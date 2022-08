Nombre record de matchs pour les filles à Khelo India Football Delhi Women’s Premier League

La Premier League féminine Khelo India Football Delhi 2022-23 a débuté jeudi au stade Jawaharlal Nehru.

Pour la première fois, la ligue féminine se jouera dans un format de tournoi à la ronde double avec les 9 équipes jouant 16 matchs chacune. Il s’agit d’un nombre record de jeux pour filles à Delhi. Au total, 72 matchs seront disputés sur une durée de plus de 2 mois. Tous les matchs de la ligue devraient se dérouler au Jawaharlal Nehru Stadium, à New Delhi.

Les clubs qui font partie de la Khelo India Football Delhi Women’s Premier League 2022-23 sont Hans Women FC, Signature FC, Growing Star SC, HOPS FC, Royal Rangers FC, Jaguar FC, Eves SC, Rangers SC, Garhwal Women FC.

Commentant la première ligue féminine, le président de Football Delhi, Shaji Prabhakaran, a déclaré: «Nous sommes heureux de voir le paysage toujours croissant du football féminin à Delhi et nos joueuses vont avoir plus de temps de jeu, ce qui rendra certainement nos filles plus compétitives et se préparer. bien pour passer à un niveau de compétition plus élevé.

Le lancement a été honoré par la présence de Sonal Goel (IAS), Vivek Kumar, Gautam Vadera & Jasjit Singh (Petroleum Sports Promotion Board), Vipil Kapoor et Priya Malhotra (Axis Bank).

Sonal Goel a déclaré: «C’est formidable de voir des joueuses avoir cette merveilleuse opportunité de jouer au football de compétition grâce à la Premier League féminine Khelo India FD. Je souhaite bonne chance aux équipes participantes et aux joueurs.

