La saison de récompenses la plus étrange de l’histoire a continué sur son chemin imprévisible lundi matin, les nominations aux Oscars partageant l’amour entre un certain nombre de films et aucun favori clair.

Le conte d’origine «Citizen Kane» de David Fincher «Mank» a mené le peloton avec 10 nominations, tandis que le thriller historique de Shaka King «Judas et le Messie noir», le drame sur la démence de Florian Zeller «Le père», le drame d’audience d’Aaron Sorkin «Le procès de Chicago 7, « L’histoire de rêve coréen-américain de Lee Isaac Chung » Minari « , le drame de road-trip de Chloe Zhao » Nomadland « et l’étude sur la culture sourde de Darius Marder » Sound of Metal « ont obtenu six résultats chacun.

La 93e cérémonie des Oscars, diffusée le 25 avril (ABC, 20 h HAE / 5 PDT), n’a jusqu’à présent pas d’hôte – qui, si cela se maintient, sera la troisième année consécutive – mais a le liste la plus diversifiée de talents nominés. Dans un mouvement positif loin du hashtag #OscarsSoWhite inventé il y a cinq ans, neuf des 20 nominés par intérim sont des personnes de couleur.

Le concours du meilleur film comprend «Nomadland», «Mank», «The Father», «Sound of Metal», «The Trial of the Chicago 7», «Black Messiah», «Minari» et le film de vengeance féministe d’Emerald Fennell «Promising Jeune femme. »

Avec sa nomination pour la meilleure actrice pour «Ma Rainey’s Black Bottom», Viola Davis est devenue l’actrice noire la plus nominée de l’histoire des Oscars. La catégorie comprend également Frances McDormand (« Nomadland »), deux fois lauréate d’un Oscar, Carey Mulligan (« Promising Young Woman »), Andra Day (« The United States vs. Billie Holiday ») et Vanessa Kirby (« Pieces of a Woman » ).

Le regretté Chadwick Boseman a remporté une nomination posthume du meilleur acteur pour son travail dans «Ma Rainey». La catégorie comprend également Anthony Hopkins (« The Father »), Steven Yeun (« Minari »), Riz Ahmed (« Sound of Metal ») et Gary Oldman (« Mank »).

La co-star de Hopkins « The Father » Olivia Colman est à la tête d’une sélection d’actrice de soutien avec Maria Bakalova (« Borat Subsequent Moviefilm »), Glenn Close (« Hillbilly Elegy »), Yuh-jung Youn (« Minari ») et Amanda Seyfried (« Mank »).

L’acteur de soutien de Globe and Critics Choice, Victor Daniel Kaluuya, fait face à la concurrence dans la catégorie Oscar de sa co-vedette de « Judas et le Messie noir » Lakeith Stanfield, Sacha Baron Cohen (« Chicago 7 »), Leslie Odom Jr. (« Une nuit à Miami » « ) et Paul Raci ( » Sound of Metal « ).

En outre, pour la première fois, deux femmes ont été nominées pour le meilleur réalisateur. Zhao et Emerald Fennell (« Promising Young Woman ») sont en lice pour l’Oscar aux côtés de Chung Thomas Vinterberg (« Another Round »)