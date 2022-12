Nombre record de nurdles en plastique trouvés sur les plages alors que les groupes environnementaux appellent à des lois plus strictes | Nouvelles du monde

Plus de nurdles ont été trouvés sur les plages que jamais auparavant alors que les groupes environnementaux demandent une législation pour les classer comme polluants marins afin qu’ils soient soumis à des lois plus strictes lors de la manipulation et du transport.

Les nurdles sont de minuscules granulés de plastique utilisés par l’industrie pour produire presque tous nos produits en plastique, mais les déversements d’usines et de cargaisons signifient que beaucoup s’échappent dans l’environnement et finissent dans la mer.

Ils peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour la faune et peuvent absorber des polluants chimiques avant de libérer des toxines dans les créatures qui les mangent.

La Great Global Nurdle Hunt de cette année, organisée par l’association caritative environnementale FIDRA, a trouvé un nombre record de nurdles sur les plages du monde entier.

Des chasses ont eu lieu dans 317 sites à travers 23 pays et elles ont été trouvées dans 90% des emplacements. Le seul pays où aucun nurdle n’a été trouvé était l’Indonésie.

Limekilns, un village à environ 27 km d’Édimbourg, est l’une des régions les plus touchées du Royaume-Uni – et il ne faut pas longtemps pour trouver des nurdles sur la plage.

Joanna McFarlane, présidente du groupe de conservation de la nature CLP, a déclaré à Sky News: “Nous avons affaire à une perte historique de nurdle et je dirais que beaucoup de nurdles sont ici depuis des décennies et qu’ils se lavent, peut-être qu’ils sont traînés de la fond du Firth of Forth et d’être déposés, ou ils sont juste assis à la banque.

Joanna McFarlane dit que bon nombre des nurdles sur la rive de Limekilns sont probablement là depuis des décennies



“Parfois, vous pouvez retirer le banc de sable et les nurdles ne constituent que la moitié du banc de sable.

“La question est de savoir qui est responsable de ces nurdles et pourquoi personne n’a été rendu responsable de ces nurdles qui polluent nos plages et nos communautés en ce moment”

“Nous voulons demander pourquoi personne n’est responsable de cette pollution sur notre plage avec laquelle nous vivons tous les jours. Les enfants jouent parmi elle, la faune l’ingère, est-ce que quelqu’un va en prendre la responsabilité ?”

L’impact des nurdles sur l’environnement est dévastateur et les déversements peuvent voir des milliards de dollars rejetés dans l’océan.

À la suite d’un incendie sur un navire au large des côtes du Sri Lanka en 2021, on pense qu’entre 50 et 75 milliards de nurdles se sont retrouvés dans la mer – ce serait le pire déversement au monde.

Megan Kirton dit que les nurdles sont presque impossibles à nettoyer, une action préventive est donc vitale



Megan Kirton, chargée de projet au FIDRA, a déclaré à Sky News : “En plus d’avoir l’air pas très beau sur une plage et d’étouffer les plages dans du plastique, malheureusement, beaucoup de nurdles sont confondus avec de la nourriture par de nombreux animaux marins.

“Des animaux tels que les oiseaux de mer, les poissons, les dauphins et les bébés tortues se sont tous avérés consommer des nurdes parce qu’ils sont facilement confondus avec de la nourriture.”

Elle a dit que les animaux se sentent rassasiés lorsqu’ils ont mangé des nurdles et ne prennent donc pas de nourriture appropriée.

Mme Kirton a ajouté: “Une fois que les nurdles sont dans l’environnement, ils sont presque impossibles à nettoyer, nous devons donc travailler sur des actions préventives pour les empêcher d’y arriver en premier lieu.”

FIDRA travaille avec Fauna and Flora International pour exhorter l’Organisation maritime internationale à mettre en œuvre une législation visant à classer formellement les nurdes comme polluants marins.

Cela changerait la façon dont ils sont manipulés et transportés.

Tanya Cox veut que les nurdles soient classés comme polluants marins afin qu’ils soient emballés de manière plus stricte



Tanya Cox, spécialiste technique senior chez Fauna and Flora International, a déclaré à Sky News qu’ils devaient être reconnus comme polluants en raison de leur “nature polluante omniprésente”.

“Pour le moment, les pellets ne sont en aucun cas classés pour le transport par mer”, a déclaré Mme Cox.

“Nous devons voir les nurdles classés officiellement comme polluants marins afin qu’ils soient emballés de manière plus stricte, qu’ils soient étiquetés plus clairement et que la présence de granulés sur les navires soit communiquée aux opérateurs afin qu’ils puissent être rangés sous le pont de manière plus sûre et appropriée. .

“Si nous ne le voyons pas se produire, je pense que c’est vraiment un cas de dire que le temps presse.”