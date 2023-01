Nombre total de documents Biden récupérés révélés – CBS

Une vingtaine de documents classifiés ont été récupérés dans l’ancien bureau et domicile du président américain, selon un rapport

Environ 20 documents classifiés, y compris des documents top secrets, ont été récupérés dans l’ancien bureau et domicile du président américain Joe Biden, a rapporté CBS News vendredi, citant un responsable de l’application des lois fédérales au courant de l’enquête. Le rapport intervient alors que le président fait l’objet d’une enquête pour avoir potentiellement mal géré les dossiers du gouvernement.

Une dizaine de documents classifiés ont été découverts au bureau du Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement à Washington, DC, a déclaré un responsable, ajoutant que certains étaient marqués top secret, qui est le plus élevé des trois niveaux de classification. Une fuite de ces données pourrait entraîner “dommages exceptionnellement graves” selon le rapport.

Un deuxième lot de moins de dix documents classifiés aurait été récupéré au domicile de Biden à Wilmington, Delaware. Aucun d’entre eux n’était marqué “top secret”, a déclaré le responsable.

Le premier trésor de documents datant de l’époque où Biden a été vice-président entre 2009 et 2017 a été initialement trouvé par ses collaborateurs en novembre, mais la découverte n’a été rendue publique que ce mois-ci. Les archives gouvernementales sont considérées comme la propriété du peuple américain et doivent être conservées aux Archives nationales.

Le procureur général Merrick Garland a nommé jeudi l’avocat Robert Hur pour servir d’avocat spécial chargé d’enquêter sur la possible mauvaise gestion de documents secrets par Biden. Le président a dit qu’il était “surpris” par la découverte, mais a nié tout acte répréhensible. “Les gens savent que je prends au sérieux les documents classifiés et les documents classifiés”, a-t-il déclaré aux journalistes jeudi.

La controverse s’est déroulée alors que l’ancien président Donald Trump fait également l’objet d’une enquête par un avocat spécial, Jack Smith, pour avoir éventuellement enfreint la loi sur le traitement des dossiers. En août, des agents du FBI ont fait une descente dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago en Floride, récupérant une mine de documents classifiés. Trump a nié tout acte répréhensible.