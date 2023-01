Noma ferme son restaurant de renommée mondiale. Est-ce l’avenir de la gastronomie ?

Comme ça arrive8:43Noma, mondialement connu, ferme son restaurant. Est-ce l’avenir de la gastronomie ?

Alors que l’un des restaurants les plus célèbres au monde ferme ses portes, un chef canadien qui y travaillait se demande s’il y a un avenir pour la gastronomie telle que nous la connaissons.

Noma – un restaurant de Copenhague connu pour ses plats somptueux et inventifs de 20 plats – a annoncé qu’il se transformerait en “une cuisine d’essai pionnière” en 2024.

Cela signifie que l’établissement gastronomique – qui a trois étoiles Michelin et a été nommé meilleur restaurant du monde par plusieurs publications – ne sera pas ouvert au public dans un avenir prévisible.

Son fondateur, le chef René Redzepi, dit qu’il pourrait y avoir des pop-ups Noma à un moment donné, et qu’il finira par rentrer chez lui pour “faire une saison à Copenhague”. Mais dans l’ensemble, il a dit au New York Times le modèle gastronomique moderne qu’il a contribué à créer est “non durable”.

David Zilber est d’accord. Originaire de Toronto, il a été directeur du laboratoire de fermentation du Noma de 2016 à 2020. Voici une partie de sa conversation avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Selon vous, qu’est-ce qui se cache derrière la décision de passer de la gestion d’un restaurant à Noma existant en tant que laboratoire alimentaire ?

J’ai travaillé au Noma pendant plus de six ans et j’avais l’impression d’en avoir 18. René le fait depuis 20 ans, donc ça doit en avoir l’air d’en avoir 60. Alors je comprends.

À quel point est-il difficile de réussir ce que vous les gars [pulled] désactivé?

Cela ressemblait peut-être à un entraînement pour les Marines.

C’était comme si ce niveau de dévouement, mais aussi d’endurance physique, était nécessaire pour faire le travail selon les normes nécessaires pour être le meilleur restaurant du monde. Se lever à cinq heures du matin pour être à la porte à 5h50, partir plus tard dans la journée à 1h30 du matin après avoir récuré la cuisine parce que quelque chose n’était pas assez propre.

Ce furent six années exigeantes, mais aussi extrêmement enrichissantes.

Donnez-nous un aperçu de ce que serait l’expérience pour [Noma diners].

En tant que dîneur, c’est un peu comme ouvrir la porte d’un placard et trouver Narnia de l’autre côté. Au-delà des bagages et des idées préconçues qui pourraient survenir en arrivant aux portes de quelque chose qui est considéré comme le meilleur au monde… lorsque vous mettez un pied dans le bâtiment, vous êtes immédiatement transporté sur des montagnes russes à travers les biomes, les saveurs et les histoires. et paysages.

Cela semble prétentieux et cela semble banal, mais lorsque vous êtes réellement là et que cela se produit, vous êtes également accueilli avec le service le plus désarmant que vous ayez jamais connu. Comme si votre copain de votre dortoir universitaire au bout du couloir vous apportait une assiette de quelque chose qui a pris 36 heures à faire.

Il fallait aimer ce que l’on faisait pour y travailler et offrir à ces invités des expériences qu’ils n’oublieraient jamais. C’est pourquoi, en fin de compte, au moment où vous terminez votre repas de 18 ou 20 plats et que vous avez goûté à des milliers de saveurs différentes que vous n’auriez jamais imaginées possibles et que vous partez, vous vous sentez défoncé.

Mais quand le personnel part, il est épuisé.

Ouais. Et il y a aussi une charge émotionnelle à donner chaque jour autant de vous-même à des étrangers, vous savez, en plus du fardeau physique et du fardeau mental de monter le restaurant. Cela crée en quelque sorte une tempête parfaite d’épuisement professionnel, je dirais.

Des cuisiniers préparent des plats au Noma en 2012. (Fabian Bimmer/Reuters)

Y a-t-il un plat, cependant, que vous avez aidé à créer ou auquel vous avez contribué et qui restera toujours avec vous ?

Un hiver, René dit : « Pour la prochaine saison, je veux de la moisissure partout sur le menu.

Nous devions trouver comment faire pousser une moisissure très délicieuse sur les asperges. Et il était plaqué avec une sorte de sauce multicolore blanche et verte. Cela ressemblait à un tableau impressionniste, presque surréaliste, avec un paysage d’herbes forgées disposé presque comme un diorama. Et vous regardez comme, ces grosses tiges d’asperges recouvertes de neige, et vous mordez dedans et vous vous dites : ça a le goût du meilleur fromage que je ne connaissais pas que la France ait jamais produit.

Je pense beaucoup à ces moments où nous essayions de pousser la nature à ses limites pour créer cette expérience et créer quelque chose qui n’avait jamais existé sur Terre auparavant.

Le chef Redzepi – ou René, comme vous l’avez dit – a également déclaré au New York Times que le Noma, dans sa forme actuelle, était “non durable”. [He said]: “Financièrement et émotionnellement en tant qu’employeur et en tant qu’être humain, ça ne marche tout simplement pas.” Alors, que pensez-vous que cela dit sur l’avenir des restaurants comme Noma ?

Je pense que cette déclaration sert en quelque sorte de canari dans la mine de charbon pour un certain type de restaurant. Je pense qu’il y a peut-être un changement radical. Peut-être que le moment est venu pour des restaurants comme celui-ci qui vont aux extrémités de la Terre pour se faire concurrence. Parce que je ne pense pas qu’un restaurant qui sert une cuisine aussi délicieuse que Noma ou aussi créative que Noma doive être géré de la même manière. Et je pensais que même quand j’étais là-bas.

René Redzepi, le chef cuisinier du Noma à Copenhague, affirme que le modèle gastronomique qu’il a aidé à établir n’est pas viable, tant sur le plan financier que sur le plan de la main-d’œuvre. (Yuya Shino/Reuters)

Comment doit-il être exécuté ?

Créatif et délicieux n’est pas synonyme d’un menu dégustation de 20 plats. Je ne pense pas non plus que cela équivaut à 1 000 $ [US] vérifier un seul coup.

Le style de service qui est né de l’establishment français, qui a ensuite en quelque sorte traversé des permutations de période dans les années 90 et 2000 à travers des mouvements gastronomiques, vous continuez à battre ce cheval qui aurait dû mourir avec les monarchies et à essayer de vous contorsionner et transformez-le en versions plus grandes, meilleures, plus impressionnantes et plus divertissantes d’elle-même sans jamais vous arrêter pour penser : est-ce la fin de la nourriture et de la cuisine ?

Je pense qu’il y a beaucoup d’autres alternatives. Ceux qui favorisent l’engagement communautaire et nourrissent équitablement beaucoup de gens et sont équitables pour le personnel qui y travaille. Je pense que les soupes populaires et les maisons longues en sont de bons exemples.

Alors pensez-vous que la gastronomie est intrinsèquement exploitante ?

Je pense que c’est un peu une pyramide inversée. Je vais dire ça. Je pense que c’est très lourd dans ce qu’il prétend offrir aux clients qui mangent dans ses murs. Et ce qui est pressé au fond, c’est souvent du travail humain, des ingrédients, [and] rejets aux agriculteurs pour des produits qui ne sont pas assez bons. Et puis, qu’est-ce qu’ils en font ?

Puis-je juste vous demander, qu’est-ce que vous aimez manger quand vous ne travaillez pas ?

J’aime juste cuisiner des plats savoureux et savoureux du monde entier. Je suis torontois, tu sais. C’est donc taïwanais un soir et caribéen le lendemain soir et macaroni au fromage le soir d’après.

Il n’y a nulle part comme Toronto en termes d’accès à toutes sortes d’aliments.

Voici une chose amusante. En grandissant et en essayant d’apprendre à cuisiner à Toronto, j’ai toujours pensé que Toronto était tellement foutue en termes de gastronomie à l’échelle mondiale. Comme, il n’y avait pas de restaurants étoilés Michelin à l’époque au début des années 2000. Il n’y avait pas de restaurants qui aient reçu des distinctions mondiales. Et c’est pourquoi j’ai quitté le Canada.

Et 10 ans plus tard, après avoir quitté le navire, je me rends compte maintenant que nous assistons à des ratés gastronomiques … Toronto l’avait tellement compris.

C’est une ville gastronomique, au-delà du multiculturalisme de tout cela, qui brille sans être surmenée et trop réfléchie et voyante et scintillante pour les mauvaises raisons.

Avec des fichiers de l’Associated Press. Interview réalisée par Chris Trowbridge. Questions et réponses éditées pour plus de longueur et de clarté.