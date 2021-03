Mank ouvre la voie aux Oscars de cette année – avec la liste restreinte de 2021 comprenant deux réalisatrices et une liste de nominations par intérim diversifiée.

Des stars britanniques comme Daniel Kaluuya, Sacha Baron Cohen, Riz Ahmed, Gary Oldman et Olivia Colman sont parmi les stars en lice pour les prix, tandis que The Father, Judas And The Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound Of Metal et The Trial Of The Chicago 7 sont présélectionnés pour le meilleur film.

Le Oscars a considérablement élargi son corps de vote au cours de l’année écoulée, invitant plus de 800 nouveaux membres, après avoir été critiqué pour un manque de diversité dans ses nominations pour la cérémonie de 2020 – avec l’actrice Harriet Cynthia Erivo la seule candidate par intérim non blanche et aucune femme directeurs.

Il semble que des progrès soient réalisés. Dans la catégorie réalisation, Chloe Zhao (Nomadland) et Emerald Fennell (Promising Young Woman) affrontent Lee Isaac Chung (Minari), David Fincher (Mank) et Thomas Vinterberg (Another Round). Seules cinq femmes ont été nominées dans la catégorie dans l’histoire des Oscars, et une seule a jamais gagné.