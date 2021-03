Soixante-dix femmes ont reçu un total de 76 nominations, selon l’Académie, un record pour une année donnée.

Deux femmes, Emerald Fennell et Chloé Zhao, ont été nominées dans la catégorie réalisation la même année pour la première fois.

Zhao est la première femme de couleur à être nominée dans la catégorie.

« Mank », le drame en noir et blanc de Netflix sur le développement par le scénariste Herman J. Mankiewicz du scénario du film légendaire « Citizen Kane », a mené parmi les films nominés avec 10 hochements de tête.

À la lumière de la discussion autour de la diversité et des Oscars, il est à noter que trois hommes noirs, Leslie Odom Jr. pour « One Night in Miami » et Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield pour « Judas and the Black Messiah », ont tous été nominés dans le meilleure catégorie d’acteur de soutien.

Le mari et la femme stars Nick Jonas et Priyanka Chopra Jonas ont annoncé les nominations en direct de Londres.

La cérémonie de cette année a été retardée en raison de la pandémie et devrait être diffusée le dimanche 25 avril sur ABC.

MEILLEURE IMAGE

« Le père »

« Judas et le Messie noir »

« Mank »

« Minari »

« Nomadland »

« Jeune femme prometteuse »

« Son du métal »

« Le procès du Chicago 7 »

ACTRICE DANS UN RÔLE DE SOUTIEN

Maria Bakalova, « Borat Subsequent Moviefilm »

Glenn Close, « Hillbilly Elegy »

Olivia Colman, « Le père »

Amanda Seyfried, «Mank»

Youn Yuh-jung, « Minari »

ACTEUR DANS UN RÔLE DE SOUTIEN

Sacha Baron Cohen, « Le procès du Chicago 7 »

Daniel Kaluuya, « Judas et le Messie noir »

Leslie Odom Jr., « Une nuit à Miami »

Paul Raci, « Sound of Metal »

Lakeith Stanfield, « Judas et le Messie noir »

FILM EN LANGUE ÉTRANGÈRE

« Another Round » – Danemark

« Better Days » – Hong Kong

« Collectif » – Roumanie

« L’homme qui a vendu sa peau » – Tunisie

Qu Vadis, Aida? – Bosnie Herzégovine

DOCUMENTAIRE (COURT)

«Colette»

« Un concerto est une conversation »

« Ne pas diviser »

« Hunger Ward »

« Une chanson d’amour pour Latasha »

FONCTION DOCUMENTAIRE

« Collectif »

« Crip Camp »

« L’agent taupe »

« Mon professeur de poulpe »

« Temps »

CHANSON ORIGINALE

« Fight For You » de « Judas and the Black Messiah »

« Hear My Voice » de « The Trial of the Chicago 7 »

« Husavik » du « Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu »

« lo Sì (Vu) » de « La vie à venir (La Vita Davanti a Se) »

« Parlez maintenant » de « Une nuit à Miami … »

FILM DE FONCTIONNALITÉ ANIMÉE

« En avant »

« Au-dessus de la lune »

« Un film de Shaun le mouton: Farmageddon »

« Âme »

« Wolfwalkers »

SCREENPLAY ADAPTÉ

« Film suivant Borat »

« Le père »

« Nomadland »

« Une nuit à Miami »

« Le tigre blanc »

ÉCRAN ORIGINAL

« Judas et le Messie noir »

« Minari »

« Jeune femme prometteuse »

« Son du métal »

« Le procès du Chicago 7 »

ACTEUR DANS UN RÔLE DE PRINCIPE

Riz Ahmed, « Sound of Metal »

Chadwick Boseman, « Le fond noir de Ma Rainey »

Anthony Hopkins, « Le père »

Gary Oldman, «Mank»

Steven Yeun, «Minari»

ACTRICE DANS UN RÔLE LEADER

Viola Davis, « Fond noir de Ma Rainey »

Andra Day, « Les États-Unis contre Billie Holiday »

Vanessa Kirby, « Morceaux d’une femme »

Frances McDormand, «Nomadland»

Carey Mulligan, « Jeune femme prometteuse »

RÉALISATEUR

Thomas Vinterberg, « Un autre tour »

David Fincher, «Mank»

Lee Isaac Chung, «Minari»

Chloé Zhao, « Nomadland »

Emerald Fennell, « Jeune femme prometteuse »

CONCEPTION DE PRODUCTION

« Le père »

« Fond noir de Ma Rainey »

« Mank »

« Nouvelles du monde »

« Principe »

CINÉMATOGRAPHIE

Sean Bobbitt, « Judas et le Messie noir »

Erik Messerschmidt, « Mank »

Dariusz Wolski, « Nouvelles du monde »

Joshua James Richards, «Nomadland»

Phedon Papamichael, « Le procès du Chicago 7 »

CONCEPTION DE COSTUME

«Emma»

«Fond noir de Ma Rainey»

« Mank »

«Mulan»

«Pinocchio»

RÉALISATION DU SON

« Levrette »

« Mank »

« Nouvelles du monde »

« Âme »

« Son du métal »

COURT FILM ANIMÉ

« Terrier »

« Genius loci »

« Si quelque chose arrive, je t’aime »

« Opéra »

« Oui, les gens »

COURT-FILM D’ACTION EN DIRECT

« Sentir à travers »

« La salle des lettres »

« Le présent »

« Deux étrangers éloignés »

« Oeil blanc »

PARTITION ORIGINALE

« Da 5 Bloods »

« Mank »

« Minari »

« Nouvelles du monde »

« Âme »

EFFETS VISUELS

« Amour et monstres »

« Le ciel de minuit »

«Mulan»

« Le seul et unique Ivan »

« Principe »

ÉDITION DE FILM

« Le père »

« Nomadland »

« Jeune femme prometteuse »

« Son du métal »

« Le procès du Chicago 7 »

MAQUILLAGE ET COIFFURE

«Emma»

«Hillbilly Elegy»

« Fond noir de Ma Rainey »

« Mank »

«Pinocchio»