Nombre de fois que chaque équipe MLS est à la télévision en 2023

Les têtes parlantes de la MLS telles que continuent d’évangéliser que la ligue a plus de parité que les autres compétitions. Cependant, en ce qui concerne les émissions de télévision sur le réseau pour lequel il travaille, il n’y a pas de parité. Au lieu de cela, en tant que seul diffuseur de télévision MLS encore debout, FOX Sports a ses favoris. Par exemple, en ce qui concerne le nombre de fois que chaque équipe MLS est à la télévision, plusieurs équipes sont laissées de côté sans diffusion nationale pour la saison MLS 2023.

Par exemple, si vous êtes fan du Houston Dynamo, du CF Montréal, du Toronto FC ou de Vancouver, aucun de vos matchs n’est disponible à la télévision. Au lieu de cela, chaque jeu sera diffusé via le Season Pass MLS d’Apple pour 99 $ / an (ou 14,99 $ par mois).

Nombre de fois que chaque équipe MLS passe à la télévision

Les horaires de télévision sont toujours sujets à changement. Cependant, voici le nombre de matchs que chaque équipe peut s’attendre à voir en 2023, au moment de la presse.

United d’Atlanta 6 LAFC 6 LA Galaxie 6 Bois de Portland 6 Sondeurs de Seattle 6 Austin 4 Nashville 4 Minnesota United 3 Ville d’Orlando 3 Union de Philadelphie 3 Sporting KC 3 Saint Louis 3 Équipage Colomb 2 Dallas 2 Charlotte 1 Chicago 1 Cincinnati 1 Rapides du Colorado 1 DC United 1 InterMiami 1 Nouvelle-Angleterre 1 FC de New York 1 Red Bulls de New York 1 Véritable lac salé 1 Tremblements de terre de San José 1 Houston 0 Montréal 0 Toronto 0 Vancouver 0

Voici la liste des jeux programmés pour la télévision, au moment de mettre sous presse, pour 2023:

25 février – Nashville SC contre NYCFC – FOX et fuboTV

26 février – Seattle Sounders contre Colorado Rapids – FS1 et fuboTV

4 mars – LAFC contre Portland Timbers – FOX et fuboTV

11 mars – Charlotte FC contre Atlanta United – FOX et fuboTV

18 mars – Seattle Sounders contre LAFC – FOX et fuboTV

25 mars – Portland Timbers contre LA Galaxy – FOX et fuboTV

1er avril – LA Galaxy contre Seattle Sounders – FOX et fuboTV

8 avril – LAFC contre Austin FC – FOX et fuboTV

16 avril – LA Galaxy contre LAFC – FOX et fuboTV

23 avril – Atlanta United contre Chicago Fire – FS1 et fuboTV

29 avril – Nashville SC contre Atlanta United – FOX et fuboTV

30 avril – Minnesota United contre FC Dallas – FS1 et fuboTV

7 mai – Sounders de Seattle contre Sporting Kansas City – FOX et fuboTV

14 mai – LA Galaxy vs San Jose Earthquakes – FS1 et fuboTV

17 mai – Union de Philadelphie contre DC United – FS1 et fuboTV

20 mai – St. Louis City contre Sporting Kansas City – FS1 et fuboTV

28 mai – Sporting Kansas City contre Portland Timbers – FOX et fuboTV

28 mai – Nashville SC contre Columbus Crew – FS1 et fuboTV

31 mai – Atlanta United contre New England Revolution – FS1 et fuboTV

3 juin – Seattle Sounders contre Portland Timbers – FOX et fuboTV

11 juin – St. Louis City contre LA Galaxy – FOX et fuboTV

11 juin – Portland Timbers contre FC Dallas – FS1 et fuboTV

2 juillet – Atlanta United contre Philadelphia Union – FOX et fuboTV

15 juillet – Atlanta United contre Orlando City – FS1 et fuboTV

20 août – Columbus Crew vs FC Cincinnati – FS1 et fuboTV

20 août – St. Louis City contre Austin FC – FS1 et fuboTV

27 août – Minnesota United contre Seattle Sounders – FOX et fuboTV

3 septembre – Union de Philadelphie contre New York Red Bulls – FS1 et fuboTV

17 septembre – Austin FC contre Portland Timbers – FS1 et fuboTV

24 septembre – Orlando City vs Inter Miami – FS1 et fuboTV

24 septembre – Austin FC contre LA Galaxy – FS1 et fuboTV

1er octobre – LAFC contre Real Salt Lake – FS1 et fuboTV

4 octobre – Nashville SC contre Orlando City – FS1 et fuboTV

4 octobre – LAFC contre Minnesota United – FS1 et fuboTV