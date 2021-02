Nomadland transforme l’iconographie américaine à l’envers

Frances McDormand dans Nomadland. | Photos du projecteur

Avec Frances McDormand, c’est un portrait douloureux de personnes errantes dans un pays qui les a abandonnées.

Certaines métaphores structurent l’imaginaire américain. La maison avec la clôture blanche, soi-disant le rêve de tout le monde. Le cow-boy, partant seul à travers le paysage, accompagné uniquement de son fidèle cheval et de son chapeau de dix gallons. Les pionniers, roulant dans des chariots branlants à travers la prairie avec tous leurs biens terrestres, se dirigèrent vers une vie meilleure. L’homme autodidacte et travailleur.

Chacune de ces images représente une valeur ostensiblement américaine: l’aventure, le courage, l’esprit d’entreprise, le bootstrap, l’espoir que quelque chose de mieux sera toujours juste au-delà de l’horizon. L’idée que le domaine est égal et généreux pour tous ceux qui sont prêts à travailler – et, inversement, que le remède aux temps difficiles est le travail.

Nomadland évoque et réécrit ces thèmes culturels en racontant sa propre histoire, qui contredit les métaphores avec la réalité. Basé en partie sur le livre non fictionnel de Jessica Bruder en 2017 Nomadland: survivre à l’Amérique au XXIe siècle, et écrit et réalisé par Chloé Zhao, c’est un regard perçant sur un pays qui devient de moins en moins habitable pour ses hommes et femmes plus âgés, et plus avare de savoir qui peut rêver. Et, fondamentalement, c’est un portrait poignant d’un cœur brisé.

Frances McDormand joue Fern, l’un d’un nombre croissant de seniors américains qui se retrouvent, à la fin d’une longue vie à travailler dur, avec très peu de choses à montrer. Le texte au début du film nous apprend qu’en 2011, face à une baisse de la demande de plaques de plâtre, US Gypsum a fermé son usine d’Empire, dans le Nevada, qui était une ville d’entreprise depuis 88 ans. En l’espace de six mois, la ville a été décimée – si bien que son code postal a été entièrement abandonné.



Photos du projecteur Frances McDormand dans Nomadland.

Tout cela est vrai, et beaucoup de gens qui peuplent Nomadland sont réels aussi. Ce n’est pas un documentaire, mais ce n’est pas vraiment de la fiction non plus. Presque tout le monde dans le film se joue. Lorsque US Gypsum a fermé son usine d’Empire, 95 emplois se sont évaporés. L’entreprise a fermé la ville et a dit aux travailleurs qui y vivaient qu’ils devaient partir, puisque l’entreprise possédait également les maisons. À un moment donné, l’endroit avait un aéroport, une garderie, une piscine publique, un terrain de golf. À la mi-2011, c’était une ville fantôme.

Gauche sans option mais pour partir, Fern achète une grande camionnette, entrepose ses affaires et prend la route sinueuse vers un entrepôt d’Amazon. Elle et d’autres travailleurs saisonniers habiteront dans leurs véhicules dans un parc de VR et emballeront des boîtes pendant la saison des fêtes occupée dans le cadre du programme CamperForce de l’entreprise. Quand c’est fini, ils passent au travail suivant.

Linda May, l’amie de Fern, la conseille à un rassemblement annuel de «nomades», comme l’appellent les travailleurs saisonniers âgés itinérants. Cela s’appelle le «Rubber Tramp Rendezvous», dirigé par Bob Wells, qui, via sa chaîne YouTube et d’autres moyens, a créé un réseau de personnes comme Fern, qui vivent dans leurs véhicules (Wells est un «vandweller» autoproclamé) et quittent de lieux en lieux. Lors de la réunion, ils rompent le pain ensemble, échangent des choses dont ils n’ont plus besoin et partagent des techniques dont vous avez besoin pour savoir si vous vivez hors de votre voiture ou fourgonnette. Comment se protéger. Comment se garer discrètement dans une ville. Comment utiliser au mieux un seau comme toilette. Ils ne se plaignent pas de ce qu’ils n’ont pas; ils se concentrent sur leur libération de la «tyrannie du dollar».

Penser ce style de vie comme «liberté» – il y a un autre idéal américain – pourrait en retirer un peu de piquant pour les gens qui, comme Fern, qui n’ont pas exactement fait le choix de n’avoir presque pas d’argent. Une femme au Rendez-vous parle de passer toute sa vie à travailler et à élever ses enfants, pour découvrir, lorsqu’elle a atteint la soixantaine, que ses prestations de sécurité sociale s’élevaient à 550 dollars par mois. Fern sait que le sien ne suffira pas à vivre et cherche un travail stable, mais il n’y a tout simplement pas de travail régulier à faire. Qu’elle veuille ou non une maison, son seul choix est de vivre la vie de nomade.

Les gens autour d’elle ont des histoires similaires; dans le film, ils sont principalement joués par des personnes décrivant leur expérience réelle. La forme hybride fiction-non-fiction de la narration (que Zhao a utilisée pour la dernière fois dans son film de 2017 Le cavalier) permet à la communauté nomade de raconter sa propre histoire au milieu de Fern, et mêle la douleur et la joie à l’authenticité et à la compréhension durement acquise.

Ce n’est pas que de la non-fiction, cependant; au Rendez-vous, Fern rencontre également Dave (David Strathairn), et elle ne cesse de le croiser au cours de ses voyages. Ils nouent une amitié. Vous commencez à penser qu’ils pourraient créer une romance. Mais ce n’est pas le genre de film qui répond aux attentes, et Fern n’est pas le genre de femme qui le fait non plus.



Photos du projecteur Frances McDormand et David Strathairn dans Nomadland.

Nomadland est si discret, si délicatement conçu, que ce n’est qu’à mon deuxième visionnement que j’ai compris quelque chose de vital: c’est surtout un film sur le deuil, le chagrin et la perte. Le mari bien-aimé de Fern est mort avant l’Empire. Elle n’a pas complètement traité ce deuil, ni la cascade de pertes qui a suivi. Au Rendez-vous, Bob rappelle à Fern – qui est dure, déterminée et autonome, comme un cow-boy – qu’elle a perdu son mari, sa ville, son «village», ses amis. «Ce genre de perte n’est jamais facile», dit-il.

Tous les nomades ont subi une sorte de perte. Celui de Fern est aigu, et McDormand le garde bien cousu dans ses traits. Fern sourit et rit, et elle est enjouée; elle est gentille avec les gens qu’elle rencontre et elle semble, à première vue, être heureuse seule. Mais sa solitude est un bouclier contre trop de soins, contre la souffrance à nouveau. Lorsque vous perdez quelqu’un, il est beaucoup plus facile d’arrêter et de ne laisser personne d’autre entrer.

Les paysages contre lesquels l’histoire de Fern se déroule sont à couper le souffle et énormes – le vide caverneux et les pics et couchers de soleil saisissants de l’Ouest américain. C’est un langage visuel qui apparaît le plus souvent dans les occidentaux, souvent pour souligner la petitesse des figures humaines contre l’immensité de la possibilité. Dans Nomadland, les mêmes paysages magnifiques soulignent la solitude à couper le souffle d’une vie comme celle de Fern.



Photos du projecteur Frances McDormand dans Nomadland.

À la fin du film, la sœur de Fern, ressentant le besoin de défendre son frère contre une paire d’agents immobiliers qui semblent offensés par la suggestion de Fern selon laquelle l’accession à la propriété n’est pas tout ce qu’elle est censée être, dit qu’elle pense que ce que font les nomades est comme les pionniers – qu’ils «font partie d’une tradition américaine». Le visage de Fern se resserre un peu.

Parce que oui, elle fait partie d’une tradition américaine. Elle est fière de son autonomie, de sa force, de la communauté qu’elle construit lentement. Mais elle est aussi blessée et affligée de la perte d’un rêve, une communauté qu’elle aimait autrefois et qui a disparu car elle n’était plus rentable pour une grande entreprise. C’est aussi une tradition américaine. Travaillez dur toute votre vie pour découvrir qu’il n’y a plus de travail pour vous et que vous ne pouvez pas non plus vous permettre de vivre. Que le rêve américain n’est pas pour tout le monde.

Nomadland est douloureusement belle et triste, un travail profond d’empathie de Zhao. C’est une véritable élégie, une complainte pour les morts, une aspiration pour les perdus. Il n’y a aucune trace de sentimentalité dans Fern ou dans Nomadland – seulement un besoin de se souvenir et de continuer à vivre. Mais vous pouvez détecter un soupçon de colère dans le film contre un pays qui, comme Bob le dit au Rendez-vous, pourrait traiter ses seniors de la classe ouvrière comme des «bêtes de somme», exhorté à travailler dur, puis simplement épuisé et mis à l’écart pâturage. Qu’ils trouvent la communauté les uns avec les autres est nécessaire et bon. Mais cela n’efface pas la grande tragédie qui les envoie trop souvent sur la route en premier lieu.

Nomadland joue dans certains cinémas et streaming sur Hulu.