Et tandis que McDormand est nominée pour le prix de la meilleure actrice des Screen Actors Guild, «Nomadland» n’a pas réussi à gagner une nomination pour la meilleure distribution dans la SAG. Ces récompenses, qui auront lieu le 4 avril, pourraient donner une chance aux meilleurs nominés «Minari» et «The Trial of the Chicago 7», dont les ensembles ont réussi à remporter des nominations.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy