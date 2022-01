Nom du Pixel 6a mentionné dans les documents promotionnels de Google

Google n’est pas doué pour garder des secrets, ce n’est tout simplement pas le cas. L’une de ses campagnes promotionnelles pour le groupe Pixel Superfans mentionne le Pixel 6a par son nom, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair s’il en montre une illustration. Vous voyez, les membres du groupe exclusif ont reçu du matériel promotionnel, notamment un Nest Audio et un livre de coloriage du matériel Google.

Selon la table des matières du livre, les pages 6-7 vous permettront de colorier un thermostat Nest et un Pixel 6a. Sauf que la page 6 semble montrer un Nest Hub et la page 7 représente un Nest Audio. Pas de Pixel 6a en vue.









La table des matières du livre de coloriage • La page 6 et 7 proprement dite

La bonne nouvelle est que vous aussi pouvez exprimer votre artiste intérieur en coloriant une version virtuelle du livre sur couleurs.withgoogle.com. Là, sur l’une des pages, vous verrez ceci – ce qui semble être un Pixel 6. Et la page suivante montre la haute silhouette du Nest Audio.

Gardez à l’esprit que les Pixel 6 et 6a peuvent être difficiles à distinguer. Les rendus suggèrent que le 6a ressemblera à une version plus petite du 6. Même le mannequin a le même aspect avec la bosse de la caméra de la visière, deux objectifs à gauche et un flash LED à droite.









Version en ligne du livre : cela pourrait-il être le Pixel 6a ? • Pixel 6 normal (si l’on en croit la table des matières)

Le Pixel 6a devrait être lancé en mai avec un écran OLED plus petit de 6,2 pouces (contre 6,4 pouces sur le Pixel 6), le même chipset Tensor, mais une configuration de caméra plus ancienne utilisant une paire de capteurs de 12 MP.

