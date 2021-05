nomination aux Daytime Emmy une victoire en soi : Prajakta Koli | Nouvelles des gens

Mumbai : L’actrice Prajakta Koli, qui fait partie du documentaire YouTube « Creators For Change », est ravie que le projet ait été nominé dans la catégorie Outstanding Daytime Non-Fiction Special lors de la 48e édition des Daytime Emmy Awards.

Le documentaire se concentre sur Michelle Obama en conversation avec Prajakta, Liza Koshy et Thembe Mahlaba. Il retrace les expériences d’adolescentes au Vietnam, en Inde et en Namibie et leur parcours pour surmonter l’adversité et poursuivre leurs études.

« Cette nouvelle est incroyable. Les Emmy Awards sont des récompenses si prestigieuses. Être nominé pour un projet aussi spécial est une victoire en soi. Gros bisous à YouTube et Michelle Obama pour m’avoir donné l’opportunité de faire partie de quelque chose d’aussi incroyable », a déclaré Prajakta .

En plus de cela, son court métrage, « Khayali Pulao » est projeté au New York Indian Film Festival qui se tiendra du 4 au 13 juin 2021.

« Un autre projet très spécial a été ‘Khayali Pulao », un film qui me tient à cœur. Se faire remarquer à travers le monde sur une plateforme aussi précieuse est un honneur. Merci au jury du New York Indian Film Festival », a-t-elle ajouté. dit.??Prajakta sera vu dans le prochain film « Jug Jugg Jeeyo », qui met en vedette Anil Kapoor, Neetu Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani.