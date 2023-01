Nominations aux Oscars 2023 : la liste complète des prétendants aux Oscars

Les nominés pour le Oscars 2023 ont été annoncés mardi, avec les acteurs Riz Ahmed et Allison Williams présentant les nominations en direct du Samuel Goldwyn Theatre de l’Académie sur Good Morning America.

Surprenant personne, favoris Les Banshees d’Inisherin, Le goudron, Les Fabelman, Tout partout tout à la fois et La baleine sont dans la meilleure course d’image. Austin Butler, Colin Farrell et Brendan Fraser sont en compétition pour le meilleur acteur. Dans la catégorie meilleure actrice, vous avez Cate Blanchett, Ana De Armas et Michelle Yeoh.

La 95e cérémonie des Oscars sera diffusée sur ABC le dimanche 12 mars. L’animateur de talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel anime pour la troisième fois.

Liste des nominations aux Oscars 2023

Meilleure image

Tout partout tout à la fois

Top Gun : Maverick

Elvis

Le goudron

Les Banshees d’Inisherin

Les Fabelman

Avatar : la voie de l’eau

À l’Ouest, rien de nouveau

Triangle de tristesse

Femmes qui parlent

Meilleur acteur

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, Les Banshees d’Inisherin

Brendan Fraser, La baleine

Paul Mescal, Après-soleil

Bill Nighy, Vivant

Meilleure actrice

Cate Blanchett, Tar

Michelle Yeoh, tout partout à la fois

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, à Leslie

Michelle Williams, Les Fabelman

Meilleur acteur dans un second rôle

Brendan Gleeson, Les Banshees d’Inisherin

Brian Tyree Henry, Chaussée

Judd Hirsch, Les Fabelman

Barry Keoghan, Les Banshees d’Inisherin

Ke Huy Quan, tout partout à la fois

La meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett, Black Panther : Wakanda pour toujours

Hong Chau, la baleine

Kerry Condon, Les Banshees d’Inisherin

Jamie Lee Curtis, Tout partout à la fois

Stephanie Hsu, Tout partout à la fois

Meilleur réalisateur

Todd Field, Tar

Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Tout Partout Tout à la fois

Martin McDonagh, Les Banshees d’Inisherin

Ruben Ostlund, Triangle de tristesse

Steven Spielberg, Les Fabelman

Meilleur long métrage d’animation

Pinocchio de Guillermo del Toro

Marcel le coquillage chaussé

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu

La bête de la mer

Devenir rouge

Meilleur long métrage international

Tout calme sur le front occidental (Allemagne)

Argentine, 1985 (Argentine)

Fermer (Belgique)

OE (Pologne)

La fille tranquille (Irlande)

Meilleure chanson originale

Applaudissements de Tell It like a Woman

Tiens ma main de Top Gun: Maverick

Soulevez-moi de Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu de RRR

C’est une vie de tout partout à la fois

Meilleure partition originale

À l’Ouest, rien de nouveau

Babylone

Les Banshees d’Inisherin

Tout partout tout à la fois

Les Fabelman

Meilleur son

À l’Ouest, rien de nouveau

Avatar : la voie de l’eau

Le Batman

Elvis

Top Gun : Maverick

Meilleurs effets visuels

À l’Ouest, rien de nouveau

Avatar : la voie de l’eau

Le Batman

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Top Gun : Maverick

Meilleur scénario original

Les Banshees d’Inisherin, Martin McDonagh

Tout partout tout à la fois, Daniel Kwan et Daniel Scheinert

Les Fabelman, Tony Kushner et Steven Spielberg

Tar, Todd Field

Triangle de tristesse, Ruben Östlund

Scénario le mieux adapté

Tout calme sur le front occidental, Edward Berger, Lesley Paterson et Ian Stokell

Oignon de verre: Un mystère à couteaux tirés, Rian Johnson

Vivant, Kazuo Ishiguro

Top Gun : Maverick, Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, histoire de Peter Craig et Justin Marks

Femmes qui parlent, Sarah Polley

Meilleure conception de costumes

Babylone

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Elvis

Tout partout tout à la fois

Mme Harris va à Paris

Meilleur maquillage et coiffure

À l’Ouest, rien de nouveau

Le Batman

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Elvis

La baleine

Meilleure conception de production

À l’Ouest, rien de nouveau

Avatar : la voie de l’eau

Babylone

Elvis

Les Fabelman

Meilleur montage de film

Les Banshees d’Inisherin

Elvis

Tout partout tout à la fois

Le goudron

Top Gun : Maverick

Meilleure cinématographie

À l’Ouest, rien de nouveau

Bardo : fausse chronique d’une poignée de vérités

Elvis

Empire de Lumière

Le goudron

Meilleur long métrage documentaire

Tout ce qui respire

Toute la beauté et l’effusion de sang

Feu d’amour

Une maison faite d’éclats

Navalny

Meilleur court métrage documentaire

Les chuchoteurs d’éléphants

Échouage

Comment mesurez-vous une année?

L’effet Martha Mitchell

Étranger à la porte

Meilleur court métrage d’action en direct

Un au revoir irlandais

Ivalu

Le Pupille

Balade nocturne

La valise rouge

Meilleur court métrage d’animation

Le garçon, la taupe, le renard et le cheval

Le marin volant

Marchands de glace

Mon année de bites

Une autruche m’a dit que le monde est faux et je pense que je le crois