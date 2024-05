Nombre d’ENFANTS américains qui prennent Ozempic et d’autres médicaments amaigrissants

Par Caitlin Tilley, journaliste santé pour Dailymail.Com









Plus de 60 000 enfants et jeunes adultes âgés de 12 à 25 ans se sont vu prescrire des médicaments amaigrissants au cours de la première année où Ozempic a été approuvé, selon de nouveaux chiffres.

Un rapport rédigé par des chercheurs de l’Université du Michigan et de Yale a révélé que les prescriptions mensuelles de médicaments GLP-1, qui incluaient également Wegovy, sont passées de 8 700 en 2020 à 60 000 en 2023, soit une augmentation de près de 600 %.

On pense qu’il est alimenté par l’approbation de Wegovy pour la perte de poids chez les enfants de plus de 12 ans par la FDA fin 2022 – offrant ainsi un autre outil destiné à la pédiatrie à utiliser avec les enfants obèses qui ne peuvent pas maintenir un poids santé.

L’Académie américaine de pédiatrie a déclaré que l’obésité est l’une des maladies chroniques les plus courantes auxquelles sont confrontés les enfants âgés de 2 à 19 ans, touchant un enfant sur cinq (photo d’archives)

À 17 ans, Israel McKenzie était tellement accablé par l’obésité qu’il a arrêté d’aller au lycée en personne et était gêné de parler aux gens dans son travail dans un restaurant.

«J’étais dans un endroit vraiment sombre», explique McKenzie, dont le poids avait grimpé jusqu’à 335 livres sur son gabarit de 6 pieds 1 pouce, malgré des efforts répétés de régime et d’exercice. «J’avais perdu espoir.»

Mais l’année dernière, le médicament amaigrissant Wegovy l’a aidé à perdre 110 livres en neuf mois, faisant ainsi partie de l’adolescent rural du Tennessee une vague d’adolescents et de jeunes adultes utilisant des médicaments contre le diabète et l’obésité connus sous le nom d’agonistes des récepteurs GLP-1.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

Même si des millions de personnes âgées réclament des médicaments tels qu’Ozempic et Wegovy, l’utilisation mensuelle de ces médicaments a grimpé en flèche chez les personnes âgées de 12 à 25 ans, selon l’étude.

Les chercheurs ont analysé les dossiers de délivrance de près de 94 % des pharmacies de détail américaines de 2020 à 2023.

Le rapport, publié dans la revue JAMA Mercredi, a utilisé la base de données de prescriptions IQVIA pour compiler le premier aperçu de l’utilisation nationale des médicaments GLP-1 au sein de ce groupe d’âge.

Près de 31 000 enfants âgés de 12 à 17 ans et plus de 162 000 personnes âgées de 18 à 25 ans ont utilisé ces médicaments rien qu’en 2023, a déclaré le Dr Joyce Lee, pédiatre et experte en diabète de l’Université du Michigan qui a dirigé la recherche.

« Ce que cela suggère, c’est que c’est l’un des outils de la boîte à outils et qu’il y a davantage de prestataires qui prescrivent ce médicament à la population », a-t-elle déclaré.

Le rapport montre que le nombre de jeunes de 12 à 25 ans utilisant un médicament GLP-1 – y compris des médicaments plus anciens approuvés pour la première fois pour traiter le diabète en 2005 et pour perdre du poids en 2014 – est passé d’environ 8 700 par mois en 2020 à plus de 8 700 par mois en 2020. 60 000 par mois en 2023.

Cette augmentation s’est produite alors même que les prescriptions d’autres médicaments parmi ces patients ont diminué d’environ 3 pour cent.

Billy Small III, qui a suivi un traitement avec Wegovy, le médicament amaigrissant de Novo Nordisk, pose avec un pantalon qu’il portait avant de commencer le traitement médicamenteux à son domicile d’Oakland, en Californie, en mars de l’année dernière.

Un rapport de chercheurs de l’Université du Michigan et de Yale a révélé que les prescriptions mensuelles de médicaments GLP-1, qui incluaient également Wegovy, sont passées de 8 700 en 2020 à 60 000 en 2023, soit une augmentation de près de 600 %.

Ceux qui ont reçu les médicaments ne représentaient qu’une fraction des jeunes aux prises avec l’obésité, a noté Lee.

Environ 20 pour cent des enfants et adolescents américains et environ 42 pour cent des adultes souffrent de cette maladie chronique, selon le CDC.

Début 2023, l’American Academy of Pediatrics a recommandé que les enfants et les adolescents obèses soient évalués précocement et traités de manière agressive, y compris par une intervention chirurgicale et des médicaments si cela est justifié.

McKenzie, l’adolescent du Tennessee, a déclaré qu’il avait commencé à prendre du poids il y a cinq ans, pendant la puberté.

«J’ai commencé à me tourner vers la nourriture pour tous mes problèmes», a-t-il déclaré.

Le surplus de poids a aggravé son asthme et l’a exposé au risque de développer un diabète, a déclaré son médecin.

Il a essayé de suivre les conseils médicaux en supprimant les sodas sucrés et les collations et en faisant davantage d’exercice, mais ses efforts n’ont pas réussi à faire de différence.

« Mon ancien médecin m’a dit qu’il ne pouvait rien faire », a-t-il déclaré. « Il m’a dit que c’était de ma faute. »

Début 2023, McKenzie a contacté le Dr Joani Jack, spécialiste de l’obésité pédiatrique à l’hôpital pour enfants d’Erlanger à Chattanooga, Tennessee, qui prescrit régulièrement des médicaments GLP-1 aux enfants.

« Je lui ai dit que j’avais vu 10 autres personnes comme vous aujourd’hui et que nous disposions de nombreux outils et options de traitement », a déclaré Jack.

Wegovy et Ozempic, qui contiennent tous deux du sémaglutide, agissent en incitant le corps à produire une hormone appelée peptide-1 de type glucagon qui est libérée naturellement par les intestins après les repas.

Bien qu’il soit salué comme l’un des outils pharmaceutiques les plus puissants à ce jour, les experts ont averti qu’il ne s’agit pas d’une « pilule magique » ou d’une solution miracle. Des essais ont montré que les utilisateurs peuvent rapidement reprendre du poids une fois qu’ils arrêtent de prendre le médicament, ce qui peut déclencher une variété d’effets secondaires désagréables. Les utilisateurs se plaignent généralement de nausées, de constipation et de diarrhée

Des chercheurs de l’Université de Californie à Irvine ont publié un article l’année dernière, avertissant que des médicaments comme Ozempic et Wegovy n’ont pas été étudiés à long terme et que les prescrire à des mineurs peut présenter un risque pour leur santé future car ils sont encore en développement physique et mental.

Celles-ci comprennent généralement des interventions comportementales et nutritionnelles intensives combinées à des médicaments, si nécessaire.

Dans le cas de McKenzie, Jack a prescrit le médicament amaigrissant Wegovy, qui a été approuvé fin 2022 pour une utilisation chez les enfants américains de plus de 12 ans.

Plus de 6 000 enfants de ce groupe d’âge ont reçu Wegovy en 2023, selon les nouvelles données.

Plus de 7 600 personnes ont reçu Ozempic, qui est approuvé pour traiter le diabète chez les adultes, mais peut être utilisé hors AMM chez les adolescents. D’autres ont reçu des médicaments GLP-1 plus anciens tels que Saxenda et Trulicity.

McKenzie a déclaré qu’il n’avait ressenti aucun effet secondaire notable dû au médicament, mais Lee a noté que certains jeunes signalaient des nausées, des vomissements ou de la constipation, y compris des symptômes si graves qu’ils arrêtaient de prendre le médicament.

Il est important de comprendre l’utilisation croissante de ces médicaments chez les jeunes, a déclaré Lee. Les médicaments sont destinés à une utilisation continue, c’est pourquoi « nous devons vraiment réfléchir à la sécurité et à l’efficacité à long terme de ces médicaments pour cette population », a-t-elle déclaré.

De plus, les médicaments sont chers et souvent difficiles à obtenir, soit en raison de problèmes d’approvisionnement, soit parce qu’ils ne sont pas couverts par une assurance.

Notamment, les plans Medicaid gérés par le gouvernement ont financé près de la moitié des médicaments GLP-1 prescrits aux 12 à 17 ans et environ un quart de ceux utilisés par les personnes âgées de 18 à 25 ans, selon l’étude.

L’assurance commerciale couvrait les soins de près de 44 pour cent des enfants les plus jeunes et d’environ les deux tiers de ceux qui étaient plus âgés.

Aujourd’hui, McKenzie dit que son asthme va mieux et qu’il a hâte d’interagir avec ses collègues et amis.

« J’ai beaucoup plus confiance en moi maintenant, beaucoup plus qu’avant », a-t-il déclaré. « Cela a tout changé. »