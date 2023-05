Nombre record de Britanniques en arrêt de travail pour maladie de longue durée – beaucoup affirmant que le travail à domicile leur a donné mal au dos

Les maladies de longue durée ont laissé un nombre record d’arrêts de travail – beaucoup affirmant que le travail à domicile leur a donné mal au dos.

Au total, 2,5 millions sont absents dans un avenir prévisible, en hausse de plus de 400 000 depuis le début de la pandémie de Covid en 2020.

Cela survient au milieu d’un pic de personnel affalé souffrant de problèmes de colonne vertébrale et de jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale, a déclaré l’Office for National Statistics.

Darren Morgan, de l’ONS, a déclaré qu’il y avait eu une forte augmentation des « problèmes liés au dos et au cou, certaines théories du travail à domicile y contribuant ».

Les ministres cherchent désespérément à remettre les gens au travail, alors que le Trésor a du mal à payer les 5,2 millions d’allocations de chômage.

Le chancelier Jeremy Hunt a récemment proposé des réformes dans son budget pour aider les personnes économiquement inactives, notamment une refonte des avantages sociaux et davantage de coachs de travail pour les personnes handicapées.

La semaine dernière, le secrétaire aux Affaires sociales, Mel Stride, a déclaré que le taux de base de l’impôt sur le revenu pourrait être réduit de 2 pence si les 650 000 qui ont quitté leur emploi pendant la pandémie revenaient.

Chris Thomas, de l’Institute for Public Policy Research, a déclaré: « La maladie de longue durée sape fatalement notre économie et entrave la capacité des gens à vivre une vie longue, heureuse et prospère. »

Dans l’ensemble, le chômage a atteint 3,9% au cours des trois mois précédant mars, le niveau le plus élevé depuis janvier 2022.

Les postes vacants ont chuté pour le dixième trimestre consécutif à 1,08 million.

Mais plus de 100 000 préretraités de moins de 64 ans sont revenus au travail au cours de l’année jusqu’en mars, une décision probablement motivée par la crise du coût de la vie.

La chancelière a déclaré: « Il est encourageant que le taux de chômage reste historiquement bas. »