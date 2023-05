Nombre record de migrants traversant la Méditerranée — RT World News

Les passages à niveau ont grimpé de près de 300% au cours des quatre premiers mois de 2023, a déclaré l’agence des frontières de l’UE

Le nombre d’immigrants illégaux empruntant la route de la Méditerranée centrale vers l’UE a atteint un record de 42 165 au cours des quatre premiers mois de cette année, selon l’agence de sécurité des frontières du bloc, Frontex. L’agence a imputé cette hausse à la concurrence entre les trafiquants d’êtres humains qui a fait baisser le prix d’un passage.

Le chiffre de 42 165 représente une augmentation de 300 % par rapport à la même période en 2022, plus de la moitié de tous les immigrants illégaux entrant dans l’UE empruntant désormais la route de la Méditerranée centrale – un voyage souvent périlleux de la Libye ou de la Tunisie vers l’Italie ou Malte.

« Je n’ai jamais vu ça auparavant » Le chef de Frontex, Hans Leijtens, a déclaré vendredi à l’agence de presse française AFP. « Surtout en Tunisie, nous constatons actuellement, par rapport à l’année dernière, une croissance de 1 100 %. »

Leijtens a déclaré que l’augmentation a été alimentée par des trafiquants d’êtres humains de plus en plus organisés utilisant des bateaux métalliques de fortune qui peuvent être produits à partir d’un peu plus de 1 000 dollars et assemblés en une journée sur une plage libyenne. La baisse du prix des bateaux, associée à la concurrence entre gangs de trafiquants rivaux, a fait baisser le coût d’un voyage.















« Les prix plus bas signifient qu’ils doivent avoir des volumes plus importants. Il y a donc une raison pour qu’ils poussent plus », il ajouta. « Donc, cela peut aussi être une explication pour les chiffres en ce moment. »

Au plus fort de la crise des migrants en 2015, la plupart de ceux qui se rendaient dans l’UE venaient de Syrie et du Moyen-Orient. En 2023, les cinq principaux pays d’origine sont la Côte d’Ivoire, la Guinée, l’Égypte, les nations inconnues et le Pakistan. Il n’y a actuellement aucun conflit armé dans aucun de ces pays.

Alors que des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé Frontex de repousser illégalement des bateaux de migrants, Leijtens a nié ces allégations, affirmant que son agence autorise parfois les garde-côtes libyens à ramener ces navires à terre, ce qui est « quelque chose de complètement différent. »

Un certain nombre de pays de l’UE, dont l’Autriche et la Grèce, ont exigé que le bloc fasse davantage pour renforcer ses frontières extérieures contre les entrées illégales, après que l’année dernière a vu le plus grand nombre de tentatives d’immigration illégale depuis 2016. Plus de 80 % des tentatives d’entrée ont été effectuées. par des hommes adultes.