Hollywood se prépare pour la plus grande nuit de l’année dans ce qui sera une cérémonie des Oscars résolument différente en raison de la pandémie COVID-19.

Le les nominés aux Oscars 2021 ont maintenant été révélés, avec Mank de Netflix – avec Gary Oldman en tant que critique social et scénariste alcoolique Herman J Mankiewicz – ouvrant la voie avec 10 hochements de tête.

Mais ce n’est pas seulement une question de chiffres, avec plusieurs grands points de discussion découlant des listes restreintes de cette année.

Image:

La réalisatrice de Nomadland, Chloe Zhao, est l’une des deux femmes sélectionnées pour le prix du meilleur réalisateur



Les femmes font l’histoire

C’est une statistique plutôt incroyable, mais avant l’annonce des nominations pour 2021, seules cinq femmes avaient déjà été présélectionnées pour le meilleur réalisateur. C’est jamais, dans l’histoire de la Oscars. Quelque 92 cérémonies. Et une seule femme – Kathryn Bigelow – avait jamais gagné. C’était pour The Hurt Locker en 2010.

Il semble plus probable que jamais que ce nombre puisse doubler suite à l’annonce du line-up de cette année, qui voit deux femmes – oui, deux! – nominées pour la première fois: Chloe Zhao pour Nomadland et Emerald Fennell pour Promising Young Woman.

Zhao est la première femme asiatique à être nominée, tandis que Fennell est la première femme britannique.

Dans les catégories par intérim, Viola Davis est devenue la première femme noire à recevoir deux nominations pour les meilleures actrices; elle avait déjà été présélectionnée dans la catégorie The Help en 2012 et a remporté en 2017 le prix de la meilleure actrice de soutien pour son rôle dans Fences.

Cette année, elle est nominée dans la catégorie actrice principale pour son rôle de chanteuse de jazz dans le Black Bottom de Ma Rainey. « Absolument ravi! » a-t-elle écrit sur Twitter. « Félicitations à toute l’équipe @MaRaineyFilm! Méritée! »

Davis a également été nominée pour la meilleure actrice de soutien pour Doubt en 2009, ce qui signifie que son signe de tête Ma Rainey, son quatrième, fait d’elle l’actrice noire la plus nominée de tous les temps.

Les femmes ont également marqué l’histoire dans la catégorie du maquillage et de la coiffure, Mia Neal et Jamika Wilson devenant les premières femmes noires à être reconnues pour leur travail sur le fond noir de Ma Rainey.

Aller de l’avant de #OscarsSoWhite

Les Oscars de cette année présenteront la liste la plus diversifiée de nominations par intérim jamais vue, avec neuf des 20 nominés issus de groupes ethniques minoritaires.

Cela marque un énorme changement par rapport à l’annonce de la liste restreinte de l’année dernière, quand un seul des 20 nominés, la star britannique Cynthia Erivo, n’était pas blanc. Cela vient après que l’Académie a considérablement élargi son organe de vote, invitant plus de 800 nouveaux membres au cours de l’année écoulée, après avoir été critiquée pour le manque de diversité.

Cette année voit Riz Ahmed (Sound Of Metal), Steven Yeun (Minari) et le regretté Chadwick Boseman (Black Bottom de Ma Rainey) tous nominés pour le meilleur acteur, avec Sir Anthony Hopkins (The Father) et Gary Oldman (Mank).

Dans la catégorie des acteurs de soutien, Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir), Leslie Odom Jr (Une nuit à Miami …) et Lakeith Stanfield (Judas et le Messie noir) sont nominés aux côtés Sacha Baron Cohen (Le procès du Chicago 7) et Paul Raci (Sound Of Metal).

Dans la catégorie de la meilleure actrice, il y a deux nominés non blancs, Viola Davis (Black Bottom de Ma Rainey) et Andra Day (États-Unis vs Billie Holiday), qui sont en lice aux côtés de Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman), Frances McDormand (Nomadland) et Carey Mulligan (Jeune femme prometteuse).

La catégorie la moins diversifiée est celle de l’actrice de soutien, avec un seul nominé non blanc – Yuh-Jung Youn (Minari) – qui est présélectionné avec Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (Le père) et Amanda Seyfried (Mank).

Avant cette année, le plus grand nombre de nominés par intérim non blancs était de sept sur 20, en 2017. Avant cela, en 2015 et 2016, il n’y avait aucun artiste non blanc nominé dans aucune catégorie.

La première star non blanche à remporter un Oscar est Hattie McDaniel, qui a été nommée meilleure actrice de soutien en 1940 pour Autant en emporte le vent.

Avec McDaniel, il y a eu des gagnants non blancs dans les catégories d’acteur au total 19 fois: cinq pour le meilleur acteur, une pour la meilleure actrice, cinq pour le meilleur acteur de soutien et huit pour la meilleure actrice de soutien.

Image:

Riz Ahmed joue le rôle d’un batteur qui apprend à vivre avec la surdité dans Sound Of Metal



Les stars britanniques se préparent à briller

Les talents locaux ont bien fait cette année, avec plusieurs hochements de tête dans les listes restreintes.

Dans les catégories de performance, il y a trois stars britanniques en lice pour le meilleur acteur – Ahmed, Hopkins et Oldman – et deux, Mulligan et Kirby, en lice pour la meilleure actrice. Dans la catégorie des acteurs de soutien, Kaluuya et Baron Cohen représentent le Royaume-Uni, tandis que Colman est la seule star britannique dans le domaine des actrices de soutien.

Colman est un ancien lauréat, ayant remporté le meilleur gong d’actrice pour The Favorite en 2019, tout comme Oldman, qui a remporté pour Darkest Hour en 2018. Hopkins, qui a remporté son Oscar pour Silence Of The Lambs en 1992, a maintenant été nominé six fois.

Mulligan, Kaluuya et Baron Cohen ont déjà été présélectionnés pour des récompenses, mais n’ont jamais gagné, alors que les hochements de tête cette année sont une première pour Ahmed et Kirby. Baron Cohen, qui est nominé pour son rôle dans The Trial Of The Chicago 7, et a également choisi un scénario pour sa suite Borat, a déclaré dans un communiqué qu’il était « incroyablement humble et reconnaissant envers l’Académie pour les deux nominations ».

Écrivant sur Instagram, Ahmed, qui est nominé pour sa performance en tant que batteur qui perd son audition dans Sound Of Metal, a déclaré: « Wow! Je suis honoré d’être nominé par mes collègues acteurs aux côtés de ces performances inspirantes, et je suis reconnaissant au Academy pour leur soutien et leurs encouragements…

« Sound of Metal raconte comment une crise de santé peut vous couper de votre vie et de vos proches, et vous forcer à grandir de manière inattendue. Dans une année difficile pour tant de gens, j’espère que cette histoire pourra nous inspirer à forger de nouvelles et plus profondes relations avec nous-mêmes et avec les autres. «

Kaluuya, qui incarne le leader des Black Panther Fred Hampton dans le film Judas And The Black Messiah, est considéré comme le favori dans sa catégorie après avoir remporté les prix Critics ‘Choice et Golden Globe plus tôt cette année.

Le réalisateur britannique Fennell, qui a reçu cinq nominations pour le conte de vengeance Promising Young Woman, a tweeté: « Tellement fier et reconnaissant envers chaque personne incroyable qui a travaillé sur ce film. Je n’arrêterai jamais de pleurer. »

Image:

Day dit qu’elle était nerveuse à l’idée de jouer un rôle aussi important dans The United States vs Billie Holiday. Pic: Paramount Pictures Corporation / Sky UK



Pas mal pour une première tentative

Un premier rôle dans un film est un gros problème pour tout acteur – et devient encore plus grand quand il vous fait signe aux Oscars.

Avant maintenant, Jour de l’Andra était peut-être mieux connue en tant que chanteuse, en particulier pour son titre omniprésent nominé aux Grammy Awards, Rise Up. Mais sa première performance en tant que Billie Holiday dans le nouveau film Les États-Unis contre Billie Holiday l’a jetée au cœur de la conversation sur les récompenses hollywoodiennes.

En février, elle a remporté un Golden Globe Award, battant les précédents lauréats des Oscars McDormand et Davis, ainsi que Kirby et Mulligan – exactement les mêmes étoiles qu’elle affronte pour l’Oscar.

S’adressant à Sky News avant l’annonce, elle a raconté comment elle avait failli refuser le film de peur de jouer un rôle aussi important.

« Je me considère comme une personne profondément spirituelle et donc je faisais – c’est drôle – je faisais de la dévotion, je priais pour en sortir, je me disais, ‘oui, faites-le partir' », a-t-elle déclaré à notre hebdomadaire. Podcast de divertissement dans les coulisses.

«J’étais comme, un œil ouvert, et l’Écriture parlait littéralement d’être pris en train de faire confiance et d’être amené à faire un acte de grande foi, et j’étais comme, ‘noooo’.

« C’était juste ce moment, tu sais, quand ça clique et que tu as cette paix, et je me suis dit, ‘ouais, je pense que je suis terrifié, mais je pense que je suis censé faire ça’. »

Je parie qu’elle est contente de l’avoir fait.

Image:

Amy Adams et Glenn Close dans Hillbilly Elegy. Pic Netflix



2021 pourrait-il enfin être l’année de Glenn Close?

Avec sa nomination pour la meilleure actrice de soutien pour son rôle dans Hillbilly Elegy, la star vétéran est maintenant en lice pour un Oscar huit fois et détient le record du plus grand nombre de hochements de tête sans victoire.

En 2018, après avoir été saluée par la critique pour son rôle dans The Wife, ainsi que les Golden Globe, Screen Actors Guild et Critics ‘Choice Awards, elle était considérée comme l’une des favorites dans la catégorie des actrices de premier plan. Cependant, le gong est allé à Colman pour The Favorite.

S’exprimant à propos de son record aux Oscars à Variety plus tôt en 2021, Close a déclaré: « Vaut-il mieux rouler en fauteuil roulant et obtenir le prix pour l’ensemble de sa carrière? Vous n’avez pas à faire de discours.

« C’est au-delà de moi. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Je dois juste continuer à faire ce qui est bien. Tu es comblé par ton travail, et c’est le processus pour moi. C’est ce qui nourrit mon âme, mais c’est vraiment c’est bien quand les autres l’aiment. Ça pourrait être cool de ne jamais en avoir. Ça ne me dérangerait pas d’être roulé quand je suis vieux et que je bave, et j’ai une perruque grise pour couvrir ma tête chauve. «

Close est à nouveau contre Colman cette fois-ci, ainsi que Yuh-Jung Youn (Minari), Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) et Amanda Seyfried (Mank).

Image:

La performance finale de Chadwick Boseman à l’écran dans le Black Bottom de Ma Rainey. Pic: Netflix



Une autre nomination posthume pour Chadwick Boseman

Ayant gardé son diagnostic de cancer privé et continuant à filmer pendant qu’il suivait un traitement, la mort de Chadwick Boseman en août 2020 a été un énorme choc.

Le dernier film qu’il a réalisé avant sa mort était Black Bottom de Ma Rainey, dans lequel il joue un trompettiste ambitieux, Levee, aux côtés de « Mother of the Blues » de Davis, Ma Rainey.

Sorti sur Netflix vers la fin de 2020, le film a remporté de nombreux prix et nominations jusqu’à présent cette année.

La performance de Boseman a déjà remporté le prix des meilleurs gongs d’acteur aux Golden Globes et aux Critics ‘Choice Awards, et il est également nominé pour un BAFTA et dans deux catégories aux Screen Actors Guild Awards – pour Ma Rainey et dans la catégorie du meilleur acteur de soutien. pour son rôle dans Da 5 Bloods, un autre film sorti en 2020.

S’il remporte l’Oscar de l’acteur principal, il suivra les lauréats posthumes Heath Ledger, qui a remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour son interprétation du Joker dans The Dark Knight en 2008, et Peter Finch, qui a remporté le prix du meilleur acteur pour Network en 1977. .

Image:

Regina King a raté le meilleur réalisateur et le meilleur film pour One Night In Miami. Photo: Amazon Studios



Snubs

Comme toujours, il ne peut y avoir que cinq nominés dans chaque liste restreinte; sauf pour le biggie, la meilleure image, qui obtient huit. Cela signifie inévitablement qu’il y a de grands films et performances qui passent à côté.

Ce fut une journée décevante pour Spike LeeDa 5 Bloods, le film sur la guerre du Vietnam, qui a été largement négligé par les électeurs, à l’exception d’un signe de tête pour la meilleure partition originale.

Star Delroy Lindo n’a pas fait la meilleure catégorie d’acteur, tandis que Lee a été laissé hors de la liste des meilleurs réalisateurs et le film n’a pas réussi à faire la meilleure catégorie d’image. Et bien que Chadwick Boseman ait décroché une nomination posthume du meilleur acteur pour Black Bottom de Ma Rainey, il n’y a pas eu de signe de tête dans la catégorie de soutien pour son rôle dans le film de Lee.

Le film de Regina King One Night In Miami a reçu trois nominations, mais pas autant qu’elle aurait pu l’espérer – et pas la grande. On pensait que le film ferait de King, déjà une actrice oscarisée, la première femme noire à être nominée dans la catégorie du meilleur réalisateur, mais ce ne fut pas le cas. Le film a également raté la meilleure sélection de photos, recevant des nominations à la place pour la performance de soutien d’Odom Jr en tant que chanteur Sam Cooke, ainsi que pour la meilleure chanson originale et pour le scénario de Kemp Powers.

Le Mauritanien, à propos du détenu de Guantanamo Mohamedou Ould Salahi – qui a récemment vu Jodie Foster remporter un Golden Globe – a également manqué, ne remportant aucune nomination.

Et Jared Leto avait reçu des nominations aux Golden Globe et aux Screen Actors Guild pour son rôle dans Les petites choses, mais ne figurait pas aux Oscars cette année.

La cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 25 avril