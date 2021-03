Beaucoup d’histoire a été faite lorsque les nominations aux Oscars ont été annoncées lundi matin, mais ce ne serait tout simplement pas les Oscars sans quelques écarts et omissions qui vous égratignent la tête. Ci-dessous, le Projectionist examine les plus grandes surprises et les snubs les plus médiatisés.

Qui dirige «Judas et le Messie noir»?

Lorsque deux hommes ou deux femmes colead un candidat aux Oscars, vous pouvez parier que des stratèges avertis en positionneront un comme chef de file et un comme rôle de soutien dans le but de répartir la richesse et de les nommer tous les deux. C’était le plan original pour «Judas et le Messie noir», où Lakeith Stanfield était considéré comme le chef de file, principalement pour qu’il puisse échapper à Daniel Kaluuya, qui a accumulé des victoires d’acteur de soutien toutes les saisons. Mais dans une grande surprise, Stanfield a recueilli plus de votes dans la catégorie des acteurs de soutien, de sorte que les deux hommes y ont mérité leurs nominations. Cela soulève la question, cependant: si Stanfield et Kaluuya sont tous les deux des acteurs de soutien, alors de qui exactement ce film est-il censé être?

Aaron Sorkin reçoit le traitement «Argo».

Bien que «The Trial of the Chicago 7» soit l’un des prétendants aux Oscars les plus nominés et qu’Aaron Sorkin ait décroché une nomination pour son scénario, il a été entièrement exclu de la liste des meilleurs réalisateurs alors que le réalisateur de «Another Round» Thomas Vinterberg a décroché la place le plus attendu irait à Sorkin. Pourtant, beaucoup d’histoire a été faite dans cette catégorie: la réalisatrice de «Nomadland» Chloé Zhao est devenue la première femme chinoise et la première femme de couleur à être nominée pour le meilleur réalisateur, et aux côtés de la cinéaste de «Promising Young Woman» Emerald Fennell, c’est la première fois dans l’histoire des Oscars que deux femmes ont été nominées dans la catégorie du meilleur réalisateur en même temps.