandir pour son interprétation du compositeur juif Leonard Bernstein.

Auteur et diffuseur David Baddiel a tweeté : “Je vois que l’Académie a sélectionné Golda et Maestro dans la catégorie *Coiffure et maquillage*. Littéralement : nominations aux Oscars pour Jewface.”

Légende, Colman Domingo a été récompensé pour son interprétation du rôle de Bayard Rustin

La nomination de Colman Domingo pour le meilleur acteur pour Rustin et la nomination de la meilleure actrice dans un second rôle par Jodie Foster pour Nyad sont entrées dans l’histoire des Oscars.

C’est la première fois que deux acteurs ouvertement LGBT sont nominés pour incarner des personnages LGBT : Domingo pour le militant des droits civiques Bayard Rustin et Foster pour l’entraîneur de natation Bonnie Stoll.

Auparavant, Sir Ian McKellen était le seul candidat à figurer dans cette catégorie lorsqu’il avait été récompensé pour son rôle dans Dieux et Monstres en 1998.

5. Lily Gladstone réalisera-t-elle les prédictions de l’annuaire ?

Un autre record qui pourrait être battu est que la star de Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone, devienne la première actrice amérindienne à remporter un Oscar.

Gladstone incarne une femme d’une tribu Osage qui est progressivement assassinée par des colons blancs dans le but de gagner de l’argent grâce au pétrole de leurs terres.

Une vieille photo de Gladstone dans l’annuaire du lycée a refait surface à la lumière de sa nomination, révélant qu’elle a été élue “la plus susceptible de remporter un Oscar” par ses camarades de classe.

Nous ne parierions certainement pas contre elle.