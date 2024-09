Nominations aux Latin Grammy 2024 pour Bad Bunny, Karol G et Édgar Barrera

Les superstars mondiales Bad Bunny de Porto Rico et Karol G de Colombie sont en tête des nominations aux Latin Grammy de cette année, chacun en compétition pour huit trophées. Mais c’est le prolifique auteur-compositeur-producteur Édgar Barrera du Texas qui émerge pour une deuxième année consécutive comme le principal prétendant, cette fois dans neuf catégories – en 2023, il a dominé avec 13 nominations et a remporté trois gramophones en or.

Les deux artistes du reggaeton partagent cependant plusieurs honneurs de catégorie avec le principal candidat. La chanson cumbia-pop « Mi Ex Tenía Razón » de Karol G, une nomination qui inclut Barrera, et « Monaco » de Bad Bunny sont en compétition pour le disque de l’année. La catégorie comprend : « Mil Veces » d’Anitta ; « Una Vida Pasada » de Camilo et Carin Leon ; « Catalina » de Cimafunk & Monsieur Periné ; « Derrumbe » de Jorge Drexler ; « Con Dinero y Sin Dinero » de Fonseca et Grupo Niche ; « Mambo 23 » de Juan Luis Guerra 4.40 ; « Tenochtitlán » de Mon Laferte et Kali Uchis & Peso Pluma pour « Igual Que Un Ángel ».

Barrera, qui a travaillé avec tout le monde, de Shakira à Madonna, est également en compétition pour l’album de l’année, la chanson de l’année (avec trois nominations dans la catégorie), la chanson régionale (deux nominations), l’auteur-compositeur de l’année et le producteur de l’année.

La carrière de Barrera s’étend sur plus d’une décennie et il a gravi les échelons pour devenir l’un des plus grands noms de l’industrie de sa génération, connu pour sa capacité à mélanger et à évoluer entre une variété de genres, de la musique urbaine à la musique mexicaine et plus encore. Cette année, sa nomination au titre d’auteur-compositeur de l’année est connue pour des morceaux interprétés par Shakira, Don Omar, Becky G et Grupo Firme, entre autres. Il est en compétition avec d’autres noms de renom, dont l’auteur-compositeur (et chanteur) de musique mexicaine Horacio Palencia.

« Cette reconnaissance signifie une autre année de travail intensif avec de nombreuses autres personnes qui ont fait partie du voyage », a déclaré Palencia, qui vit à Mazatlan.

Karol G a été nominé dans de nombreuses catégories, notamment pour l’album de l’année, la chanson de l’année et la performance reggaeton pour le titre « Qlona », avec Peso Pluma, de « Mañana Será Bonito (Bichota Season) ». L’artiste colombien est également en compétition dans la même catégorie avec Bad Bunny, J Balvin avec Jowell & Randy & De La Ghetto, Alvaro Diaz avec Rauw Alejandro et Kali Uchis, avec qui Karol G est également présent.

Les nominés pour l’Album de l’année incluent : Ángela Aguilar, « Bolero » ; Camilo, « Quatre » ; Xande De Pilares, « Xande Canta Caetano » ; Karol G, « Mañana Será Bonito (Saison Bichota) » ; Kany García, « García » ; Juan Luis Guerra 4h40, « Radio Güira » ; Mon Laferté, « Autopoiética » ; Carin León, « Boca Chueca, Vol. 1″ ; Residente, « Las Letras Ya No Importan » et le 12ème album studio de Shakira en sept ans « Las Mujeres Ya No Lloran ».

Les nouveaux artistes nominés incluent : Agris, Kevin Aguilar, Darumas, Nicolle Horbath, Latin Mafia, Cacá Magalhães, Os Garotin, Iñigo Quintero, Sofi Saar et Ela Taubert. Les prétendants aux albums vocaux pop incluent Caloncho, Emilia, Luis Fonsi, Mau y Ricky, Kali Uchis et Nicole Zignago.

Les nominés pour les albums pop/rock incluent « Cuando Ella Me Besó Probé A Dios » de Bruses, « Jet Love » de Conociendo Rusia, le projet éponyme de Jay De La Cueva, « Reflejos De Lo Eterno » de Draco Rosas et « Adentro » de Francisca Valenzuela.

Valenzuela, qui est également nominée pour la chanson alternative, a déclaré que ses nominations lui ont permis de se sentir reconnaissante envers ceux qui ont soutenu sa carrière au fil des ans.

« L’album ‘Adentro’ et la chanson ‘Déjalo Ir’ sont des créations très intimes, confessionnelles et personnelles », a déclaré Valenzuela à De Los. « Pouvoir se connecter à travers la musique et l’écriture de chansons, faire son propre truc et être entendu est un privilège et une chose tellement excitante et émotionnelle. Cela me fait croire et croire que nous pouvons nous connecter à travers l’art et la narration. »

Cette année, la Latin Recording Academy a ajouté la musique électronique comme nouveau domaine. Deux catégories en compétition sont également introduites, la performance de musique électronique latine et l’album de musique mexicaine contemporaine, qui comprend pour cette première année les nominés Natanael Cano, DannyLux, Grupo Frontera, Carín León, Michelle Maciel et Peso Pluma.

Manuel Abud, Le directeur général qui supervise la Latin Recording Academy depuis 2021 a déclaré que l’année en cours a enregistré 23 000 inscriptions, ce qui témoigne de la croissance et de la portée mondiale de la musique latine.

« Les Latin Grammy Awards sont un véritable phénomène de culture pop et un véritable acteur du marché général, battant des records et se plaçant en tête des classements », a déclaré Abud au Times. « Le 25e [anniversary] « C’est évidemment un moment important de notre histoire et je pense que les nominés reflètent ce processus de migration et le processus dans lequel nous nous trouvons en tant qu’académie. »

Les nominés pour les Latin Grammy Awards de cette année ont été sélectionnés dans 58 catégories avec des chansons sorties pendant la période d’éligibilité entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. Les chansons considérées pour les nominations doivent être nouvelles et contenir un pourcentage minimum de contenu lyrique (60 %) en espagnol, en portugais ou dans tout autre dialecte régional natif.

Les Latin Grammy Awards auront lieu à Miami le 14 novembre et seront diffusés en direct sur Univision. Pour la liste complète des nominés, rendez-vous sur le site site officiel.