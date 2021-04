LONDRES – «Nomadland», le film de Chloé Zhao sur une femme forcée de rejoindre le nombre croissant d’Américains vivant dans des fourgonnettes à la recherche d’un travail, a été le grand gagnant des EE British Academy Film Awards à Londres dimanche.

Il a été nommé meilleur film à l’équivalent britannique des Oscars, mieux connu sous le nom de BAFTA, battant les goûts de «The Trial of the Chicago 7» d’Aaron Sorkin et de la très médiatisée «Promising Young Woman», avec Carey Mulligan.

Zhao a également été nommé meilleur réalisateur, tandis que Frances McDormand, la star de «Nomadland», a remporté le prix de la meilleure actrice. Le film, qui a été très apprécié par la critique britannique pour son « portrait délicat et incisif d’une vie vécue sur la route», A également remporté le prix de la meilleure cinématographie.