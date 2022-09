Les Emmy Awards 2022 ne sont qu’à quelques jours. Il est temps de passer au peigne fin la liste des nominations pour vos favoris.

La succession de HBO mène le peloton, remportant 25 nominations aux Emmy, y compris pour le meilleur drame. Les membres de la distribution Brian Cox, Jeremy Strong, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, J. Smith-Cameron et Sarah Snook sont tous nominés dans les catégories d’acteurs.

Ted Lasso a remporté 20 nominations, dont celle de la meilleure comédie. Une grande partie du casting est également nominée, dont Jason Sudeikis dans la catégorie meilleur acteur.

La série limitée de HBO The White Lotus a également remporté un total de 20 nominations, et Hacks et Only Murders In the Building ont remporté 17 nominations chacun. La cérémonie aura lieu le 12 septembre.

HBO et HBO Max ont mené les services de streaming dans le nombre total de nominations, accrochant 140, suivis de Netflix avec 105 noms. Hulu en a reçu 58 et Apple TV Plus en a marqué 52.

Les 74e Emmy Awards récompenseront les émissions diffusées entre 1er juin 2021 et 31 mai 2022. Voici une liste de prétendants.

Voir également: Comment regarder ou diffuser les Emmys 2022 lundi

Meilleure série dramatique

Tu ferais mieux d’appeler Saul (AMC)

Euphorie (HBO)

Succession (HBO)

Choses étranges (Netflix)

Gilets jaunes (Showtime)

Jeu de calamars (Netflix)

Ozark (Netflix)

Indemnité (Apple TV Plus)

Meilleure série comique

Hacks (HBO Max)

La merveilleuse Mme Maisel (Prime Video)

École primaire Abbott (ABC)

Barry (HBO)

Seuls les meurtres dans le bâtiment (Hulu)

Ce que nous faisons dans l’ombre (FX)

Ted Lasso (Apple TV Plus)

Freinez votre enthousiasme (HBO)

Meilleure série limitée

Inventer Anna (Netflix)

Le décrochage (Hulu)

Pam et Tommy (Hulu)

Dopesick (Hulu)

Le Lotus blanc (HBO)

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Laura Linney, Ozark

Reese Witherspoon, L’émission du matin

Zendaya, euphorie

Sandra Oh, Tuer Eve

Jodie Comer, Killing Eve

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

Brian Cox, Succession

Adam Scott, indemnité de départ

Lee Jung-jae, jeu de calamars

Jeremy Strong, Succession

Bob Odenkirk, Tu ferais mieux d’appeler Saul

Jason Bateman, Ozark

Meilleure actrice principale dans une série comique

Elle Fanning, la grande

Issa Rae, peu sûr

Rachel Brosnahan, La merveilleuse Mme Maisel

Kaley Cuoco, l’hôtesse de l’air

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Jean Smart, Hacks

Meilleur acteur principal dans une série comique

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Donald Glover, Atlanta

Steve Martin, Seuls les meurtres dans le bâtiment

Martin Short, Seuls les meurtres dans le bâtiment

Bill Hader, Barry

Nicolas Hoult, Le Grand

Meilleure actrice principale dans une série limitée ou un film

Margaret Qualley, femme de chambre

Toni Collette, L’escalier

Amanda Seyfried, L’abandon

Julia Garner, Inventer Anna

Lily James, Pam et Tommy

Sarah Paulson, Destitution : histoire du crime américain

Meilleur acteur principal dans une série limitée ou un film

Oscar Isaac, Scènes d’un mariage

Himesh Patel, station onze

Colin Firth, L’escalier

Andrew Garfield, Sous la bannière du ciel

Sébastien Stan, Pam et Tommy

Michael Keaton, Dopesick

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Patricia Arquette, indemnité de départ

Sydney Sweeney, Euphorie

Julia Garner, Ozark

J. Smith-Cameron, Succession

Christina Ricci, Yellowjackets

Rhea Seehorn, Tu ferais mieux d’appeler Saul

Sarah Snook, Succession

Jung Ho-yeon, jeu de calamars

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Nicholas Braun, Succession

Kieran Culkin, Succession

Oh Yeong-su, jeu de calamars

John Turturro, indemnité de départ

Billy Crudup, L’émission du matin

Park Hae-soo, jeu de calamars

Matthew Macfadyen, Succession

Christopher Walken, indemnité de départ

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Hannah Einbinder, Hacks

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Temple Junon, Ted Lasso

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Alex Borstein, La merveilleuse Mme Maisel

Janelle James, Abbott Elementary

Sarah Niles, Ted Lasso

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique

Henry Winkler, Barry

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Brett Goldstein, Ted Lasso

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Anthony Carrigan, Barry

Tony Shalhoub, La merveilleuse Mme Maisel

Bowen Yang, Saturday Night Live

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film

Connie Britton, Le Lotus Blanc

Jennifer Coolidge, Le Lotus blanc

Sydney Sweeney, Le Lotus Blanc

Mare Winningham, Dopesick

Alexandra Daddario, Le Lotus Blanc

Kaitlyn Dever, Dopesick

Natasha Rothwell, Le Lotus Blanc

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou un film

Seth Rogen, Pam et Tommy

Jake Lacy, Le Lotus Blanc

Murray Bartlett, Le Lotus blanc

Steve Zahn, Le Lotus blanc

Will Poulter, Dopesick

Peter Sarsgaard, Dopesick

Michael Stuhlbarg, Dopesick

Meilleur téléfilm

Tic et Tac : Rescue Rangers (Disney Plus)

Ray Donovan : Le film” (Showtime)

Le survivant (HBO/HBO Max)

Le Noël extraordinaire de Zoey (The Roku Channel)

Reno 911 ! : La chasse à QAnon (Paramount Plus)

Meilleure série de discussions sur les variétés

Tard dans la nuit avec Seth Meyers (NBC)

Le spectacle quotidien avec Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel en direct (ABC)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO)

Le Late Show avec Stephen Colbert (CBS)

Meilleur programme de compétition