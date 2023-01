Nominations aux Oscars 2023 : “Everything Everywhere” en tête avec 11

NEW YORK –

Le succès indépendant de science-fiction multivers “Everything Everywhere All at Once” a conduit les nominations aux 95e Academy Awards alors qu’Hollywood a accumulé les honneurs sur des spectacles sur grand écran comme “Top Gun: Maverick” et “Avatar: The Way of Water” un an après qu’un service de streaming ait remporté la meilleure image pour la première fois.

“Everything Everywhere All at Once” de Daniel Scheinert et Daniel Kwan a décroché 11 nominations mardi, y compris des hochements de tête pour Michelle Yeoh et Ke Huy Quan.

Les 10 films en lice pour la meilleure image sont : “Everything Everywhere All at Once”, “The Banshees of Inisherin”, “The Fabelmans”, “Tar”, “Top Gun : Maverick”, “Avatar : The Way of Water”, ” Elvis”, “Tout est silencieux sur le front occidental”, “Femmes qui parlent” et “Triangle de tristesse”.

Un an après qu’un service de streaming ait remporté pour la première fois la plus haute distinction d’Hollywood, les spectacles sur grand écran sont sur le point de dominer les nominations aux 95e Oscars mardi.

Les nominations ont été annoncées mardi depuis le Samuel Goldwyn Theatre de l’académie à Beverly Hills, en Californie, par Riz Ahmed et Allison Williams.

Les nominés pour la meilleure actrice sont : Ana de Armas, “Blonde” ; Cate Blanchett, “Tar” ; Andrea Riseborough, “À Leslie” ; Michelle Williams, “Les Fabelman” ; Michelle Yeoh, “Tout partout en même temps.”

Les nominés pour le meilleur acteur : Brendan Fraser, “The Whale” ; Colin Farrell, “Les banshees d’Inisherin” ; Austin Butler, « Elvis » ; Bill Nighy, “Vivre”; Paul Mescal, “Après-soleil”

Les nominés pour la meilleure actrice dans un second rôle sont : Angela Bassett, “Black Panther : Wakanda Forever” ; Hong Chau, “La baleine” ; Kerry Condon, “Les banshees d’Inisherin” ; Jamie Lee Curtis, “” Tout partout, tout à la fois “; Stephanie Hsu, ” Tout, partout, tout à la fois “.

Les nominés pour le meilleur acteur dans un second rôle sont : Brian Tyree Henry, “Causeway” ; Judd Hirsch, “Les Fabelman” ; Brendan Gleeson, “Banshees sur Inisherin” ; Barry Keoghan, “Banshees d’Inisherin” ; Ke Huy Quan, « Tout, partout, à la fois ».

Les nominés pour le film international sont : « All Quiet on the Western Front » (Allemagne) ; “Argentine, 1985” (Argentine); “Fermer” (Belgique); “EO” (Pologne); “La fille tranquille” (Irlande).

Les nominés pour le scénario original sont : “Everything Everywhere All at Once” ; “Les Banshees d’Inisherin”; “Les Fabelman” ; “Le goudron”; “Triangle de tristesse.”

Les nominés pour la meilleure musique originale sont : Volker Bertelmann, « All Quiet on the Western Front » ; Justin Hurwitz, “Babylone” ; Carter Burwell, “Les banshees d’Inisherin” ; Son Lux, “Tout Partout Tout à la fois” ; John Williams, “Les Fabelman”.

Les nominés pour le meilleur film d’animation sont : « Pinocchio de Guillermo del Toro » ; “Marcel la coquille avec des chaussures” ; “Le Chat Potté : Le Dernier Vœu” ; “La Bête de la Mer” ; “Devenir rouge.”

“The Banshees of Inisherin”, la comédie noire irlandaise de Martin McDonagh, qui devrait marquer jusqu’à quatre nominations d’acteur, y compris des nominations pour Colin Farrell et Brendan Gleeson, est également en tête du peloton.

“The Fabelmans” de Steven Spielberg a eu du mal à attirer le public, mais le récit autobiographique du réalisateur est sur le point de décrocher à Spielberg sa 20e nomination aux Oscars et sa huitième nomination au meilleur réalisateur. John Williams, son compositeur de longue date, a prolongé son record du plus grand nombre de nominations aux Oscars pour une personne vivante. Un autre signe de tête pour le meilleur score donnera à Williams sa 53e nomination, un nombre qui ne suit que les 59 de Walt Disney.

L’émission de l’année dernière a attiré 15,4 millions de téléspectateurs, selon Nielsen, en hausse de 56% par rapport à l’audience record de 10,5 millions pour l’émission télévisée de 2021 entachée par la pandémie. Cette année, ABC fait revenir Jimmy Kimmel pour animer la cérémonie du 12 mars, celle qui sera sûrement vécue comme un retour sur le lieu de la gifle.

Mais des préoccupations plus importantes tourbillonnent autour de l’industrie du cinéma. L’année dernière a vu des éclairs de résurrection triomphale pour les théâtres, comme le succès de “Top Gun: Maverick”, après deux ans de pandémie. Mais en partie en raison d’un flux moins régulier de sorties majeures, les ventes de billets pour l’année n’ont récupéré qu’environ 70% des activités pré-pandémiques. Regal Cinemas, la deuxième plus grande chaîne du pays, a annoncé la fermeture de 39 cinémas ce mois-ci.

Dans le même temps, des nuages ​​​​d’orage ont balayé le monde du streaming après des années de croissance apparemment sans limites. Les actions ont plongé alors que Wall Street se tournait vers les services de streaming pour réaliser des bénéfices, pas seulement pour ajouter des abonnés. Un repli a suivi, alors que l’industrie entre à nouveau dans un chapitre incertain.

Contrairement aux Oscars de l’année dernière, cette année, aucun titre en streaming ne se disputera le prix le plus recherché des Oscars – bien que les dernières places dans le domaine des 10 meilleurs films restent à gagner. Les meilleurs clichés de Netflix arrivent plutôt dans d’autres catégories, notamment avec le film d’animation préféré “Guillermo del Toro’s Pinocchio” et la soumission allemande, “All Quiet on the Western Front”.