Nominations aux Oscars 2024 | Divertissement

Nominations aux Oscars 2024. Les nominations pour les Oscars de cette année ont été annoncées le 22 janvier. Voici quelques-uns des faits saillants. . Meilleure image. Fiction américaine Anatomie d’une Barbie d’automne Les tueurs de la Lune fleurie. Fiction américaine Anatomie d’une Barbie d’automne Les tueurs de la Lune fleurie. Fiction américaine Anatomie d’une Barbie d’automne Les tueurs de la Lune fleurie. Fiction américaine Anatomie d’une Barbie d’automne Les tueurs de la Lune fleurie. Fiction américaine Anatomie d’une Barbie d’automne Les tueurs de la Lune fleurie. Maestro Oppenheimer Vies passées Pauvres choses La zone d’intérêt. Maestro Oppenheimer Vies passées Pauvres choses La zone d’intérêt. Maestro Oppenheimer Vies passées Pauvres choses La zone d’intérêt. Maestro Oppenheimer Vies passées Pauvres choses La zone d’intérêt. Maestro Oppenheimer Vies passées Pauvres choses La zone d’intérêt. Meilleur acteur dans un rôle principal. Bradley Cooper, Maestro Colman Domingo, Rustin Paul Giamatti, The Holdovers Cillian Murphy, Oppenheimer Jeffrey Wright, fiction américaine. Bradley Cooper, Maestro Colman Domingo, Rustin Paul Giamatti, The Holdovers Cillian Murphy, Oppenheimer Jeffrey Wright, fiction américaine. Bradley Cooper, Maestro Colman Domingo, Rustin Paul Giamatti, The Holdovers Cillian Murphy, Oppenheimer Jeffrey Wright, fiction américaine. Bradley Cooper, Maestro Colman Domingo, Rustin Paul Giamatti, The Holdovers Cillian Murphy, Oppenheimer Jeffrey Wright, fiction américaine. Bradley Cooper, Maestro Colman Domingo, Rustin Paul Giamatti, The Holdovers Cillian Murphy, Oppenheimer Jeffrey Wright, fiction américaine. Meilleure actrice dans un rôle principal. Annette Bening, Nyad Lily Gladstone, Tueurs de la Lune des Fleurs Sandra Hüller, Anatomie d’une chute Carey Mulligan, Maestro Emma Stone, Poor Things. Annette Bening, Nyad Lily Gladstone, Tueurs de la Lune des Fleurs Sandra Hüller, Anatomie d’une chute Carey Mulligan, Maestro Emma Stone, Poor Things. Annette Bening, Nyad Lily Gladstone, Tueurs de la Lune des Fleurs Sandra Hüller, Anatomie d’une chute Carey Mulligan, Maestro Emma Stone, Poor Things. Annette Bening, Nyad Lily Gladstone, Tueurs de la Lune des Fleurs Sandra Hüller, Anatomie d’une chute Carey Mulligan, Maestro Emma Stone, Poor Things. Annette Bening, Nyad Lily Gladstone, Tueurs de la Lune des Fleurs Sandra Hüller, Anatomie d’une chute Carey Mulligan, Maestro Emma Stone, Poor Things. Meilleur acteur dans un second rôle. Sterling K. Brown, fiction américaine Robert De Niro, Tueurs de la Lune des Fleurs Robert Downey Jr., Oppenheimer Ryan Gosling, Barbie Mark Ruffalo, Poor Things. Sterling K. Brown, fiction américaine Robert De Niro, Tueurs de la Lune des Fleurs Robert Downey Jr., Oppenheimer Ryan Gosling, Barbie Mark Ruffalo, Poor Things. Sterling K. Brown, fiction américaine Robert De Niro, Tueurs de la Lune des Fleurs Robert Downey Jr., Oppenheimer Ryan Gosling, Barbie Mark Ruffalo, Poor Things. Sterling K. Brown, fiction américaine Robert De Niro, Tueurs de la Lune des Fleurs Robert Downey Jr., Oppenheimer Ryan Gosling, Barbie Mark Ruffalo, Poor Things. Sterling K. Brown, fiction américaine Robert De Niro, Tueurs de la Lune des Fleurs Robert Downey Jr., Oppenheimer Ryan Gosling, Barbie Mark Ruffalo, Poor Things. Meilleure actrice dans un second rôle. Emily Blunt, Oppenheimer Danielle Brooks, The Color Purple America Ferrera, Barbie Jodie Foster, Nyad Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers. Emily Blunt, Oppenheimer Danielle Brooks, The Color Purple America Ferrera, Barbie Jodie Foster, Nyad Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers. Emily Blunt, Oppenheimer Danielle Brooks, The Color Purple America Ferrera, Barbie Jodie Foster, Nyad Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers. Emily Blunt, Oppenheimer Danielle Brooks, The Color Purple America Ferrera, Barbie Jodie Foster, Nyad Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers. Emily Blunt, Oppenheimer Danielle Brooks, The Color Purple America Ferrera, Barbie Jodie Foster, Nyad Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers. Les Oscars seront animés par Jimmy Kimmel le 10 mars. Les Oscars seront animés par Jimmy Kimmel le 10 mars