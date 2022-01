Nominations à la Writers Guild : « Don’t Look Up », « Licorice Pizza » et plus

Le chemin vers l’Oscar de la meilleure image serpente presque toujours à travers les catégories de scénario, donc les nominations de longs métrages de jeudi de la Writers Guild of America pourraient clarifier les meilleurs prétendants de cette saison de récompenses.

Mais la liste comporte quelques mises en garde. L’organisation a des critères d’éligibilité étroits qui excluent les films non écrits dans le cadre d’un accord de négociation de la WGA ou de ses guildes sœurs, c’est pourquoi vous ne verrez pas de nominations pour « Belfast » et « The Power of the Dog », deux films qui sont chaudement pressenti comme les favoris des Oscars dans les catégories de scénario. Les autres films inéligibles incluent « The Lost Daughter », « Passing », « Cyrano » et des prétendants internationaux comme « A Hero », « Drive My Car » et « Parallel Mothers ».

Cela dit, dans quels films l’avez-vous fait ? La catégorie des scénarios originaux est remplie de favoris WGA précédemment nominés comme Aaron Sorkin (« Being the Ricardos »), Adam McKay (« Don’t Look Up »), Paul Thomas Anderson (« Licorice Pizza ») et Wes Anderson ( » The French Dispatch »), avec le scénario de Zach Baylin pour « King Richard » complétant la course.

Dans la catégorie scénario adapté, trois films à gros budget ont été distingués : « Dune », écrit par Jon Spaihts, Denis Villeneuve et Eric Roth ; « West Side Story », de Tony Kushner ; et « Nightmare Alley », de Guillermo del Toro et Kim Morgan. Ils rivaliseront avec le scénario de Sian Heder pour son film « CODA » et « Tick, Tick… ​​Boom ! par Steven Levenson.