Nombre de morts à 64 ; 76 disparus

L’objectif de la recherche s’était officiellement tourné vers la récupération des restes à minuit, et les équipes d’urgence ont retiré les chiens de sauvetage et les appareils sonores.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il travaillait avec les législateurs pour fournir des exonérations fiscales et d’autres aides aux survivants.

Le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré qu’il s’attend à ce que la recherche de restes humains prenne encore plusieurs semaines.

SURFSIDE, Floride – Deux semaines après l’effondrement d’un immense immeuble en copropriété au bord de l’eau, les travailleurs ont continué à creuser dans les décombres jeudi, sans espoir de trouver des survivants.

Le nombre de morts est passé à 64 après la découverte de 10 autres corps. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a mis à jour le total jeudi après-midi après avoir annoncé dans la matinée que six avaient été retrouvés. Elle a déclaré que 76 personnes étaient toujours portées disparues.

Levine Cava a également exhorté toute personne possédant des photos ou des vidéos de l’effondrement à les partager avec les autorités à des fins de preuve.

« Cela fait officiellement deux semaines que cette tragédie impensable et sans précédent a secoué notre communauté et le monde », a déclaré Levine Cava. « Le travail se poursuit avec toute la rapidité et l’urgence. »

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré aux familles lors d’une réunion privée qu’après avoir fouillé toutes les zones de débris, les autorités ont conclu qu’il serait presque impossible de trouver des personnes en vie.

« Notre seule responsabilité à ce stade est de mettre un terme », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait « aucune chance de vie ».

Michael Stratton, dont l’épouse, Cassie, n’a pas été officiellement confirmée décédée, a déclaré que ses amis et sa famille avaient accepté « la perte d’une âme brillante et gentille avec un esprit aventureux ».

« Ce n’était pas le miracle pour lequel nous avons prié », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué. « Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé les équipes de secours dont la bravoure infatigable ne sera jamais oubliée. »

Les autorités s’accrochaient à espérer que certains des disparus ne se trouvaient pas dans les tours Champlain Sud au moment de l’effondrement. Levine Cava a déclaré que les détectives suivaient des pistes pour identifier des résidents qui auraient pu se trouver ailleurs.

Le maire a déclaré que des procédures avaient été mises en place pour gérer la récupération d’objets personnels – y compris des bijoux, des documents juridiques, des portefeuilles, des iPad, des photographies, des objets religieux et des armes à feu – dans les décombres.

« Nous voulons faire tout notre possible pour les survivants et les membres de leur famille et les remettre sur pied dès que possible », a déclaré DeSantis. « Très bientôt, il n’y aura plus de caméras ici, mais nous savons que les besoins continueront. »

La représentante Debbie Wasserman Schultz, une démocrate qui représente Surfside au Congrès, a déclaré qu’elle cherchait un financement fédéral pour aider les nombreuses personnes qui ont perdu des membres de leur famille et celles qui ont survécu à la catastrophe mais ont perdu leurs biens.

« C’est le travail de notre équipe, de les aider et de les aider, sinon à redevenir unis, pour s’assurer qu’ils puissent au moins recommencer à reconstituer les fragments de leur vie », a-t-elle déclaré.

Dennis Dirkmaat, professeur d’anthropologie qui préside le département des sciences appliquées et médico-légales de l’Université Mercyhurst, a déclaré qu’il s’attend à ce que les équipages utilisent des équipements lourds pour soulever méthodiquement les matériaux du tas de débris, les placer dans des conteneurs et les évaluer à la recherche de restes humains.

Il a déclaré que le processus serait probablement répété au fur et à mesure que les équipages se déplaceraient vers les étages suivants.

« C’est toujours un processus, lent et fastidieux, d’enlever tous ces débris. Et donc ça va prendre un certain temps », a-t-il déclaré.

L’effondrement a entraîné des examens de sécurité de nombreux immeubles de grande hauteur dans le sud de la Floride. À North Miami Beach, les résidents de l’immeuble en copropriété de 156 unités Crestview Towers ont été évacués la semaine dernière. La structure, construite en 1972, a été jugée dangereuse en janvier, ont déclaré des responsables.

Le bâtiment restera inoccupé jusqu’à ce que l’association de copropriété soumette un rapport de recertification de 40 ans qui traite de tous les problèmes structurels et électriques, ont déclaré jeudi les responsables de la ville.

Bacon rapporté d’Arlington, Virginie. Collaborateurs : Antonio Fins et Mark Woods, Palm Beach Post ; The Associated Press