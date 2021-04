Avec un hurlement de son actrice principale, «Nomadland», un drame sur les travailleurs itinérants de l’Ouest américain, a été nommé meilleur film.

L’histoire de la veuve, interprétée par Frances McDormand, qui prend la route au milieu de la récession dans l’Ouest américain, le film a remporté les honneurs toute la saison des récompenses. Dans son discours d’acceptation de la meilleure image, la star, qui a également été nommée meilleure actrice, a hurlé, mais a d’abord exhorté le public à « s’il vous plaît regardez notre film sur le plus grand écran possible, et un jour très, très bientôt, emmenez tout le monde que vous connaissez dans un théâtre, côte à côte dans cet espace sombre, et regardez tous les films qui sont représentés ici ce soir.

Le film a été réalisé par la cinéaste d’origine chinoise Chloé Zhao, qui plus tôt dans la soirée a été nommée meilleure réalisatrice. Ce n’est que le deuxième film d’une réalisatrice à remporter le premier trophée d’Hollywood (le premier était «The Hurt Locker» de Kathryn Bigelow en 2010). «Nomadland» est également le premier lauréat du meilleur film réalisé par une femme de couleur.

En acceptant le prix, Zhao a remercié «toutes les personnes que nous avons rencontrées sur la route», et a ajouté: «Merci de nous avoir appris le pouvoir de la résilience et de l’espoir et de nous avoir rappelé à quoi ressemble la vraie gentillesse.»