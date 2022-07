Nominations aux Emmy 2022 : Squid Game et Abbott Elementary en lice pour le premier prix de la télévision

Succession et Ted Lasso sont à la recherche de nominations aux Emmy Awards qui pourraient s’ajouter à leurs précédents trophées, mais ils sont confrontés à de nouveaux arrivants affamés.

Lorsque les offres sont annoncées mardi, la satire sociale Successionun gagnant du meilleur drame 2020, pourrait faire face à une confrontation avec Jeu de calmar. Le succès sud-coréen à propos d’un concours de survie brutal est en lice pour devenir le premier nominé aux Emmy non anglophones.

Les Emmys étaient autrefois dominés par les réseaux de diffusion, puis par le câble, mais la montée en puissance des services de streaming a changé l’équilibre des pouvoirs – et peut-être les récompenses elles-mêmes. La possibilité de Netflix Jeu de calmar rejoindre le mix Emmy est le résultat de la concentration sur le marché mondial du streaming.

D’autres prétendants dramatiques possibles incluent le western moderne Yellowstonethriller en milieu de travail Rupture et Vestes jaunesun récit hybride de survie et de passage à l’âge adulte.

Concurrence potentielle pour Ted Lassoqui a remporté sept trophées dont celui de la meilleure comédie l’année dernière, comprend les saisons inaugurales de École primaire Abbott et Seuls les meurtres dans le bâtiment — des succès tant populaires que critiques.

Ancien gagnant de la meilleure comédie La merveilleuse Mme Maisel est également en lice pour les hochements de tête.

Il y a un certain nombre d’émissions sortantes à la recherche d’un dernier amour Emmy. Parmi les drames qui comprend C’est nous et Ozarkavec Insécurité et noirâtre côté comédie.

Jean Smart, lauréate de la meilleure actrice comique l’an dernier pour Hacksest à nouveau en lice pour un clin d’œil, tout comme la série, avec Ted Lasso la star Jason Sudeikis espère répéter sa victoire d’acteur de comédie en 2021. Bill Hader vise un troisième prix dans la catégorie pour Barry.

La Couronnequi a dominé les prix dramatiques de 2021, n’a pas été télévisé pendant la période d’éligibilité et est absent cette année.

JB Smoove (Calme ton enthousiasme), Mélissa Fumero (Brooklyn neuf-neuf) et le président-directeur général de la Television Academy, Frank Scherma, devaient annoncer les nominés. La cérémonie des Emmy est prévue pour le 12 septembre et sera diffusée sur NBC, avec un hôte qui n’a pas encore été annoncé.