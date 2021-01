Le nombre de distributeurs automatiques de billets gratuits a diminué de près d’un quart au cours des trois dernières années, selon les chiffres.

Les données publiées par Link, l’opérateur du réseau de distributeurs automatiques de billets, ont montré que le nombre de guichets automatiques gratuits est passé de 54599 à la fin de 2017 à 41727 à la fin de l’année dernière, soit une baisse de 23%. Rien qu’en 2020, 3628 machines gratuites ont été perdues.

Groupe de consommateurs Lequel? a déclaré que ce déclin des distributeurs automatiques de billets faciles d’accès risquait de couper 10 millions de personnes qui ne sont pas prêtes ou ne peuvent pas abandonner les billets et les pièces.

Il a écrit aux plus grandes banques du Royaume-Uni pour les exhorter à clarifier leur engagement à l’égard de deux systèmes soutenant les distributeurs automatiques et les services bancaires postaux aussi longtemps qu’il faudra au gouvernement pour légiférer pour protéger l’accès aux espèces.

Anabel Hoult, PDG de Which?, A déclaré: «S’il ne fait aucun doute que plus de personnes que jamais peuvent bénéficier de la banque numérique, cela n’enlève rien à la nécessité de fournir un accès raisonnable aux espèces pour les millions qui en ont besoin.»

Un porte-parole de UK Finance, l’organisme de commerce bancaire, a déclaré que le secteur était «déterminé à faire en sorte que l’argent liquide reste gratuit et largement accessible à ceux qui en ont besoin» et travaille avec les régulateurs sur une «solution pour tous les secteurs».

Natalie Ceeney, qui a dirigé la revue Access to Cash, a déclaré: «Le cash est trop important pour être laissé uniquement aux forces du marché. Nous avons besoin que les banques et les régulateurs se mobilisent maintenant et s’engagent à prendre des mesures concrètes pour protéger les liquidités. »

Le gouvernement a promis une législation pour protéger l’accès aux espèces et teste actuellement un système de remise en argent dans les magasins sans achat.