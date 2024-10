Nombre record d’électeurs anticipés attendus dans le comté de Charleston grâce à une nouvelle loi

CHARLESTON, SC (WCSC) – Lundi marque le premier jour du vote anticipé en Caroline du Sud, les électeurs du comté de Charleston peuvent donc désormais voter dans l’un des sept lieux de vote anticipé différents.

Plus de 100 000 électeurs anticipés sont attendus dans le seul comté de Charleston, ce qui constituerait un nombre record au milieu d’un récent changement de loi, selon le directeur exécutif du conseil électoral du comté de Charleston, Issac Cramer.

« Nous prévoyons que le vote anticipé battra des records pour le comté de Charleston en raison de l’enthousiasme des électeurs. Ils veulent voter, c’est une élection présidentielle, et aussi [for] la commodité », dit Cramer.

En 2022, le projet de loi sur les électeurs anticipés a été adopté, permettant aux électeurs anticipés de voter sans raison, ce qui en fait la première élection majeure pour laquelle la loi sera en vigueur. Seule une pièce d’identité valide avec photo est requise pour l’enregistrement.

« Le projet de loi sur les électeurs anticipés qui a été adopté en 2022 donne à tous les électeurs du comté de Charleston la possibilité de voter sans excuse, en personne, plus tôt… Nous essayons de faire passer le message selon lequel ils n’ont plus besoin de raison. S’ils veulent simplement voter plus tôt, ils le peuvent », déclare Cramer.

Les formes acceptables de pièce d’identité avec photo comprennent un permis de conduire de Caroline du Sud, une carte d’identité du Département des véhicules automobiles de Caroline du Sud, un permis d’armes dissimulées de Caroline du Sud, une carte d’enregistrement des électeurs de Caroline du Sud avec photo, une pièce d’identité militaire américaine et un passeport américain.

Cramer encourage les gens à voter tôt car c’est l’option la plus simple puisque les électeurs peuvent choisir le lieu, l’heure et la date auxquels ils souhaitent voter, plutôt que d’être limités à 12 heures le jour du scrutin et de se rendre uniquement à un bureau de vote désigné.

« Nous avons reçu de nombreux retours très positifs sur nos centres de vote à travers le pays et nous voulons que nos électeurs sachent qu’ils peuvent voter dans un endroit accessible. Nous proposons un service de vote en bordure de rue dans chacun d’entre eux », déclare Cramer.

Le vote anticipé est ouvert de 8h30 à 18h00 lundi et durera jusqu’au 2 novembre. CARTA n’offrira pas de déplacements gratuits vers les urnes pendant le vote anticipé, mais ils le seront le jour de l’élection.

Les électeurs anticipés peuvent voter à l’un des sept endroits suivants :

Bibliothèque Baxter-Patrick James Island, 1858 S Grimball Road, Charleston, Caroline du Sud, 29412

Siège social des élections, 4340 Corporate Road, North Charleston, SC, 29405

Église du Christ du village d’Essex, 736 Savage Road, Charleston, Caroline du Sud, 29414

Bibliothèque principale – Centre-ville de Charleston, 68 Calhoun Street, Charleston, SC, 29401

Église Seacoast – Mount Pleasant, 750 Long Point Road, Mount Pleasant, SC, 29464

Église épiscopale St. John’s, 3673 Maybank Highway, Johns Island, SC, 29455

Bibliothèque St. Paul’s Hollywood, 5130 SC-165, Hollywood, Caroline du Sud, 29449

Pour trouver des lieux de vote anticipé n’importe où dans l’État, Cliquez ici.

