Nomadland fait briller une lueur chaleureuse sur ces personnes autrement inaperçues

NOMADE

(12A) 110 minutes

★★★★ ☆

IL y a des gens qui passent inaperçus. Nos yeux brillent sur leurs vêtements fades, ils bougent lentement et ils travaillent dans des emplois cachés à la plupart.

Ce sont ces personnes sur lesquelles se concentre la scénariste-réalisatrice de Nomadland, Chloe Zhao.

Les baby-boomers aux cheveux beiges et aux cheveux gris sont une nouvelle tribu en Amérique: les nomades, une génération dont la sécurité financière a été réduite en miettes par le krach économique de 2008.

Ils n’ont pas les moyens de prendre leur retraite ou de gérer une maison. Alors ils parcourent le pays en camping-car, pour trouver des emplois saisonniers.

Nous rencontrons Fern (Frances McDormand) qui passe dans un vaste entrepôt Amazon. Elle est une veuve robuste qui travaillait comme enseignante suppléante à Empire, dans le Nevada, avant la fermeture de l’usine qui employait la plupart des habitants.

Plein d’émotions

Maintenant seule, sa maison est une minuscule fourgonnette délabrée avec quelques biens précieux et un lit trop petit pour rester à plat. Fern semble accepter tout cela sans s’apitoyer sur elle-même.

«J’aime le travail», répond-elle lorsqu’un recruteur lui demande pourquoi elle n’a pas pris sa retraite. Et elle le fait. Jamais gémissant ou stressé, nous voyons Fern retourner méthodiquement des hamburgers, emballer des boîtes, pelleter des pierres et frotter des loos.

McDormand joue cette femme ingénieuse avec un équilibre parfait entre sévérité et vulnérabilité et a mérité un autre Oscar.

Comme ses rôles dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri et Olive Kitteridge, elle traite magistralement le rôle complexe d’une femme forte, modeste et secrète qui cache un sac plein d’émotions derrière son front plissé.

Sa performance est époustouflante, mais aussi celles d’un mélange éclectique de personnes qu’elle rencontre sur la route, principalement jouées par de vrais nomades. Eux aussi sont des gens assidus qui ont stoïquement accepté leur nouveau mode de vie, ce qui semble parfois étrangement enviable.

Avec peu de biens, ils se soucient profondément de ce qu’ils ont. Ce sont des gens gentils, prudents et bons qui se réunissent pour partager de la nourriture, s’entourer de la nature et donner un sens à la vie dans laquelle ils ont été jetés.

Fern devient presque accro au style de vie et à la solitude qu’il apporte, choisissant sa propre entreprise plutôt que d’être avec les autres.

Cela peut sembler sombre, mais Nomadland fait briller une lueur chaleureuse sur ces personnes autrement inaperçues si souvent laissées dans l’obscurité.

Sur Star sur Disney + à partir d’aujourd’hui et dans les cinémas le 17 mai.

TOM CLANCY’S SANS REMORSE

(15) 108 minutes

★★★ ☆☆

Si vous évaluez les câpres d’action en utilisant un ratio de fusillade par scène, cette adaptation d’Amazon d’un best-seller de Tom Clancy, un spin-off de sa longue série Jack Ryan, devrait frapper la vedette.

Frappant directement avec une opération de piqûre dramatique de l’US Navy SEAL à Alep, en Syrie, il y a des batailles de coups de feu du début, qui ont à peine cessé pendant la durée de ce thriller sinueux.

Lorsque des agents russes tuent des militaires impliqués dans cette mission, le chef John Kelly (Michael B Jordan) survit à une tentative d’assassinat, mais découvre ensuite sa partenaire enceinte Pam assassinée dans son lit.

Déterminé à se venger des assassins, il s’associe à son compatriote SEAL Karen Greer (Jodie Turner-Smith) et à l’agent de la CIA Robert Ritter (Jamie Bell) pour se retrouver pris entre deux feux (littéralement) d’une sombre conspiration américano-russe qui va plus loin qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer.

Il y a tout le suspense que vous pourriez demander.

Jordan est une présence dominante en tant que notre héros qui, lorsqu’il n’esquive pas les balles, traverse des flammes déchaînées et échappe aux crashs d’avion dans les eaux agitées de l’ennemi à la recherche de la vérité.

Guy Pearce ajoute de l’ombre en tant que secrétaire à la Défense Thomas Clay et au milieu du combat non-stop, l’intrigue vous laissera deviner jusqu’à la toute fin.

Sur Amazon Prime Video

LES MITCHELLS VS. LES MACHINES

(PG) 112 minutes

★★★ ☆☆

LA rage des machines est bien réelle dans cette émeute animée Technicolor.

Nous rencontrons le clan Mitchell, dont la fille adolescente ringarde Katie (Abbi Jacobson) passe son temps à faire des vidéos en ligne mettant en vedette le carlin de la famille dans le rôle de «Dog Cop».

Quand elle décroche une place à l’école de cinéma, le père technophobe Rick (Danny McBride) décide d’y emmener Katie lors d’un road trip en famille.

Mais cela se transforme en une apocalypse robotique lorsque tous les appareils intelligents du monde prennent vie et mettent en scène un coup d’État, mené par l’assistant virtuel vengeur d’Alexa devenu voyou «PAL» (Olivia Colman).

Alors que les appareils activent l’humanité – de manière choquante, même en désactivant le wifi dans le monde entier – seuls les Mitchell peuvent sauver la situation.

Le scénario du réalisateur Mike Rianda, co-écrit avec Jeff Rowe, est frais, chaleureux et amusant, rempli d’observations intelligentes sur la façon dont la technologie a changé la façon dont nous communiquons.

Des réflexions spirituelles sur les divisions intergénérationnelles amèneront les préadolescents et les parents à acquiescer – bien que l’utilisation ici de filtres à l’écran, de vidéos virales et de mash-ups d’écran soit criarde ou révolutionnaire dépend probablement de votre âge.

Alors que Linda (Maya Rudolph), la mère obsédée d’Instagram de Katie, réfléchit à haute voix: «Qui aurait pensé qu’une entreprise de technologie n’aurait pas nos meilleurs intérêts à cœur?»