Nombre de morts à 4, Stacie Fang identifié

SURFSIDE, Floride – La recherche de survivants se poursuit deux jours après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages en bord de mer juste au nord de Miami, tuant au moins quatre personnes et laissant 159 autres disparus.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré à USA TODAY que les efforts de sauvetage se poursuivront « jusqu’à ce que nous sortions tout le monde de ces décombres ».

« Nous ne nous arrêterons pas. Vous pouvez compter sur nous pour continuer cette recherche jusqu’à ce que nous trouvions toutes les personnes vivantes dans ces décombres. »

Tard vendredi, une odeur électrique brûlante a rempli l’air et des photos de personnes disparues étaient accrochées une nuit de clôture près des décombres. Des responsables ont déclaré qu’un incendie continuait de brûler sous les décombres, malgré les efforts pour l’éteindre.

Vers 1h30 du matin jeudi, une aile de l’immeuble résidentiel de Surfside, en Floride, s’est effondrée dans un rugissement. Sur des séquences vidéo capturées à proximité, le centre du bâtiment a semblé tomber en premier, avec une section la plus proche de l’océan vacillant et descendant quelques secondes plus tard alors qu’un énorme nuage de poussière engloutit le quartier.

On ignore encore pourquoi le bâtiment s’est effondré. Les chercheurs et les ingénieurs interrogés par USA TODAY ont souligné diverses possibilités, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’effet corrosif de l’eau salée, la stabilité du sol sous-jacent ou des questions plus banales comme une construction de mauvaise qualité ou une surveillance laxiste.

Vendredi soir, la ville de Surfside a publié sur son site Internet plusieurs documents relatifs à l’effondrement du bâtiment. Aucun des documents ne semble contenir de détails qui expliqueraient l’effondrement du bâtiment en bord de mer, mais révèle plusieurs problèmes potentiellement graves.

Voici ce que l’on sait samedi :

Première victime identifiée comme étant Stacie Fang

Le nombre de morts dans l’immeuble en copropriété effondré est de quatre samedi matin. Vendredi, des proches ont publié une déclaration identifiant l’une des personnes décédées comme étant Stacie Fang. Son fils, Jonah Handler, a été sauvé des décombres quelques heures après l’effondrement.

Fang, 54 ans, est décédé dans un hôpital des suites de blessures contondantes, a déclaré le bureau du médecin légiste à NPR.

Le garçon a été secouru par Nicholas Balboa, qui promenait son chien près des bâtiments vers minuit lorsqu’il a entendu le sol trembler, suivi d’un fort fracas. Il s’est approché des tas de béton et de métal et a entendu un cri.

Balboa a déclaré avoir vu des petits doigts sortir du béton cassé et avoir entendu la voix d’un garçon dire: « Est-ce que quelqu’un peut me voir? » Balboa a déclaré qu’il avait escaladé les décombres pour atteindre le garçon, identifié plus tard comme étant Handler.

« Il disait juste : ‘S’il te plaît, ne me quitte pas, s’il te plaît, ne me quitte pas.’ Je lui ai dit : ‘Nous n’irons nulle part. Nous serons là », a déclaré Balboa.

— Gabriela Miranda et Rachel Aretakis, USA AUJOURD’HUI

« S’il vous plaît, ne me quittez pas » :Un garçon piégé dans les décombres d’un condo en Floride a été sauvé par un homme qui promenait un chien

Les rapports d’inspection de la copropriété détaillent la «détérioration du béton»

Une douzaine de documents ont été publiés vendredi soir sur le site Web de la ville de Surfside datant de 2018. Bien qu’aucun ne semble contenir de détails qui expliqueraient l’effondrement du bâtiment en bord de mer, beaucoup révèlent plusieurs problèmes potentiellement graves.

Les rapports, certains de quelques pages seulement et d’autres de plus de 300, vont des plans détaillés aux permis de réparation du béton à un avis de courtoisie rappelant aux résidents d’éteindre les lumières extérieures afin que les bébés tortues ne soient pas confuses lorsqu’elles éclosent et ne le font pas. à la sécurité de l’océan.

Un rapport d’inspection du 8 octobre 2018 a révélé des fissures et des écaillages « abondants » des colonnes, des poutres et des murs du garage sous la tour qui sont tombés au sol. L’écaillage fait référence à la détérioration du béton, provoquant parfois l’écaillage et l’exposition des barres d’armature en acier appelées barres d’armature.

« Des fissures et des éclats abondants à des degrés divers ont été observés dans les colonnes, les poutres et les murs en béton » du garage de stationnement du rez-de-chaussée, selon un rapport d’enquête structurelle sur le terrain de Morabito Consultants.

Il semble que les plans visant à corriger ces problèmes n’aient été solidifiés qu’en avril de cette année, bien que le rapport original ait été publié en octobre 2018.

« Bien que certains de ces dommages soient mineurs, la plupart de la détérioration du béton doit être réparée en temps opportun », note le rapport. Lire la suite ici.

— Elizabeth Weise et Kyle Bagenstose, USA AUJOURD’HUI

De multiples facteurs pourraient avoir contribué, selon les experts

Les chercheurs et les ingénieurs tentent de comprendre ce qui a causé l’effondrement du bâtiment tôt le matin et ce que cela pourrait signifier pour d’autres gratte-ciel vieillissants le long de la côte de la Floride et du reste du pays.

Pour l’instant, il n’y a pas de réponses claires. USA TODAY s’est entretenu vendredi avec plus d’une dizaine d’experts sans trouver de consensus. Certains ont souligné l’élévation du niveau de la mer et l’effet corrosif de l’eau salée apportée par les marées montantes. D’autres se sont interrogés sur la stabilité du sol sous-jacent ou sur des questions plus banales comme une construction de mauvaise qualité ou une surveillance laxiste.

Sur ce point, les experts étaient tous d’accord : il faudra beaucoup de temps pour discerner exactement comment et pourquoi la tour Champlain Sud s’est effondrée et que, une fois les réponses connues, elles sont susceptibles de provoquer des changements dans l’industrie du bâtiment.

« L’ensemble de l’appareil réglementaire est en retard par rapport aux risques actuels », a déclaré Clinton Andrews, professeur d’urbanisme et directeur du Center for Green Building de l’Université Rutgers. « Je pense que le cas en Floride illustre ce problème. » Lire la suite ici.

— Kyle Bagenstose, Elizabeth Weise, Erin Mansfield, Aleszu Bajak, États-Unis AUJOURD’HUI

Les familles attendent des nouvelles de 159 personnes toujours portées disparues

Les responsables ont déclaré qu’ils ne savaient toujours pas exactement combien d’habitants ou de visiteurs se trouvaient dans le bâtiment au moment de sa chute, mais ils essayaient de localiser 159 personnes qui étaient considérées comme disparues et qui pouvaient ou non être présentes.

Beaucoup de disparus ont des racines dans le monde entier, et parmi eux se trouvent des Juifs orthodoxes de Russie, des Américains d’origine argentine et la sœur de la première dame du Paraguay.

Une vingtaine de Juifs figurent parmi les disparus, dont certains de nationalité israélienne, a déclaré Maor Elbaz-Starinsky, consul général d’Israël à Miami, à USA TODAY.

22 autres personnes sont portées disparues en provenance d’Argentine, du Venezuela, d’Uruguay et du Paraguay, dont des proches de la première dame paraguayenne Silvana de Abdo Benítez. En savoir plus sur les disparus, y compris une liste de noms, ici.

Contribution : Associated Press ; Grace Hauck, Ryan Miller, Christal Hayes, USA AUJOURD’HUI.