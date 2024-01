Nominations aux Oscars 2024

NEW YORK — C’est le matin des nominations aux Oscars, ce qui signifie qu’il est temps pour les meilleurs films et interprètes de l’année de découvrir s’ils se dirigent vers les Oscars ou s’ils sont simplement Kenough.

Les nominations à la 96e cérémonie des Oscars seront annoncées mardi à 8 h 30 (heure de l’Est) au Samuel Goldwyn Theatre de l’académie de Beverly Hills, en Californie, par Zazie Beetz et Jack Quaid. Ils seront diffusés en direct sur Oscars.com, Oscars.org et sur les plateformes de médias sociaux de l’académie, et diffusé en direct sur « Good Morning America » sur ABC.

“Oppenheimer”, “Barbie” et “Killers of the Flower Moon” devraient être les forces les plus dominantes mardi, chacun étant sur le point de récolter des nominations à deux chiffres. « Poor Things » pourrait également accumuler dix hochements de tête ou plus. Les électeurs éligibles provenant d’un nombre record de 93 pays ont soumis leur bulletin de vote pour les nominations de cette année, a indiqué l’académie. Et plusieurs films internationaux – dont « Anatomy of a Fall » et « The Zone of Interest » – pourraient également constituer le meilleur champ d’image parmi 10 films.

L’opus de trois heures « Oppenheimer » de Christopher Nolan figure parmi les favoris du meilleur film, du meilleur réalisateur et de nombreux autres prix. Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et Emily Blunt devraient décrocher des nominations d’acteur, tandis que le savoir-faire du film devrait être richement récompensé dans les catégories techniques. Bien que Nolan soit considéré comme l’auteur à gros budget de son époque, il n’a jamais remporté d’Oscar et aucun de ses films n’a remporté le prix du meilleur film. Cela pourrait être son année.

La saison des Oscars a réuni « Oppenheimer » avec son partenaire du box-office d’été, « Barbie ». Le blockbuster féministe de Greta Gerwig, de loin le plus gros succès de l’année avec plus de 1,4 milliard de dollars de billets vendus, ne devrait pas être loin derrière « Oppenheimer ». Il devrait remporter des nominations pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, des clins d’œil pour Ryan Gosling et potentiellement Margot Robbie et probablement deux candidats pour la meilleure chanson dans “What Was I Made For” et “I’m Just Ken”. Bien que le scénario de Gerwig et Noah Baumbach ait été considéré comme original, l’académie le compte dans la catégorie adaptée.

Le meilleur champ d’images de l’académie peut reproduire les 10 films nominés par la Producer Guild : “Oppenheimer”, “Barbie”, “Killers of the Flower Moon”, “Poor Things”, “The Holdovers”, “Maestro”, “American Fiction”, ” “Anatomie d’une chute”, “Vies passées” et “La zone d’intérêt”.

Si la première catégorie des Oscars semble verrouillée, la plupart des autres catégories disposent d’une grande marge de manœuvre. Dans le domaine compétitif du meilleur acteur, plusieurs candidats méritants sont voués à être snobés. Murphy, Paul Giamatti (« The Holdovers »), Jeffrey Wright (« American Fiction ») et Bradley Cooper (« Maestro ») sont les favoris de justesse, mais cela laisse une place à Leonardo DiCaprio (« Killers of the Flower Moon »), Colman Domingo (« Rustin ») et Andrew Scott (« Nous tous étrangers »).

Lily Gladstone devrait être la première Amérindienne nominée pour la meilleure actrice, pour sa performance dans “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese. Sa concurrence la plus rude est probablement Emma Stone, dont la performance dans « Poor Things » de Yorgos Lanthimos devrait lui valoir sa quatrième nomination aux Oscars. Egalement de la partie : Carey Mulligan (“Maestro”), Sandra Hüller (“Anatomy of a Fall”), Margot Robbie (“Barbie”) et Annette Bening (“Nyad”).

L’une des plus grosses mèches de la matinée appartient à Da’Vine Joy Randolph. La co-star de « Holdovers » est considérée comme l’actrice de soutien préférée. Elle pourrait être rejointe par une combinaison de Blunt, Danielle Brooks (“The Color Purple”), Jodie Foster (“Nyad”), Julianne Moore (“Mai décembre”) ou Penélope Cruz (“Ferrari”).

L’une des batailles les plus marquantes de Barbenheimer concerne la course aux acteurs de soutien. Là-bas, Downey Jr. et Gosling devraient s’affronter, tandis que d’autres nominés pourraient choisir parmi Robert De Niro (“Killers of the Flower Moon”), Willem Dafoe (“Poor Things”), Mark Ruffalo (“Poor Things”) et Charles Melton (“Mai décembre”).

Deux sorties de sociétés de streaming – « Killers of the Flower Moon » d’Apple et « Maestro » de Netflix – figurent dans le meilleur mix d’images. Mais la catégorie devrait être surtout remplie de succès au box-office comme “Barbie” et “Oppenheimer”, ainsi que de films indépendants d’A24 (“The Zone of Interest”, “Past Lives”) et Neon (“Anatomy of a Fall”).

Historiquement, les superproductions ont contribué à alimenter les audiences des Oscars. Même si l’accumulation de remises de prix (une conséquence des grèves de l’année dernière) pourrait être préjudiciable à la cérémonie des Oscars, la présence de Barbenheimer pourrait contribuer à rehausser la retransmission télévisée du 10 mars sur ABC. Jimmy Kimmel revient en tant qu’hôte, la cérémonie étant avancée d’une heure, à 19 heures, heure de l’Est.