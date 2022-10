Nominations au cabinet Rishi Sunak: qui est et qui est absent, de Jeremy Hunt à Jacob Rees-Mogg

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak a commencé à former son équipe de tête, avec de grands noms tels que Jacob Rees-Mogg annonçant leur départ vers les banquettes arrière.

Debout à Downing Street mardi après avoir rencontré le roi, M. Sunak a promis de corriger les “erreurs” du leadership de Liz Truss et a préparé la nation à des “décisions difficiles” à venir.

Le chef conservateur fraîchement nommé a averti que le Royaume-Uni était confronté à une “crise économique profonde” dans son premier discours.

Sa critique du mandat bref et chaotique de Mme Truss est intervenue un peu plus d’une heure après que le Premier ministre sortant a défendu sa stratégie économique bâclée dans son discours d’adieu de Downing Street.

M. Sunak a déclaré que son prédécesseur, dont les 49 jours de mandat faisaient d’elle la Premier ministre la plus courte de l’histoire, n’avait “pas tort” de vouloir stimuler la croissance, la décrivant comme un “noble objectif”.

Parmi les ministres du Cabinet qui ont déjà démissionné se trouve le secrétaire aux affaires, M. Rees-Mogg, l’ancien chef de la Chambre des communes, qui s’est dit heureux de soutenir le nouveau Premier ministre depuis les bancs de l’arrière-ban, mais a admis qu’il n’obtiendrait pas d’emploi dans le nouvelle équipe de tête.

Brandon Lewis, l’un des ministres les plus anciens du cabinet, a déclaré qu’il était secrétaire à la justice alors qu’il s’était engagé à soutenir M. Sunak depuis les banquettes arrière.

Rishi Sunak n’est député que depuis sept ans – deux de moins que David Cameron lorsqu’il est devenu Premier ministre (Images de l’Association de presse)

Le député conservateur Huw Merriman a déclaré que le gouvernement était peut-être “plus ennuyeux” sous la direction du nouveau Premier ministre, mais il pense que “c’est ce que les gens veulent”, car “nous avons eu assez d’excitation”.

Voici la liste complète des personnes présentes et absentes du Cabinet au fur et à mesure que les nominations sont faites cet après-midi :

Qui est dans?

Chancelier – Jeremy Hunt

Jeremy Hunt a été reconduit au poste de chancelier (Downing Street)

Jeremy Hunt a été renommé chancelier, a déclaré Downing Street.

Il a remplacé Kwasi Kwarteng dans le rôle après le désastreux mini-budget et a ensuite abandonné la plupart des nouvelles mesures.

Secrétaire en chef du Trésor – John Glen

John Glen sera le nouveau secrétaire en chef du Trésor sous Rishi Sunak.

Il a été secrétaire économique au Trésor de septembre 2021 à juillet 2022.

Chancelier du duché de Lancaster – Oliver Dowden

Oliver Dowden est le nouveau chancelier du duché de Lancaster (Downing Street)

Le député Oliver Dowden a été nommé chancelier du duché de Lancaster.

Le rôle est le deuxième ministre le plus ancien du Cabinet après le Premier ministre et le titulaire doit administrer les domaines et les loyers du duché de Lancaster.

Secrétaire à la justice et vice-premier ministre – Dominic Raab

Dominic Raab revient en tant que secrétaire à la justice (Downing Street)

Dominic Raab est de retour en tant que secrétaire à la Justice et a été nommé vice-Premier ministre, a annoncé Downing Street.

Il a occupé le même poste de septembre 2021 à septembre de cette année.

Whip en chef – Simon Hart

Simon Hart a été nommé nouveau whip en chef du gouvernement de Rishi Sunak (Downing Street)

Simon Hart a été nommé secrétaire parlementaire du Trésor (whip en chef).

Avant cela, il était secrétaire du Pays de Galles de décembre 2019 à juillet de cette année.

Secrétaire aux Affaires étrangères – James Cleverly

James Cleverly a été reconduit au poste de ministre des Affaires étrangères (Downing Street)

James Cleverly a été renommé ministre des Affaires étrangères, selon Downing Street.

Il était auparavant secrétaire à l’éducation de juillet à septembre de cette année.

Secrétaire à la Défense – Ben Wallace

Ben Wallace a été reconduit au poste de secrétaire d’État à la Défense (Downing Street)

Le député Ben Wallace est de retour en tant que secrétaire à la Défense dans le gouvernement de Rishi Sunak.

Il a été initialement nommé à ce poste le 24 juillet 2019 et a donc occupé le poste pendant toutes les fermetures de Covid.

Ministre d’État (ministre sans portefeuille) au Cabinet Office – Gavin Williamson

Gavin Williamson sera le nouveau ministre d’État au Cabinet Office, selon le numéro 10.

Il a été secrétaire à l’éducation de juillet 2019 à septembre 2021 pendant les trois fermetures nationales dues à Covid.

Secrétaire à l’intérieur – Suella Braverman

Suella Braverman a été reconduite au poste de secrétaire à l’intérieur (Downing Street)

Suella Braverman a été reconduite au poste de secrétaire à l’intérieur six jours après sa sortie pour une faille de sécurité.

Secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports – Michelle Donelan

Michelle Donelan a maintenant été reconduite au poste de secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, selon Downing Street.

Auparavant, elle a été brièvement secrétaire à l’éducation et avant cela, elle a occupé le poste de ministre de l’enseignement supérieur et complémentaire de septembre 2021 à juillet 2022.

Secrétaire d’affaires – Grant Shapps

Grant Shapps a été nommé secrétaire d’État aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle dans le cabinet de Rishi Sunak.

Grant Shapps a été nommé secrétaire commercial (Downing Street)

Il a eu un très court passage en tant que secrétaire d’État du ministère de l’Intérieur du 19 au 25 octobre 2022. Auparavant, il était secrétaire aux transports de juillet 2019 à septembre 2022, lorsque les transports ont été gravement touchés en raison de la pandémie.

Lord Privy Seal et chef de la Chambre des lords – Lord True CBE

Lord True a été renommé lord sceau privé et chef de la Chambre des lords, selon Downing Street.

Il a été auparavant ministre d’État au Cabinet Office entre le 14 février 2020 et le 6 septembre 2022.

Lord Président du Conseil et leader de la Chambre des communes – Penny Mordaunt

La députée Penny Mordaunt a été renommée lord présidente du Conseil et chef de la Chambre des communes.

Mme Mordaunt s’est présentée contre Rishi Sunak au poste de Premier ministre, mais a abandonné la course à la direction lundi.

Penny Mordaunt a été renommée Lord President of the Council et leader de la Chambre des communes (Downing Street)

Procureur général – Victoria Prentis

Victoria Prentis a été nommée procureure générale, selon le numéro 10.

Elle a été élue députée conservatrice de Banbury en 2015. Avant d’occuper le poste de procureure générale, elle était ministre d’État au ministère du Travail et des Pensions.

Secrétaire à l’éducation – Gillian Keegan

Gillian Keegan est la nouvelle secrétaire à l’éducation (Downing Street)

Gillian Keegan a été nommée secrétaire à l’éducation au sein du Cabinet.

Elle remplace Kit Malthouse qui était secrétaire à l’éducation sous Liz Truss et était la cinquième personne à occuper ce poste en 12 mois.

Trésorier général et ministre du Cabinet Office

Le député Jeremy Quin a été nommé payeur général et ministre du Cabinet Office.

Le député de Horsham était auparavant ministre d’État au ministère de l’Intérieur avant d’assumer ce nouveau rôle au sein du Cabinet.

Secrétaire de mise à niveau – Michael Gove

Michael Gove est le nouveau secrétaire de mise à niveau (Downing Street)

Michael Gove revient au Cabinet en tant que secrétaire de mise à niveau, ministre des Relations intergouvernementales après avoir été dramatiquement limogé par Boris Johnson en juillet, a confirmé Downing Street.

Secrétaire au commerce international et ministre des femmes et des égalités – Kemi Badenoch

Kemi Badenoch a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire d’État au Commerce international et président du Board of Trade.

Elle occupe également le poste de ministre des Femmes et de l’Égalité, selon Downing Street.

Secrétaire aux transports – Mark Harper

Mark Harper est le nouveau secrétaire aux transports (Downing Street)

Le député Mark Harper est le nouveau secrétaire aux transports, selon Downing Street.

Auparavant, il a occupé les postes de whip en chef de mai 2015 à juillet 2016 et de ministre des personnes handicapées de juillet 2014 à mai 2015.

Secrétaire d’Irlande du Nord – Chris Heaton-Harris

Le député Chris Heaton-Harris a été reconduit au poste de secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord.

Il était auparavant whip en chef de février à septembre 2022.

Secrétaire écossais – Alister Jack

Le député Alister Jack a été reconduit au poste de secrétaire d’État pour l’Écosse.

Il occupe le même poste depuis juillet 2017. M. Jack a été élu député conservateur écossais de Dumfries et Galloway en juin 2017.

Secrétaire du Pays de Galles – David TC Davies

Le député David TC Davies vient d’être nommé secrétaire d’État pour le Pays de Galles.

Il a occupé le poste de sous-secrétaire d’État parlementaire pour le Pays de Galles de décembre 2019 à octobre de cette année.

Ministre d’État (ministre de l’Immigration) au ministère de l’Intérieur – Robert Jenrick

Robert Jenrick est le nouveau ministre d’État au ministère de l’Intérieur et assistera au Cabinet.

Auparavant, il était ministre d’État au ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Qui est sorti ?

Secrétaire commercial – Jacob Reese-Mogg

Jacob Rees-Mogg (Aaron Chown/PA) (fil de sonorisation)

Jacob Rees-Mogg a démissionné de son poste de secrétaire aux affaires après avoir reconnu qu’il n’obtiendrait pas d’emploi dans le cabinet de Rishi Sunak malgré le fait qu’il a rétracté son affirmation selon laquelle le nouveau Premier ministre était un “socialiste”.

L’ancien allié de Boris Johnson et Liz Truss a été le premier à reconnaître mardi qu’il était absent alors que le chef conservateur nouvellement nommé a entamé un remaniement du gouvernement.

Une source proche de M. Rees-Mogg a déclaré à l’agence de presse PA: “Il sait qu’il était très proche des deux régimes précédents et il semblait peu probable qu’il soit nommé dans le nouveau Cabinet.”

Secrétaire du travail et des pensions – Chloe Smith

Chloe Smith retournera sur les bancs de l’arrière (AFP via Getty Images)

Chloe Smith, qui a soutenu Rishi Sunak dans la course à la direction des conservateurs, a déclaré qu’elle était secrétaire au travail et aux pensions.

Dans un tweet, la secrétaire sortante du travail et des pensions, Chloe Smith, a déclaré: « Ce fut un privilège de servir en tant que secrétaire d’État au travail et aux pensions et je tiens à remercier tout le brillant personnel de DWP pour son dévouement à aider les gens dans travail et protéger les plus vulnérables.

Whip en chef – Wendy Morton

Whip en chef Wendy Morton (Victoria Jones/PA) (fil de sonorisation)

Wendy Morton a révélé qu’elle n’était plus whip en chef et qu’elle retournait à l’arrière-ban sous le nouveau gouvernement de Rishi Sunak.

Elle a tweeté: “En direction des banquettes arrière d’où je continuerai à représenter les électeurs, les entreprises et les communautés d’Aldridge-Brownhills.”

Secrétaire pédagogique – Kit Malthouse

Kit Malthouse a servi sous Boris Johnson alors qu’il était maire de Londres (Getty Images)

Kit Malthouse est sorti en tant que secrétaire à l’éducation, a déclaré une source proche du député à l’agence de presse PA.

L’ancien ministre de la police est un proche allié de Boris Johnson, sous ses ordres en tant que maire adjoint pour la police de 2008 à 2012.

Secrétaire gallois – Robert Buckland

Le secrétaire gallois Robert Buckland a dit aux gens de “rester calmes” (Victoria Jones/PA) (fil de sonorisation)

Robert Buckland a déclaré qu’il partait en tant que secrétaire gallois à sa demande.

Il a déclaré: “Ce fut un honneur de servir en tant que secrétaire d’État pour le Pays de Galles et d’avoir servi quatre premiers ministres en tant que solliciteur général, ministre de la Justice et Lord Chancellor.”

Président du parti – Jake Berry

Le président du Parti conservateur, Sir Jake Berry (Aaron Chown/PA) (fil de sonorisation)

Annonçant son départ du poste de président du Parti conservateur, Jake Berry a tweeté : « Ce fut un honneur de servir en tant que président du Parti conservateur, mais toutes les bonnes choses ont une fin.

“Je savoure l’occasion de servir à nouveau notre grand parti et mes électeurs depuis les banquettes arrière.”

Secrétaire à l’environnement – Ranil Jayawardena

L’ancien secrétaire à l’environnement Ranil Jayawardena (Aaron Chown/PA) (fil de sonorisation)

Le secrétaire à l’Environnement, Ranil Jayawardena, a annoncé qu’il démissionnerait. Écrivant à Rishi Sunak, il a déclaré: “Je sais que vous souhaitez qu’une nouvelle équipe vous rejoigne au sein du gouvernement de Sa Majesté, alors j’écris pour me tenir à l’écart.”

Niveau supérieur – Simon Clarke

Le secrétaire au nivellement et au logement, Simon Clarke, a également annoncé sa démission (AFP via Getty Images)

Le secrétaire au nivellement et au logement, Simon Clarke, a également annoncé sa démission. L’ancien secrétaire en chef du Trésor a travaillé aux côtés de Rishi Sunak lorsqu’il était chancelier.

Annonçant son départ, M. Clarke a tweeté: “Ce fut un grand privilège de servir en tant que secrétaire d’État @luhc, en travaillant aux côtés de personnes formidables pour #LevelUp nos communautés.”