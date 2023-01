Nominations aux Oscars 2023 : le RRR du SS Rajamouli marque gros ; Naatu Naatu de Ram Charan-Jr NTR nominé pour la meilleure chanson originale

Le RRR de SS Rajamouli vole haut avec tout le succès que le film a reçu. Après avoir remporté plusieurs distinctions dans la ceinture internationale, le film a maintenant avancé pour les Oscars. Le célèbre morceau du film, Naatu Naatu, a été nominé pour la meilleure chanson originale aux Oscars.

Le drame d’époque de SS Rajamouli a remporté une nomination aux prochains 95e Oscars. Le film a été répertorié dans la catégorie de la meilleure chanson originale Naatu Naatu qui mettait en vedette Ram Charan et Jr. NTR. La chanson a fait danser beaucoup de monde avec ses rythmes enthousiastes et maintenant elle a fait danser Hollywood.

Dans la catégorie meilleure chanson originale, Naatu Naatu est en concurrence avec les quatre autres chansons. Les chansons qui ont été nominées pour la catégorie sont Naatu Naatu de RRR, Applause de Tell it Like a Woman, Hold My Hand de Top Gun: Maverick, Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever et This is a Life Everything Everywhere All At Une fois que. L’acteur Allison Williams et l’acteur-rappeur-producteur Riz Ahmed ont annoncé les nominations mardi soir.

Les nominés de la chanson originale de cette année sont de la musique à nos oreilles. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/peKQmFD9Uh L’Académie (@TheAcademy) 24 janvier 2023

L’opus magnum de SS Rajamouli est actuellement sur un nuage après avoir été nominé pour la meilleure chanson originale aux Oscars. Naatu Naatu est chanté par Kala Bhairava, MM Keeravani et Rahul Sipligunj. Auparavant, il avait remporté la meilleure chanson originale aux Golden Globes Awards et la meilleure chanson aux Critics Choice Awards. RRR crée l’histoire, emmenant à nouveau le cinéma indien aux Oscars après Slumdog Millionaire. Avant Naatu Naatu, une chanson indienne qui a remporté les Oscars était Jai Ho d’AR Rahman de Slumdog Millionaire.

RRR est un drame d’époque réalisé par le SS Rajamouli. Le drame historique tourne autour de deux révolutionnaires, le film se déroule à l’époque de 1920. Il met en vedette Ram Charan et Jr NTR dans le rôle principal et a également jeté Ajay Devgn et Alia Bhatt dans un camée prolongé. Le film est devenu un blockbuster sorti en mars 2022.