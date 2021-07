Nominations aux Emmy Awards 2021: Royals, super-héros et Baby Yoda ouvrent la voie – Consultez la liste complète | Nouvelles télévisées

Los Angeles : « The Crown » et « The Mandalorian » ont été en tête des nominations mardi pour les Emmy Awards dans un domaine diversifié regorgeant de nouveaux arrivants et d’émissions télévisées de bien-être qui reflétaient l’augmentation du streaming pendant la pandémie de coronavirus.

HBO et sa nouvelle plate-forme de streaming HBO Max ont dominé tous les réseaux avec 130 nominations, suivis de Netflix Inc avec 129. Le service de streaming Apple TV+ a obtenu 35 hochements de tête – sa meilleure performance de tous les temps – principalement pour la comédie réconfortante « Ted Lasso ».

Les meilleurs prétendants aux séries dramatiques incluent La série royale britannique « The Crown » de Netflix pour une saison qui se concentrait sur les premières années du mariage désastreux du prince Charles et de la princesse Diana. « The Crown » a décroché 24 hochements de tête, dont neuf pour des acteurs tels que Josh O’Connor et la nouvelle venue Emma Corrin en tant que jeunes mariés royaux et Olivia Colman en tant que reine Elizabeth d’âge moyen.

« Nous nous pinçons tous qu’après quatre séries, » The Crown « est toujours adopté et apprécié de cette manière », a déclaré le créateur Peter Morgan dans un communiqué.

Les Emmy Awards seront remis lors d’une cérémonie à Los Angeles le 19 septembre, animée par l’acteur Cedric the Entertainer. Bien qu’ils soient décernés par la Television Academy de Los Angeles, les Emmys sont considérés comme les plus hautes distinctions télévisées https://www.reuters.com/article/us-awards-emmys-nominations-list/factbox… dans le monde .

Le drame dérivé de « Star Wars » « The Mandalorian », une série Disney + qui présente le personnage bien-aimé de Baby Yoda, à égalité « The Crown » avec 24 nominations, dont la meilleure série dramatique et d’autres pour l’écriture et les effets spéciaux.

« Bridgerton », la version moderne de Netflix de la romance britannique du XIXe siècle, a remporté le prix de la meilleure série dramatique, ainsi qu’une nomination par intérim pour la star britannique noire Regé-Jean Page.

Le créateur de « Bridgerton », Chris Van Dusen, a déclaré que l’émission offrait un répit pendant les jours sombres des blocages et de la maladie de COVID-19.

« En fin de compte, ‘Bridgerton’ est un beau monde d’évasion dans lequel vous pouvez entrer. C’est une émission sur la romance, l’amour et la joie », a déclaré Van Dusen dans une interview.

Le visionnage de la télévision a explosé pendant la pandémie, envoyant les téléspectateurs dans les vastes bibliothèques de programmes sur les plateformes de streaming. La crise sanitaire a également perturbé la production, laissant les précédents lauréats comme « Succession » et « The Marvelous Mrs Maisel » sorti des Emmy cette année.

« C’est incroyable la quantité de contenu qu’il y a », a déclaré Marc Malkin, rédacteur en chef de Variety, dans une interview. « Tous ces spectacles qui passent par les streamers bouleversent la course aux Emmys comme jamais auparavant. »

Dans le domaine de la comédie, 75% des nominés étaient nouveaux sur le terrain, dirigés par « Ted Lasso », à propos d’une équipe de football anglaise outsider entraînée par un Américain, qui a marqué 20 hochements de tête, y compris pour sa star et co-scénariste Jason Sudeikis, et six autres comédiens.

Hannah Waddingham, nominée pour avoir joué un propriétaire d’équipe de football cynique, a déclaré que l’acclamation de « Ted Lasso » était surréaliste.

« Je suis une fille du sud de Londres qui vient de jouer un rôle qui correspond à une série qui vient d’être écrite par des ninjas absolus. Et cette alchimie de nous tous ensemble a créé quelque chose qui semble avoir ému les gens », a-t-elle déclaré. dit dans une interview.

Ses plus grands concurrents pour la meilleure série comique incluent les émissions en streaming de HBO Max « The Flight Attendant », avec Kaley Cuoco, et « Hacks », sur une bande dessinée vétéran jouée par Jean Smart.

D’autres hochements de tête notables sont allés à un documentaire sur Britney Spears et à l’interview explosive d’Oprah Winfrey en mars avec le prince Harry et son épouse Meghan sur les raisons pour lesquelles ils ont quitté la famille royale au début de 2020.

Les nominés de mardi ont reflété la tendance à une plus grande diversité à la télévision.

La star de « Pose », Mj Rodriguez, est devenue la première interprète transgenre à remporter une nomination aux Emmy Awards, pour son rôle dans la série dramatique LGBTQ. En 2014, Laverne Cox a été la première actrice transgenre à être nominée pour un Emmy d’acteur pour son rôle d’invitée dans « Orange Is the New Black ».

Rosie Perez (« The Flight Attendant »), Sterling K. Brown (« This is Us »), Billy Porter (« Pose »), Uzo Aduba (« En traitement ») et Anthony Ramos (« Hamilton ») faisaient partie spectacle pour les acteurs de couleur.

L’histoire criminelle « Mare of Easttown », avec Kate Winslet, et le drame britannique sur le viol « I May Destroy You », avec et créé par Michaela Coel, s’affronteront pour la meilleure série limitée contre le drame d’échecs « The Queen’s Gambit » et l’esclavage déchirant conte « Le chemin de fer clandestin. »

Walt Disney a co-dirigé toutes les sociétés de médias avec 146 nominations combinées sur toutes ses plateformes, y compris les services de streaming Disney + et Hulu et les réseaux traditionnels dont ABC. La comédie dramatique innovante de super-héros « WandaVision », diffusée sur Disney +, a reçu 23 nominations, notamment pour les stars Paul Bettany et Elizabeth Olsen.

Le créateur Jac Schaeffer a qualifié l’émission de lettre d’amour à la télévision qui explore le deuil d’une femme. « Je pense que les gens avaient passé l’année précédente à se replier sur leur contenu parce que nous étions tous pris au piège à la maison et nous étions tous effrayés, en colère et en deuil, et le genre de baume à ces blessures était souvent la télévision », a-t-elle déclaré.