Nominations aux Oscars 2024 : Barbie et Oppenheimer en passe de dominer

Par Steven McIntosh

Journaliste de divertissement

Il ya 1 heure

Source des images, Getty Images Légende, Les stars de Barbie, Ryan Gosling et Margot Robbie, pourraient toutes deux être nominées pour des prix d’interprétation.

Les nominations aux Oscars 2024 seront annoncées plus tard, après une année énorme pour le cinéma qui a vu Barbie et Oppenheimer dominer le box-office.

Poor Things, The Holdovers et Killers of the Flower Moon devraient également figurer en bonne place lorsque les nominations seront annoncées à partir de 13h30 GMT.

Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr et Da’Vine Joy Randolph sont tous susceptibles de remporter des nominations d’acteur.

Jimmy Kimmel animera la cérémonie de cette année depuis Los Angeles le 10 mars.

Le phénomène Barbenheimer, une tendance virale qui a vu des milliers de fans réserver des billets pour voir les deux films le même jour l’été dernier, rend les Oscars de cette année bien plus accessibles que d’habitude.

Alors que plusieurs cérémonies de remise des Oscars ces dernières années ont récompensé des films qui ont eu peu de succès auprès du grand public, les producteurs espèrent que l’inclusion probable de Barbie et Oppenheimer entraînera un regain d’intérêt et d’audience.

Quels films sont en compétition pour le meilleur film ?

Légende, Oppenheimer, avec Emily Blunt et Cillian Murphy, est susceptible de remporter le plus de nominations

Après un changement de règle il y a quelques années destiné à élargir le champ, la catégorie des meilleures images dispose désormais de 10 emplacements garantis disponibles.

Il existe un consensus général sur le fait que Oppenheimer, Barbie, Les Pauvres, Les Tueurs de la Lune Fleurie et Les restes obtiendront tous des nominations.

Anatomie d’une chute, Maestro, La Zone d’Intérêt, Vies Antérieures et Fiction américaine sont également considérés comme de grands favoris et très susceptibles de concourir pour le prix le plus prestigieux de l’Académie.

Mais il existe de nombreux autres prétendants qui pourraient facilement obtenir des nominations dans la catégorie supérieure, comme La couleur pourpre, la société de la neige, nous tous étrangers et Mai décembre.

Qui est dans la course au théâtre ?

Légende, Les stars du Maestro Carey Mulligan et Bradley Cooper devraient obtenir des nominations d’actrice et d’acteur principal.

Après un peloton légèrement plus faible en 2023, la catégorie du meilleur acteur de cette année est extrêmement bondée et compétitive.

Le favori est Paul Giamatti pour The Holdovers, un film dans lequel il incarne un professeur grincheux qui doit rester à l’école à Noël pour surveiller les élèves qui ne rentrent pas chez eux pour les vacances.

Cillian Murphy est également en course pour son interprétation du physicien théoricien J Robert Oppenheimer, tandis que Bradley Cooper pourrait être reconnu pour sa performance en tant que compositeur Leonard Bernstein dans Maestro.

Pendant ce temps, Rustin Colman Domingo est un concurrent sérieux pour son portrait du militant des droits civiques Bayard Rustin, et Jeffrey Wright pourrait être reconnu pour son rôle d’auteur frustré dans la fiction américaine.

Parmi les autres prétendants possibles, mais légèrement moins probables, citons la star de Killers of the Flower Moon. Leonardo DiCaprio, La Griffe de Fer Zac Efron, Brûlures de sel Barry Keoghan et Andrew Scott pour nous tous, étrangers.

Source des images, Getty Images Légende, Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon (photographiée avec sa co-star Leonardo DiCaprio) est un certificat mort pour le prix de la meilleure actrice

La catégorie de la meilleure actrice est tout aussi chargée. Lily Gladstone sera probablement reconnue pour son rôle dans Killers of the Flower Moon en tant que femme Osage vivant dans l’Oklahoma des années 1920 qui doit faire face aux efforts des colons blancs pour profiter de leurs terres pour le pétrole.

La star des Pauvres Choses Emma Pierre sera certainement nominée pour son interprétation d’un bébé dont le cerveau a été transplanté dans le corps d’une femme adulte, qui part ensuite à l’aventure à travers le monde.

Sandra Huller pourrait être reconnu pour jouer une mère accusée du meurtre de son mari dans Anatomy of a Fall, tandis que Maestro Carey Mulligan est probablement l’une des rares nominées britanniques pour son interprétation de Felicia Montealegre, l’épouse de Leonard Bernstein.

L’Académie pourrait bien comprendre Margot Robbie pour Barbie, le succès monstre au box-office qu’elle a également produit, star de Past Lives Greta Lee pour son rôle de femme qui renoue avec son amour d’enfance, ou celui de Nyad Annette Bening pour son interprétation de la nageuse record Diana Nyad.

Il y a aussi encore une chance que la star de The Color Purple Fantasia Barrino pourrait y arriver, tout comme Cailee Spaeny pour son interprétation de Priscilla Presley.

Qu’en est-il des catégories de support ?

Source des images, Getty Images Légende, Da’Vine Joy Randolph a dominé les précurseurs, notamment les Golden Globes et les Critics Choice Awards.

La star de Holdovers Da’Vine Joy Randolph est la valeur la plus sûre de toutes les catégories d’acteurs – elle a dominé toutes les cérémonies précurseurs et est très susceptible de remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars.

Elle pourrait être rejointe dans la catégorie par la star de The Color Purple Danielle BrooksOppenheimer Émilie Bluntcelui de Nyad Jodie Foster et Ferrari Penelope Cruz.

Parmi les autres candidats possibles figurent Julianne Moore de mai décembre, Saltburn’s Rosamund Pike et Barbie Amérique Ferrera.

La course aux seconds rôles sera presque certainement menée par Oppenheimer. Robert Downey Jr. Mais il y a la concurrence de Barbie Ryan Gosling, Fiction américaine Sterling K Marron et mai décembre Charles Melton.

Pendant ce temps, deux acteurs de Poor Things – Marc Ruffalo et Willem Dafoé – pourrait être reconnu, et ce n’est jamais une bonne idée de parier contre Robert de niroqui est apparu dans Killers of the Flower Moon.

Et les réalisateurs ?

Source des images, Getty Images Légende, La réalisatrice d’Anatomie d’une chute, Justine Triet, photographiée avec ses Golden Globes du meilleur film en langue étrangère et du meilleur scénario

Plusieurs piliers des Oscars ont sorti des films cette année et figureront presque certainement dans cette catégorie – comme Martin Scorsese pour les Tueurs de la Lune Fleurie, et Christophe Nolan (Oppenheimer).

Il pourrait également y avoir une reconnaissance pour Greta Gerwig pour Barbie, Jonathan Glazer pour la zone d’intérêt et Yorgos Lanthimos pour les pauvres.

Sinon, des places pourraient revenir à Justine Triet pour Anatomie d’une chute, Alexandre Payne pour Les Holdovers, Bradley Cooper pour Maestro et potentiellement même Céline Chanson pour son premier film accompli, Past Lives.

Deux des trois derniers lauréats du prix du meilleur réalisateur étaient des femmes – même si l’année dernière, il s’agissait d’un groupe entièrement masculin de nominés.

Pourquoi la meilleure chanson originale est-elle si fréquentée ?

Légende, Billie Elish et Finneas pourraient rééditer leur victoire aux Golden Globes aux Oscars

En un mot, Barbie. La bande originale du film était presque aussi omniprésente l’été dernier que le film lui-même.

Trois chansons différentes du film sont en lice pour le prix musical cette année – Billie EilishC’est pourquoi étais-je fait ?, Dua Lipa‘s Dance the Night et I’m Just Ken interprété par l’acteur Ryan Gosling.

Cependant, selon les règles des Oscars, seules deux chansons du même film peuvent être nominées – donc au moins une des chansons ci-dessus sera absente.

Les créneaux restants pourraient être occupés par des groupes comme Celui de Lenny Kravitz La route vers la liberté contre Rustin et Ça n’a jamais disparu de American Symphony, écrit par Jon Batiste et Dan Wilson du groupe de rock britannique Semisonic.

Mais ne pariez pas contre la concurrence des chansons tirées des bandes originales de The Color Purple, Flora and Son, Flamin’ Hot et The Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes – qui pourraient voir Olivia Rodrigo nominé pour Can’t Catch Me Now.

Comment regarder les nominations aux Oscars

Source des images, Getty Images Légende, Fantasia Barrino et Danielle Brooks jouent dans The Color Purple et ont toutes deux reçu des nominations aux Bafta la semaine dernière

Les nominations pour toutes les catégories seront lues par les acteurs Zazie Beetz et Jack Quaid à partir de 13h30 GMT.

La cérémonie aura lieu le 10 mars et sera diffusée au Royaume-Uni sur ITV.