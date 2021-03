Une cérémonie de Golden Globe socialement distancée a débuté la saison des récompenses de cette année dimanche avec les meilleurs gongs allant à «Nomadland», «Borat Subsequent Moviefilm», «The Crown» et «Schitt’s Creek».

La 78e édition des Golden Globe Awards de la Hollywood Foreign Press Association – organisée par Tina Fey et Amy Poehler de différents côtés du pays – a vu les nominés à domicile apparaître par vidéo à distance. Il a également été critiqué pour son manque de diversité.

Le prix du meilleur film dramatique de la soirée a été décerné au road movie élégiaque de Chloé Zhao «Nomadland», un film occidental traversant des bouleversements économiques et des deuils personnels. Zhao, une cinéaste née en Chine, est devenue la première femme d’origine asiatique à remporter le prix du meilleur réalisateur. Elle n’est que la deuxième femme de l’histoire des Globes à gagner, et la première depuis que Barbra Streisand a gagné pour «Yentl» en 1984.

«Pour moi, Nomadland est un pèlerinage à travers le chagrin et la guérison», a déclaré Zhao, acceptant les prix à distance. «Pour tous ceux qui ont traversé ce voyage difficile et magnifique à un moment de leur vie, c’est pour vous.»

Netflix gagne gros

Avec un tapis rouge annulé et des stars prononçant des discours depuis le canapé, les Globes du dimanche n’avaient que peu de leur saveur typiquement mousseuse. Mais ils ont continué, néanmoins, avec des gagnants en sueurs et des chiens en tours, dans une pandémie qui a sapé presque tout le glamour d’Hollywood.

Face à une concurrence de studio traditionnelle limitée, les services de streaming ont dominé les Globes comme jamais auparavant – même si le premier prix est allé à une source familière si elle a été renommée: Searchlight Pictures, anciennement le label spécialisé Fox de « 12 Years a Slave » et « The Shape of Water » maintenant propriété de la Walt Disney Co.

«Borat Subsequent Moviefilm» d’Amazon – l’un des rares films nominés tournés en partie pendant la pandémie – a remporté le prix du meilleur film, comédie ou comédie musicale. Sa star, le comédien guérillero Sacha Baron Cohen, a également remporté le prix du meilleur acteur dans une comédie. Faisant référence au tristement célèbre camée de Rudy Giuliani, Baron Cohen a remercié «un nouveau talent venu de nulle part et qui s’est avéré être un génie de la comédie».

« Je veux dire, qui pourrait obtenir plus de rires en une seule décompression », a-t-il déclaré.

Netflix, qui a remporté 42 nominations, a remporté les meilleurs prix télévisés. «La Couronne», comme prévu, a remporté la meilleure série dramatique, ainsi que des victoires d’acteur pour Josh O’Connor (Prince Charles), Emma Corrin (Princesse Diana) et Gillian Anderson (Margaret Thatcher). «The Queen’s Gambit» a remporté la meilleure série limitée et la meilleure actrice de la catégorie pour Anya Taylor-Joy. «Schitt’s Creek», la série télévisée pop qui a trouvé un public plus large sur Netflix, a remporté la meilleure série humoristique pour sa dernière saison. Catherine O’Hara a également remporté la meilleure actrice dans une série comique.

Chadwick Boseman, comme prévu, a remporté à titre posthume le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa dernière performance, dans l’adaptation d’August Wilson «Ma Rainey’s Black Bottom» – une sortie de Netflix. L’épouse de Boseman, Taylor Simone Ledward, a accepté le prix avec émotion.

«Il remercierait Dieu. Il remercierait ses parents. Il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices », a déclaré Ledward. «Il disait quelque chose de beau, quelque chose d’inspirant.»

Apple TV + a remporté son premier prix majeur lorsqu’un sweat-shirt Jason Sudeikis a remporté le prix du meilleur acteur dans une série comique pour le streamer «Ted Lasso».

‘Nous avons notre propre travail à faire’

La télédiffusion NBC a commencé en écran partagé. Fey est monté sur scène au Rainbow Room de New York tandis que Poehler est resté à la maison habituelle des Globes au Beverly Hilton. Dans leurs remarques liminaires, ils ont géré leurs va-et-vient généralement bien chronométrés, même s’ils se trouvaient à près de 3 000 milles les uns des autres.

« J’ai toujours su que ma carrière se terminerait avec moi errant dans la Rainbow Room en faisant semblant de parler à Amy », a déclaré Fey. « Je pensais juste que ce serait plus tard. »

Ils sont apparus devant des participants masqués mais pas de stars. Au lieu de cela, les tables clairsemées – où la royauté hollywoodienne est généralement entassée et remplie d’alcool pendant le spectacle – étaient occupées par «des premiers intervenants et des travailleurs essentiels», comme l’a dit Fey.

Dans un cauchemar de production mais devenu familier pendant la pandémie, le premier lauréat de la soirée a accepté son prix tout en étant muet. Ce n’est qu’après que la présentatrice Laura Dern s’est excusée pour les difficultés techniques que Daniel Kaluuya, qui a remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour sa performance en tant que leader des Black Panther Fred Hampton dans «Judas and the Black Messiah», a obtenu son discours. son doigt à la caméra et a dit: « Vous me faites sale! »

L’improvisation pandémique n’était qu’une partie du contrôle des dégâts de la Hollywood Foreign Press Association, qui met en place les Globes. Après que le Los Angeles Times ait révélé qu’il n’y avait pas de membres noirs dans l’organe de vote de 87 personnes de la HFPA, l’association de presse a subi une pression croissante pour se refondre et mieux refléter l’industrie dans laquelle elle exerce une influence.

Cette année, aucun des films dirigés par les Noirs les plus acclamés – «Ma Rainey’s Black Bottom», «One Night in Miami», «Judas and the Black Messiah», «Da 5 Bloods» – n’a été nominé pour le prix du meilleur film des Globes. . Alors que le HFPA se battait potentiellement pour sa vie à Hollywood, les Globes du dimanche faisaient partie de la tournée d’excuses. Fey et Poehler ont rapidement abordé la question.

«Écoutez, beaucoup d’ordures voyantes ont été nominées, mais cela arrive», a déclaré Poehler. «C’est comme leur truc. Mais un certain nombre d’acteurs noirs et de projets dirigés par des Noirs ont été négligés.

Dans la première demi-heure de la diffusion télévisée de NBC, des membres de l’association de presse sont apparus sur scène pour promettre un changement. «Nous reconnaissons que nous avons notre propre travail à faire», a déclaré la vice-présidente Helen Hoehne. «Nous devons avoir des journalistes noirs dans notre organisation.»

On ne sait pas si ces déclarations – ainsi qu’un groupe diversifié de gagnants – ont fait suffisamment pour remédier à quoi que ce soit. Au moment où l’émission s’est terminée, Time’s Up a envoyé des lettres à la HFPA et à NBCUniveral pour en demander plus. «Les Globes ne sont plus dorés. Il est temps d’agir », a écrit Tina Tchen, présidente du groupe.

Pantalons de survêtement et chiens

Les circonstances du COVID-19 ont conduit à des anomalies lors de la remise des prix. Mark Ruffalo, apparaissant à distance, a remporté le prix du meilleur acteur dans une série limitée pour « I Know This Much Is True » avec ses enfants célébrant derrière lui et sa femme, Sunrise Coigney, assis à côté.

Lee Isaac Chung, scénariste-réalisateur du tendre drame familial américano-coréen «Minari» (un film que la HFPA a été critiqué pour avoir jugé inéligible à son premier prix en raison de son dialogue non anglais), a accepté le prix du meilleur film en langue étrangère tandis que sa jeune fille l’a embrassé. « C’est la raison pour laquelle j’ai fait ce film », a déclaré Chung.

John Boyega, acteur de soutien gagnant pour sa performance dans l’anthologie «Small Axe» de Steve McQueen, a levé la jambe pour montrer qu’il portait un pantalon de survêtement sous sa veste blanche plus élégante. Jodie Foster (« La Mauritanienne ») a remporté l’un des plus gros Globes surprises, de la meilleure actrice de soutien d’un film, alors qu’elle était assise sur le canapé à côté de sa femme, Alexandra Hedison, et avec son chien, Ziggy sur ses genoux.

Même si les discours manquaient parfois de drame sans Hollywood réuni en un seul endroit, la représentation était un refrain courant. Faisant référence à la diversité de la HFPA, le présentateur et ancien gagnant Sterling K. Brown a commencé: «Merci. C’est formidable d’être Noir aux Golden Globes », a-t-il déclaré. « Retour. »

Jane Fonda, lauréate du prix Cecil B. DeMille, a parlé avec passion de l’expansion de la grande tente du divertissement pour tous. «L’art a toujours été non seulement en phase avec l’histoire, mais il a ouvert la voie», a déclaré Fonda. «Alors soyons des leaders.»

Parmi les autres récompenses, citons «Soul» de Pixar pour le meilleur film d’animation; Rosumund Pike a remporté la meilleure actrice dans une comédie ou un film musical pour «I Care a Lot»; Aaron Sorkin («Trial of the Chicago 7») pour le meilleur scénario; et, dans la plus grande surprise de la nuit, Andra Day («The United States vs . Billie Holiday « ) de la meilleure actrice dans un drame, battant Carey Mulligan ( » Promising Young Woman « ) et Frances McDormand ( » Nomadland « ).

Malgré des réactions négatives considérables avant le spectacle, les Globes ont persisté en raison de leur popularité (l’émission se classe au troisième rang des récompenses les plus regardées, après les Oscars et les Grammys), leur rentabilité (NBC a payé 60 millions de dollars pour les droits de diffusion en 2018) et parce que ils servent de matériel de marketing important pour les films en compétition et les espoirs aux Oscars.

Les Oscars auront lieu le 25 avril.