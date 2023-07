Nominations aux Emmy Awards 2023: «Succession», «Last of Us» devrait gagner gros – National

Ce fut une excellente année pour la télévision, et les 75e Primetime Emmy Awards célèbrent un certain nombre de favoris des fans, y compris HBO Succession et Le dernier d’entre nous.

L’actrice Yvette Nicole Brown et le président de l’Académie de la télévision, Frank Scherma, ont annoncé les nominations aux Emmy mercredi, même si l’ambiance était plus sombre que d’habitude au milieu de la grève des écrivains en cours. Une grève des acteurs pourrait également se profiler, le plus grand syndicat d’Hollywood représentant environ 160 000 acteurs exigeant actuellement une meilleure rémunération pour les productions en streaming et des protections contre l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).

Succession, une comédie dramatique satirique sur une famille d’un pour cent qui se bat pour contrôler un conglomérat médiatique, a remporté le plus de nominations pour la dernière saison très attendue de l’émission. Les stars Brian Cox, Jeremy Strong et Kieran Culkin ont été nommés au meilleur acteur. Sarah Snook, qui joue Shiv Roy, est déjà une favorite bien placée pour remporter la victoire de la meilleure actrice.

Le spectacle mène tous les nominés avec un énorme 27 au total. Le dernier d’entre nous était juste derrière avec 24, tandis que Le Lotus Blanc reçu 23.

Le dernier d’entre nous et Le Lotus Blancdeux productions supplémentaires de HBO, ont reçu plusieurs nominations, prouvant une fois de plus que le streaming reste roi dans l’espace télévisuel.

Duo populaire Pedro Pascal et Bella Ramsey de Le dernier d’entre nous a reçu les nominations du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour son portrait émotionnel de survivants de l’apocalypse liés à un traumatisme. (Ramsey s’identifie comme non binaire et utilise tous les pronoms)

Jennifer Coolidge, qui a remporté l’Emmy l’année dernière pour l’actrice exceptionnelle dans une série limitée ou une série ou un film, est nominée aux côtés Le Lotus Blanc co-vedettes Aubrey Plaza et Meghann Fahy.

Christina Applegate, qui a laissé entendre en février qu’elle se retirerait du théâtre à la suite de son diagnostic de sclérose en plaques (SEP), a reçu une nomination pour la meilleure actrice principale dans une comédie pour Mort pour moi.

Barry, l’ours, Ted Lasso, la merveilleuse Mme Maisel et École primaire Abbott tous ont également remporté plusieurs nominations.

(Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés dans les principales catégories.)

Meilleure série dramatique

Andor

Tu ferais mieux d’appeler Saul

La Couronne

Maison du Dragon

Le dernier d’entre nous

Succession

Le Lotus Blanc

Vestes jaunes

Meilleure série comique

École primaire Abbott

Barry

L’ours

Service juridique

La merveilleuse Mme Maisel

Seuls les meurtres dans le bâtiment

Ted Lasso

Mercredi

Acteur principal, Drame

Jeff Bridges, Le vieil homme

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkerk, Tu ferais mieux d’appeler Saul

Pedro Pascal, Le dernier d’entre nous

Jérémy Strong, Succession

Actrice principale, Drame

Sharon Horgan, Mauvaises soeurs

Mélanie Lynskey, Vestes jaunes

Élisabeth Moss, Le conte de la servante

Bella Ramsey, Le dernier d’entre nous

Keri Russel, Le diplomate

Sarah Snook, Succession

Acteur principal, Comédie

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Contraction

Martin Court, Seuls les meurtres dans le bâtiment

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jérémy Allen White, L’ours

Actrice principale, Comédie

Christine Applegate, Mort pour moi

Rachel Brosnahan, La merveilleuse Mme Maisel

Quinta Brunson, École primaire Abbott

Natacha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Mercredi

Acteur de soutien, Drame

F.Murray Abraham, Le Lotus Blanc

Nicolas Braun, Succession

Michel Imperioli, Le Lotus Blanc

Théo James, Le Lotus Blanc

Matthieu Macfadyen, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharpe, Le Lotus Blanc

Alexander Skarsgard, Succession

Actrice dans un second rôle, Drame

J. Smith-Cameron, Succession

Jennifer Coolidge, Le Lotus Blanc

Elisabeth Debicki, La Couronne

Mégann Fahy, Le Lotus Blanc

Sabrina Impacciatore, Le Lotus Blanc

Place Aubrey, Le Lotus Blanc

Rhéa Seehorn, Tu ferais mieux d’appeler Saul

Simona Tabasco, Le Lotus Blanc

Acteur dans un second rôle, Comédie

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Bret Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Service juridique

Ebon Moss-Bachrach, L’ours

Tyler James Williams, École primaire Abbott

Henri Winkler, Barry

Actrice dans un second rôle, Comédie

Alex Borstein, La merveilleuse Mme Maisel

Ayo Edebiri, L’ours

Janelle James, École primaire Abbott

Sheryl Lee Ralph, École primaire Abbott

Temple de Junon, Ted Lasso

Hanna Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Contraction

Acteur invité, Drame

Murray Bartlett, Le dernier d’entre nous

James Crowell, Succession

Lamar Johnson, Le dernier d’entre nous

Ariane Moayed, Succession

Nick Offerman, Le dernier d’entre nous

Keivonn Montréal Woodard, Le dernier d’entre nous

Actrice invitée, Drame

Hiam Abbas, Succession

Cerise Jones, Succession

Mélanie Lynskey, Le dernier d’entre nous

Tempête Reid, Le dernier d’entre nous

Anna Torv, Le dernier d’entre nous

Harriet Walter, Succession

Acteur invité, Comédie

Jon Berntal, L’ours

Luc Kirby, La merveilleuse Mme Maisel

Nathan Lane, Seuls les meurtres dans le bâtiment

Pedro Pascal, Saturday Night Live

Olivier Platt, L’ours

Sam Richardson, Ted Lasso

Actrice invitée, Comédie

Becky Ann Baker, Ted Lasso

Quinta Brunson, Saturday Night Live

Taraji P. Henson, École primaire Abbott

Judith Lumière, Poker Face

Sarah Niles, Ted Lasso

Harriet Walter, Ted Lasso

Série de discussions de variétés

Le spectacle quotidien avec Trevor Noah

Jimmy Kimmel en direct !

Tard dans la nuit avec Seth Meyers

Le Late Show avec Stephen Colbert

Le problème avec Jon Stewart

Meilleure série de compétition

La course fantastique

Course de dragsters de Ru Paul

Survivant

Excellent chef

La voix

Meilleure série limitée ou d’anthologie

Bœuf

Dahmer — Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones et les Six

Fleishman est en difficulté

Obi Wan Kenobi

Acteur principal, série limitée ou film

Taron Egerton, Oiseau noir

Kumail Nanjiani, Bienvenue aux Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic

Michel Shannon, George et Tammie

Steven Yeun, Bœuf

Actrice principale, série limitée ou film

Lizzy Caplan, Fleishman est en difficulté

Jessica Chastain, George et Tammie

Dominique Fishback, Essaim

Catherine Hahn, Petites belles choses

Riley Keough, Daisy Jones et les Six

Ali Wang, Bœuf

Acteur de soutien, série limitée ou film

Murray Bartlett, Bienvenue à Chippendales

Paul Walter Hauser, Oiseau noir

Richard Jenkins, Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee, Bœuf

Ray Liotta, Oiseau noir

Jeune Mazino, Bœuf

Jesse Plemons, Aimer la mort

Actrice dans un second rôle, série limitée ou film

Annaleigh Ashford, Bienvenue à Chippendales

Marie Bello, Bœuf

Claire Danes, Fleishman est en difficulté

Juliette Lewis, Bienvenue à Chippendales

Camille Morrone, Daisy Jones et les six

Nicey Nash-Betts, Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Merrit Wever, Petites belles choses

Les 75e Primetime Emmy Awards auront lieu à Los Angeles le 18 septembre, à partir de 20 h HE / 17 h PT.

Pour une liste complète des nominés, veuillez visiter le site officiel des Emmys.

— Avec des fichiers de l’Associated Press