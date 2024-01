Nominations à l’Association des journalistes latino-américains du divertissement (LEJA)

Barbie, Oppenheimer, Pauvres choses, Tueurs de la Lune des Fleurs et Société de la Neige diriger les nominations de la Latino Entertainment Journalists Association (LEJA), qui ont été annoncées aujourd’hui.

Le 6ème récipiendaire annuel Rita Moreno Lifetime Achievement du groupe est Eugenio Derbez, dont le film Radical a remporté trois nominations, dont celle du meilleur acteur pour Derbez.

Les gagnants seront annoncés le 12 février. Voici la liste complète des nominations.

MEILLEURE IMAGE

«Nous tous étrangers» (Searchlight Pictures) – Graham Broadbent, Peter Czernin et Sarah Harvey

« Barbie » (Warner Bros.) – David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley et Robbie Brenner

«The Holdovers» (Focus Features) – Mark Johnson, Bill Block et David Hemingson

« Les tueurs de la Lune fleurie » (Apple Original Films) – Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese et Daniel Lupi

“Oppenheimer” (Universal Pictures) – Emma Thomas, Charles Roven et Christopher Nolan

« Origine » (Néon) – Paul Garnes et Ava DuVernay

« Vies antérieures » (A24) – David Hinojosa, Christine Vachon & Pamela Koffler

« Pauvres choses » (Searchlight Pictures) – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos

Lanthimos et Emma Stone

« Radical » (Pantelion Films) – Benjamin Odell, Joshua Davis et Eugenio Derbez

« Société de la neige » (Netflix) – Belén Atienza, Sandra Hermida & JA Bayona

MEILLEUR RÉALISATEUR

Lila Avilés, « Totem »

Ava DuVernay, « Origine »

Greta Gerwig, “Barbie”

Yorgos Lanthimos, « Pauvres choses »

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Chanson de Céline, « Past Lives »

MEILLEUR ACTEUR

Gaël García Bernal, « Cassandro »

Bradley Cooper, “Maestro”

Eugenio Derbez, « radical »

Colman Domingo, « Rustin »

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Andrew Scott, « Nous tous, étrangers »

MEILLEURE ACTRICE

Lily Gladstone, « Tueurs de la Lune des Fleurs »

Sandra Hüller, « Anatomie d’une chute »

Greta Lee, « Vies antérieures »

Carey Mulligan, “Maestro”

Laura Paredes, «Trenque Lauquen»

Emma Stone, « Pauvres choses »

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SOUTIEN

Robert De Niro, « Les tueurs de la lune fleurie »

Colman Domingo, « La couleur pourpre »

Robert Downey Jr., « Oppenheimer »

Ryan Gosling, “Barbie”

Charles Melton, « Mai décembre »

Mark Ruffalo, « Pauvres choses »

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Adriana Barraza, « Coccinelle bleue »

Emily Blunt, “Oppenheimer”

Penélope Cruz, « Ferrari »

America Ferrera, “Barbie”

Rachel McAdams, « Êtes-vous là, Dieu ? C’est moi, Margaret.

Da’Vine Joy Randolph, “Les Holdovers”

PERFORMANCES DE CAPTURE DE VOIX OU DE MOUVEMENTS

Nicolas Cantu, « Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem »

Ariana DeBose, “Vœu”

Oscar Isaac, « Spider-Man : à travers le Spider-Verse »

Shameik Moore, « Spider-Man : à travers le Spider-Verse »

Hailee Steinfeld, « Spider-Man : à travers le Spider-Verse »

Lauren Vélez, « Spider-Man : à travers le Spider-Verse »

FONCTION D’ANIMATION

Pablo Berger, « Rêves de robots »

Chris Buck et Fawn Veerasunthorn, « Wish »

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, “Spider-Man : à travers le Spider-Verse”

Hayao Miyazaki, « Le garçon et le héron »

Jeff Rowe, « Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem »

Peter Sohn, « Élémentaire »

CINÉMA INTERNATIONAL

« Anatomie d’une chute » (France)

« Godzilla Moins Un » (Japon)

« Radical » (Mexique)

« Société de la Neige » (Espagne)

« Totem » (Mexique)

« La zone d’intérêt » (Royaume-Uni)

DOCUMENTAIRE

Maite Alberdi, « La mémoire éternelle »

Lucien Castaing-Taylor & Véréna Paravel, « De Humani Corporis Fabrica »

Mstyslav Tchernov, « 20 jours à Marioupol »

Madeleine Gavin, « Au-delà de l’utopie »

Davis Guggenheim, « Still : un film de Michael J. Fox »

Matthew Heineman, « Symphonie américaine »

SCÉNARISTE ORIGINAL

Samy Burch, « Mai décembre »

Laura Citarella & Laura Paredes, « Trenque Lauquen »

Fenouil émeraude, « Saltburn »

David Hemingson, « Les vestiges »

Chanson de Céline, « Past Lives »

Justine Triet & Arthur Harari, « Anatomie d’une chute »

SCÉNARISTE ADAPTÉ

Greta Gerwig et Noah Baumbach, “Barbie”

Andrew Haigh, « Nous tous, étrangers »

Phil Lord, Christopher Miller et Dave Callaham, “Spider-Man : à travers le Spider-Verse”

Tony McNamara, « Pauvres choses »

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Eric Roth et Martin Scorsese, « Les tueurs de la lune fleurie »

ACTEURS DE L’ENSEMBLE

“Barbie”

« Coléoptère bleu »

« La couleur violette »

“Les tueurs de la lune fleurie”

“Oppenheimer”

« Pauvres choses »

CONCEPTION DE PRODUCTION

Suzie Davies et Charlotte Dirickx, « Saltburn »

Ruth De Jong et Claire Kaufman, “Oppenheimer”

Jack Fisk et Adam Willis, « Les tueurs de la lune fleurie »

Sarah Greenwood et Katie Spencer, “Barbie”

Marcela Gómez Montoya et Daniel Rincon, « Les rois du monde »

James Price, Shona Heath et Zsuzsa Mihalek, « Pauvres choses »

CINÉMATOGRAPHIE

Rodrigo Prieto, “Barbie”

Rodrigo Prieto, « Tueurs de la lune fleurie »

Pedro Luque, « Société de la Neige »

Robbie Ryan, « Pauvres choses »

Linus Sandgren, « Brûlures de sel »

Hoyte van Hoytema, « Oppenheimer »

CONCEPTION DE COSTUMES

Sophie Canale, « Brûlures de sel »

Jacqueline Durran, “Barbie”

Ellen Mirojnick, « ​​Oppenheimer »

Julio Suárez, « Société de la Neige »

Holly Waddington, « Pauvres choses »

Jacqueline West, « Tueurs de la Lune des Fleurs »

ÉDITION

Miguel de Zuviría & Alejo Moguillansky, « Trenque Lauquen »

Nick Houy, “Barbie”

Jennifer Lame, “Oppenheimer”

Yorgos Mavropsaridis, « Pauvres choses »

Thelma Schoonmaker, « Tueurs de la lune fleurie »

Michelle Tesoro, « Maestro »

COIFFURE ET MAQUILLAGE

Luisa Abel, Jason Hamer, Jaime Leigh McIntosh et Ahou Mofid, « Oppenheimer »

Kazu Hiro, Stan Grigg, Kay Georgiou et Lori McCoy, « Maestro »

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí & Montse Ribé, « Société de la Neige »

Ivana Primorac, “Barbie”

Cassie Russek et Alexei Dmitriew, « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3″

Nadia Stacey, Mark Coulier et John Weston, « Pauvres choses »

SON

Jorge Adrados, Oriol Tarragó & Marc Orts, « Société de la Neige »

Johnnie Burn et Tarn Willers, « La zone d’intérêt »

Richard King, Gary A. Rizzo, Kevin O’Connell et Willie Burton, « Oppenheimer »

Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich et Dean Zupancic, « Maestro »

Tony Lamberti, Andy Nelson, Lee Orloff et Bernard Weiser, « Ferrari »

Nina Rice, Ai-Ling Lee, Dan Kenyon et Kevin O’Connell, “Barbie”

EFFETS VISUELS

Félix Bergés & Laura Pedro, « Société de la Neige »

Simon Hughes, « Les pauvres choses »

Andrew Jackson, Giacomo Mineo, Scott Fisher et Dave Drzewiecki, « Oppenheimer »

Michael Lasker, Alan Hawkins, Bret St. Clair et Pav Grochola, “Spider-Man : à travers le Spider-Verse”

Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland et Neil Corbould, « Mission : Impossible – Dead Reckoning, première partie »

À déterminer, “Godzilla moins un”

CASCADE

“Ferrari”

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3″

« La griffe de fer »

“John Wick : Chapitre 4”

« Mission : Impossible – Dead Reckoning, première partie »

“Napoléon”

SCORE

Jerskin Fendrix, « Pauvres choses »

Michael Giacchino, « Société de la Neige »

Ludwig Göransson, « Oppenheimer »

Robbie Robertson, « Les tueurs de la lune fleurie »

Mark Ronson et Andrew Wyatt, “Barbie”

Marcelo Zarvos, « Mai décembre »

CHANSON

« Dance the Night » écrit par Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa et Caroline Ailin ; interprété par Dua Lipa, “Barbie”

« Le feu à l’intérieur » écrit par Diane Warren ; interprété par Becky G, « Flamin’ Hot »

« Je suis juste Ken » écrit par Mark Ronson et Andrew Wytt ; interprété par Ryan Gosling (avec Slash et Wolfgang Van Halen), « Barbie »

« Road to Freedom » écrit et interprété par Lenny Kravitz, « Rustin »

« Ce souhait » écrit par Julia Michaels et Benjamin Ric ; interprété par Ariana

DeBose, « Souhait »

«Pourquoi étais-je fait?» écrit par Billie Eilish et Finneas O’Connell ; interprété par Billie Eilish, « Barbie »

